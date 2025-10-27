BTC $113,960.58 -1.15%
ETH $4,118.29 -1.72%
SOL $200.27 -2.01%
PEPE $0.0000071 -3.05%
SHIB $0.000010 -2.85%
BNB $1,140.48 -0.81%
DOGE $0.20 -4.11%
XRP $2.64 -0.70%
Cryptonews Noticias

Noticias altcoins EN DIRECTO: análisis y predicciones del mercado cripto – 27 de octubre de 2025

Última actualización: 
Noticias altcoins EN DIRECTO: análisis y predicciones del mercado cripto - 27 de octubre de 2025

Las altcoins más importantes del mercado continúan escalando hacia nuevos ATH. Ethereum vuelve a superar los 4100 dólares, Binance coin repunta un 2,74% en las últimas 24 horas y supera los 1152 dólares, mientras Solana, Hyperliquid y Dogecoin suben.

En cryptonews traemos los análisis destacados del día para seguir a las próximas altcoins en explotar. Minuto a minuto las últimas novedades de precios.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,060,025,655,962
5.1

Más

Noticias de Ethereum
¿Podría Ethereum superar los 5000 dólares en noviembre?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-10-27 17:31:24
Comunicados de prensa
La preventa de Snorter ya ha finalizado: ¿cómo reclamar tokens?
2025-10-27 17:00:17
