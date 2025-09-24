¿En qué criptomoneda invertir hoy? Análisis y noticias EN DIRECTO – 24 de septiembre de 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Resulta difícil determinar en qué criptomoneda invertir hoy, desde Cryptonews nos encargamos de facilitar la tarea con un análisis del mercado y de las noticias más relevantes del día.

Mientras el mercado se mantiene estable los analistas cripto y los inversores institucionales esperan nuevas subidas de precio hacia finales de año. Muchos creen que la mayor volatilidad la veremos hacia diciembre. Otros siguen especulando con una temporada alcista para octubre.

Mientras BTC se mantiene en los 112.000 dólares, XRP y las altcoins siguen estancadas. Sigue minuto a minuto las novedades de precio aquí.