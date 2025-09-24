BTC $113,989.75 1.88%
¿En qué criptomoneda invertir hoy? Análisis y noticias EN DIRECTO – 24 de septiembre de 2025

¿En qué criptomoneda invertir hoy? Análisis de mercado para el 24 de septiembre de 2025
¿En qué criptomoneda invertir hoy? Análisis de mercado para el 24 de septiembre de 2025

Resulta difícil determinar en qué criptomoneda invertir hoy, desde Cryptonews nos encargamos de facilitar la tarea con un análisis del mercado y de las noticias más relevantes del día.

Mientras el mercado se mantiene estable los analistas cripto y los inversores institucionales esperan nuevas subidas de precio hacia finales de año. Muchos creen que la mayor volatilidad la veremos hacia diciembre. Otros siguen especulando con una temporada alcista para octubre.

Mientras BTC se mantiene en los 112.000 dólares, XRP y las altcoins siguen estancadas. Sigue minuto a minuto las novedades de precio aquí.

Noticias de Blockchain
Blockchains más baratas como BSC y TRON han sido las más elegidas para pagos con stablecoins
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-24 14:11:38
Noticias de Finanzas
Según Deutsche Bank, Bitcoin y oro serán aliados estratégicos en el futuro de los bancos centrales
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-24 09:58:52
