Zu spät für Bitcoin? Immer mehr Krypto-Analysten warnen vor Crash

Bitcoin zeigt sich zur Wochenmitte stabil – und doch nehmen die warnenden Stimmen zu. Am Mittwochabend notiert die größte Kryptowährung der Welt bei 113.360 US-Dollar. Im 24-Stunden-Vergleich ergibt sich ein leichter Anstieg um 0,4 Prozent. Auf den ersten Blick ein solides Bild, das durch positive Sentiment-Daten gestützt wird: Laut der täglichen Coingecko-Umfrage gehen aktuell 78 Prozent der Teilnehmer von einer bullischen Bitcoin Prognose aus. Dennoch mehren sich die Anzeichen dafür, dass sich Bitcoin möglicherweise in einer späten Phase des aktuellen Marktzyklus befindet – mit entsprechendem Rückschlagpotenzial.

Die Grafik zeigt die BTC-Performance im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Ein Blick auf die On-Chain-Daten von Glassnode bestätigt diesen Eindruck. Das Analysehaus verweist in seinem jüngsten Wochenbericht auf zunehmende Gewinnmitnahmen – ein typisches Muster gegen Ende eines Bullenmarkts. Die Kapitalzuflüsse in Bitcoin hätten zuletzt spürbar nachgelassen, während der Höhepunkt der realisierten Gewinne offenbar bereits überschritten sei. Historisch betrachtet folgten auf solche Phasen oft neue Allzeithochs – allerdings nur kurzfristig, bevor es zu markanten Korrekturen kam. In diesem Kontext rückt die Frage stärker in den Fokus: Ist jetzt möglicherweise der richtige Zeitpunkt, um Gewinne mitzunehmen?

Bitcoin Zukunft: digitales Gold, ade?

Besonders deutlich äußert sich der Analyst Benjamin Cowen. Er warnt vor einer möglichen Korrektur um bis zu 70 Prozent, sollte es zu einem klassischen Bärenmarktszenario kommen. Ausgehend vom bisherigen Allzeithoch würde das einem Kursrückgang auf unter 40.000 US-Dollar entsprechen. Cowen sieht vor allem in einem sehr schnellen Anstieg zum Jahresende ein Warnsignal – solche Bewegungen seien in der Vergangenheit häufig von ausgeprägten Rücksetzern gefolgt. Entsprechend rät er dazu, bei überdurchschnittlicher Dynamik eine realistische Einschätzung zu behalten – insbesondere für Anleger, die planen, Bitcoin zu kaufen oder Positionen langfristig zu halten.

Ein weiterer Belastungsfaktor sind die Kapitalflüsse im ETF-Segment. Nach einer Phase gemischter Bewegungen verzeichneten mehrere börsengehandelte Bitcoin-Produkte zuletzt deutliche Abflüsse. Allein am 23. September summierten sich die Nettoströme auf –103,8 Millionen US-Dollar. Tags zuvor lagen sie sogar bei –363,1 Millionen. Diese Entwicklung signalisiert Zurückhaltung institutioneller Anleger, die aktuell offenbar eher auf der Verkaufsseite agieren. Angesichts der Bedeutung von ETFs als Barometer für das professionelle Interesse stellt dies ein nicht zu unterschätzendes Risikosignal dar. Kurzfristige Zuflüsse konnten den Trend bislang nicht drehen.

Zu/Abflüsse bei Bitcoin-ETFs. Bildquelle: farside.co.uk

Trotz aller Warnungen ist das Marktumfeld nicht eindeutig negativ. Es gibt weiterhin zahlreiche Analysten, die das aktuelle Kursniveau als Einstiegschance sehen – insbesondere mit Blick auf langfristige Szenarien, in denen Bitcoin eine tragende Rolle im digitalen Finanzsystem einnimmt. Auch der Umstand, dass das Sentiment im Durchschnitt noch klar positiv ist, spricht dafür, dass der Markt keineswegs panisch agiert. Vielmehr scheint sich eine gewisse Unsicherheit breit zu machen – zwischen der Hoffnung auf ein neues Hoch und der Sorge vor einem möglichen Einbruch.

Aus analytischer Sicht sind beide Szenarien nicht auszuschließen. Einerseits sprechen makroökonomische Rahmenbedingungen, eine zunehmende Adaption und die bevorstehende Angebotsverknappung durch das nächste Halving für weiteres Potenzial. Andererseits zeigen die aktuellen Daten, dass sich viele Anleger zumindest temporär absichern und bereit sind, Gewinne zu realisieren.

Für Investoren bedeutet das: Wer Bitcoin kaufen möchte, sollte das aktuelle Marktumfeld differenziert betrachten. Die kurzfristige Volatilität könnte zunehmen – gerade wenn sich institutionelle Abflüsse und technische Schwächesignale häufen. Gleichzeitig bleibt Bitcoin langfristig ein starkes Asset mit struktureller Unterstützung aus verschiedenen Bereichen. Sollte die Kryptowährung Nummer eins wieder an Momentum gewinnen, könnte sich das auch massiv positiv auf Altcoins mit Potenzial auswirken. Einer der Token, der aktuell in Diskussionen auf Social Media besonders für Furore sorgt, ist Bitcoin Hyper (HYPER).