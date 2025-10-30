Criptomonedas noticias hoy EN DIRECTO – Análisis de mercado 30 de octubre de 2025

Las últimas noticias del mercado cripto: análisis y predicciones a seguir de cerca.

Tras el recorte de los tipos por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el mercado de las criptomonedas hoy ha reaccionado, el precio de las criptos más grandes han caído levemente.

Bitcoin y Ethereum han experimentado bajadas superiores al 2% en las últimas 24 horas, mientras XRP, SOL, ADA, TRON y LINK tuvieron bajadas de cotización más leves.

Noticias como la reducción de aranceles entre Trump y Xi han generado especulaciones de un avance en las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, señales que podrían beneficiar al mercado.

Sin embargo, las grandes salidas de los ETF de criptomonedas se debe a que la bajada de tipos en un 25% podría ser la última del año.