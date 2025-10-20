XRP-Euphorie trifft Realität: Analysten sehen Ripple Prognose weiter unter Druck

Am Montagmittag notiert XRP bei 2,47 US-Dollar – ein Tagesplus von 4,5 Prozent. Auf den ersten Blick scheint das Momentum zurück: In der täglichen CoinGecko-Umfrage teilen heute rund 90 Prozent der Befragten eine bullishe Ripple Prognose. Auch auf Polymarket glaubt mit 94 Prozent eine überwältigende Mehrheit an eine positive XRP-Tagesperformance. Doch trotz der Euphorie lohnt ein nüchterner Blick: Auf 14-Tages-Sicht liegt XRP immer noch 17,4 Prozent im Minus.

Die vergangenen Wochen waren für XRP-Anleger alles andere als leicht. Am 10. Oktober kam es zu einem scharfen Einbruch, der sich nur wenige Tage später nahezu identisch wiederholte. Verunsicherung machte sich breit, der Kurs fiel zwischenzeitlich deutlich unter die Marke von 2,30 US-Dollar. Seit dem gestrigen Tief scheint sich nun eine erste Stabilisierung anzubahnen. Mit aktuell 2,47 US-Dollar notiert der Coin wieder deutlich stärker – eine mögliche Trendwende? Oder nur die Ruhe vor dem nächsten Rücksetzer?

Ripple Prognose: Wohin geht die Reise?

Ein Blick auf die On-Chain-Daten liefert gemischte Signale. Laut Santiment ist die Zahl der Wallets mit mindestens 10.000 XRP auf ein neues Allzeithoch von 317.500 gestiegen. Das spricht für anhaltendes Vertrauen großer Anleger und deutet darauf hin, dass langfristig orientierte Investoren an ihrer Strategie festhalten. Ein Fundament, das in turbulenten Phasen Stabilität geben kann.

Dennoch ist Vorsicht angebracht. XRP hat seit dem Sommer rund 40 Prozent an Wert verloren. Von seinem Zwischenhoch bei 3,65 US-Dollar im Juli fiel der Coin auf aktuell unter 2,50 US-Dollar zurück. In der Rangliste der größten Kryptowährungen rutschte Ripple in Folge um zwei Plätze ab. Der Optimismus vieler Community-Mitglieder steht damit im Kontrast zur realen Kursentwicklung der vergangenen Monate.

Charttechnisch warnt Analyst Ali Martinez vor einem möglichen Test der 2-Dollar-Marke. Auf Basis der URPD-Daten sieht er die nächste relevante Unterstützung bei 2,10 US-Dollar. Sollte XRP darunter fallen, könnte ein erneuter Rücksetzer folgen. In einem Umfeld, das ohnehin von hoher Unsicherheit geprägt ist, keine ungewöhnliche Entwicklung.

Zusätzlichen Druck könnte auch die regulatorische Seite bringen. Beobachter verweisen auf die anstehende Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC zum möglichen XRP-ETF. Eine weitere Verzögerung oder gar Ablehnung wäre ein Dämpfer für institutionelles Vertrauen. Und auch geopolitische Faktoren wie der wieder aufflammende Handelskonflikt zwischen den USA und China könnten sich negativ auf das Marktumfeld auswirken.

Die Ripple Prognose bleibt damit zwiegespalten: Auf der einen Seite stehen ermutigende Daten aus der Community und On-Chain-Wachstum, auf der anderen Seite technische Schwäche, makroökonomische Unsicherheiten und regulatorische Risiken. Die nächsten Tage könnten zur Bewährungsprobe werden. Ob XRP das Momentum halten kann oder erneut unter Druck gerät, dürfte entscheidend für die mittelfristige Entwicklung sein.

