XRP Ledger rangiert in einem neuen Bericht unter den 15 Blockchains am schlechtesten in Sachen Sicherheit

Der XRP Ledger hat in der Kategorie Sicherheit nur 41 von 100 Punkten erreicht, das ist der niedrigste Wert unter 15 untersuchten Blockchains.

Der XRP Ledger, die Blockchain hinter der drittgrößten Kryptowährung der Welt, ist in die Kritik geraten, nachdem er in einer neuen Sicherheitsbewertung des Blockchain-Analyseunternehmens Kaiko den letzten Platz belegt hat.

Wichtigste Erkenntnisse: XRP Ledger belegte in der Sicherheitsbewertung von Kaiko den letzten Platz mit einer Punktzahl von 41 von 100.

Ein Hack im April hat Schwachstellen in der Software-Lieferkette von XRPL aufgedeckt und große Bedenken ausgelöst.

Die begrenzte Verbreitung von Validatoren und die geringe Dezentralisierung des Netzwerks bleiben die größten Schwachstellen.

Laut dem vierteljährlichen Blockchain-Ökosystem-Ranking von Kaiko hat der XRP-Ledger in der Kategorie Sicherheit nur 41 von 100 Punkten erreicht, der niedrigste Wert unter 15 untersuchten Blockchains.

Damit liegt er hinter Polygon (44) und Stellar (45), während Ethereum mit einem Wert von 83 an der Spitze liegt.

Schwache Werte bei Validator-Sicherheit und Dezentralisierung

Kaiko bewertet Blockchains anhand von fünf Säulen: Governance, Integration, Liquidität, operative Effizienz und Sicherheit.

Die Sicherheitsbewertung umfasst die Dezentralisierung des Validators, die Audit-Historie, die operative Belastbarkeit und frühere Sicherheitsverletzungen.

Im April infiltrierte ein Hacker ein offizielles Softwarepaket, das von den XRPL-Entwicklern verwendet wurde, und fügte bösartigen Code ein, der die privaten Schlüssel der Nutzer stehlen konnte.

Obwohl der Core Ledger und das GitHub-Repository nicht direkt angegriffen wurden, deckte der Einbruch Schwachstellen in der Sicherheit der Lieferkette der Blockchain auf und zog scharfe Kritik auf sich.

Nach Angaben von Aikido Security verschaffte sich der Angreifer Zugang zum Node Package Manager (NPM) Token eines Entwicklers und konnte so kompromittierte Versionen von xrpl.js veröffentlichen, der offiziellen JavaScript-Bibliothek für die Interaktion mit dem XRP Ledger.

Mit über 140.000 wöchentlichen Downloads ist das Paket in Hunderttausende von Apps und Websites integriert, was Bedenken hinsichtlich des potenziellen Ausmaßes der Sicherheitsverletzung aufkommen lässt.

„Dies hätte katastrophale Folgen haben können“, warnte Eriksen in einem Sicherheitsupdate und wies darauf hin, dass die Schwachstelle es Angreifern theoretisch ermöglicht, private Schlüssel zu stehlen und damit Krypto-Wallets zu gefährden.

Der bösartige Code wurde am 21. April entdeckt, als das Überwachungssystem von Aikido fünf verdächtige Paketversionen anzeigte.

Die Verteilung des Validators ist ein weiterer wunder Punkt. Im Gegensatz zu Ethereum und Solana, die sich auf eine riesige Anzahl von Validatoren mit mehr als einer Million bzw. 1.700 Knoten stützen, verfügt der XRP Ledger über etwa 190 aktive Validatoren.

Davon sind nur 35 in der standardmäßigen „Unique Node List“ enthalten, der vertrauenswürdigen Gruppe, die die meisten Teilnehmer zur Konsensfindung nutzen. Während dieses Design die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erhöhen soll, argumentieren Kritiker, dass es die Macht konzentriert und das System anfälliger für koordinierte Ausfälle macht.

Wellgistics führt XRP-Ledger-Zahlungen für US-Apotheken ein

Wellgistics Health führt ein XRP Ledger-basiertes Zahlungssystem in Tausenden von Apotheken in den Vereinigten Staaten ein und markiert damit eine der ersten groß angelegten Blockchain-Implementierungen im Gesundheitssektor.

Der an der Nasdaq notierte Distributor (WGRX) sagte, dass die Plattform es unabhängigen Apotheken ermöglichen wird, für Medikamentenbestände zu bezahlen und Gelder sofort zu transferieren, wodurch die Verzögerungen bei Bankgeschäften und die hohen Kreditkartengebühren umgangen werden, die kleine Betreiber oft belasten.

Die Einführung erfolgt in Verbindung mit RxERP, einem seriellen pharmazeutischen E-Commerce- und Unternehmensplanungstool, das eine Nachverfolgung in Echtzeit, niedrigere Kosten und eine direkte Abrechnung zwischen Apotheken und Händlern ermöglicht.

Wellgistics, das mehr als 6.500 Apotheken und 200 Hersteller in seinem Netzwerk zählt, ist eines der ersten Unternehmen im Gesundheitswesen, das eine Zahlungslösung auf dem XRP Ledger (XRPL), der von Ripple Labs unterstützten Open-Source-Blockchain, einführt.

Apotheken können sich jetzt für die Beta-Version des Programms anmelden.

CEO Brian Norton sagte, dass die Reaktion der Apothekenbesitzer stärker war als erwartet. Er bemerkte, dass sie “in Bezug auf Blockchain vorausschauender sind, als viele in der Branche annehmen.”