XRP-Futures durchbrechen die Marke von $1 Mrd. Open Interest auf der CME-Plattform

XRP-Futures verzeichneten am 25. August ein Volumen von über $1 Mrd. und damit den lebhaftesten Handelstag seit Mitte Juli.

Autor Manuela Richter Zuletzt aktualisiert am: August 27, 2025

XRP-Futures an der CME Group haben jetzt den Meilenstein von $1 Mrd. offenem Interesse überschritten und sind damit der schnellste Krypto-Kontrakt, der dies nur drei Monate nach seiner Einführung geschafft hat.

Dieser Erfolg zeigt den wachsenden Appetit der Institutionen auf ein reguliertes Engagement in digitalen Assets.

Die CME teilte mit, dass ihr breiteres Angebot an Krypto-Futures nun zum ersten Mal die Marke von 30 Mrd. USD an fiktivem offenem Interesse überschritten hat. Sowohl die Solana- als auch die XRP-Futures haben die Marke von 1 Mrd. USD überschritten, aber XRP hat diese Marke in Rekordgeschwindigkeit erreicht und damit seine Konkurrenten überflügelt und die Aufmerksamkeit von Fonds und Unternehmen auf sich gezogen.

Diese Entwicklung wird als Zeichen der Marktreife und der zunehmenden Liquidität bei Derivaten auf digitale Assets gewertet. Analysten sagen, dass dies eine neue Welle von institutionellem Kapital widerspiegelt, da die traditionelle Finanzwelt zunehmend Kryptomärkte über regulierte Handelsplätze in Anspruch nimmt.

Our Crypto futures suite just surpassed $30B in notional open interest for the first time ever. 💥



Our SOL and XRP futures, along with ETH options, each crossed $1B in OI, with XRP being the fastest-ever contract to do so, hitting the mark in just over 3 months.🔥



This is a… pic.twitter.com/xXV9TyP61O — CME Group (@CMEGroup) August 25, 2025

Hoher Volumenrückgang testet wichtige Niveaus vor schnellem Wiederanstieg

XRP selbst ist weiterhin volatil. Der Token wurde in den 24 Stunden bis zum 26. August innerhalb einer Spanne von 5 % zwischen $2,98 und $2,84 gehandelt. Die stärkste Bewegung fand am 25. August statt, als der Preis von $2,96 auf $2,84 fiel, und das bei einem Volumen, das dreimal so hoch war wie der Tagesdurchschnitt.

Institutionelle Käufe setzten schnell ein und ließen den Kurs wieder auf $2,92 ansteigen. Marktteilnehmer bezeichneten das Niveau von $2,84 als kritische Unterstützung, wobei das Volumen auf erneute Aktivitäten von Unternehmen und Fonds hindeutet. In der letzten Stunde der Sitzung stieg XRP um 0,7 % von $2,90 auf $2,92 bei mehr als 5,7 Mio. gehandelten Token.

Auf der Derivatseite verzeichneten die XRP-Futures am 25. August die stärkste Tagesaktivität seit dem 15. Juli. Insgesamt wechselten 7.533 Kontrakte den Besitzer, was einem Volumen von mehr als $1 Mrd. entspricht. Seit der Einführung im Mai wurden bei den XRP-Futures der CME mehr als 251.000 Kontrakte gehandelt, was einem kumulierten Nominalvolumen von $9,02 Mrd. entspricht.

Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass XRP möglicherweise die niedrigeren Niveaus wieder erreicht

Der regulierte Charakter der CME-Kontrakte, die zum CME CF XRP-Dollar-Referenzkurs abgerechnet werden und von der CFTC überwacht werden, war ein Schlüsselfaktor, um die Nachfrage anzuziehen. Analysten argumentieren, dass der Meilenstein das Vertrauen in die langfristige Rolle von XRP in institutionellen Portfolios zeigt.

Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget, sagte, XRP befinde sich an einem technischen Scheideweg. Die Bollinger Bands verengen sich, der RSI bleibt neutral und das geringe Kaufvolumen deutet auf einen möglichen erneuten Test von $2,60 bis $2,00 hin.

„Ein Ausbruch über die Marke von $3,10 mit Überzeugung und Volumen und ein Lauf in Richtung $3,40 könnte folgen“, fügte er hinzu. “Die Derivatemärkte sind jedoch eher short-orientiert, und die Aufwärtsbewegung bleibt verhalten, bis sich das Momentum festigt.

Die Stärke der XRP-Futures entfacht erneute Gespräche über die Zulassung eines Spot-ETF

Die Entwicklung gibt auch Anlass zu breiteren Spekulationen über XRP-Spot-ETFs. Mehrere Vermögensverwalter, darunter Grayscale, Bitwise und 21Shares, haben Anträge bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Marktteilnehmer glauben, dass die starke Liquidität der Futures diese Anträge unterstützen könnte.

Der Anstieg der XRP-Futures erfolgt vor dem Hintergrund fester Kryptomärkte. Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell hat in Jackson Hole Zinssenkungen angekündigt und damit die Risikobereitschaft bei Aktien und digitalen Assets angeheizt. Während Bitcoin die Schlagzeilen dominiert hat, signalisiert das schnelle Wachstum von XRP bei den Derivaten seine wachsende Rolle bei den Institutionen.

Andernorts auf dem Markt haben auch andere Altcoins einen Ausbruch an Aktivität erlebt. Shiba Inu kletterte nach einem kurzfristigen technischen Signal kurzzeitig in Richtung $0,0000135, während die Entwicklungsbemühungen von Cardano weiterhin auf Interesse stoßen. Analysten warnen jedoch davor, dass eine anhaltende Dynamik bei den kleineren Token immer noch von der Entwicklung von Bitcoin und den allgemeinen makroökonomischen Bedingungen abhängen wird.