XRP beginnt den September im Minus und fällt unter $2,80 – Steht eine Erholung bevor?

Der Ripple-Token XRP fiel innerhalb von 24 Stunden um 3,1%, angetrieben von einem breiteren Krypto-Pullback. Der Ripple-Token konnte die Marke von $2,81 nicht halten, da er bei $2,80 von langfristigen Walen stark verkauft wurde.

XRP verzeichnete erhebliche institutionelle Liquidationen, die sich seit Juli auf insgesamt $1,9 Mrd. beliefen.

Der Kurs des Tokens bei $2,75-$2,77 bleibt die unmittelbare Unterstützung, darunter sind $2,50 und $2,00 wichtige längerfristige Niveaus.

Dieviertgrößte Kryptowährung hat sich leicht erholt und wird bei Redaktionsschluss laut CoinMarketCap-Daten bei $2,75 gehandelt.

Steht XRP ein Aufschwung bevor?

Trotz eines Einbruchs von 7,64 % im vergangenen Monat deuten die boomenden Fundamentaldaten von XRP auf ein starkes Comeback im September hin.

Das Angebot an RLUSD Stablecoins hat 701 Millionen Dollar erreicht, ein explosives Wachstum, das den Nutzen von XRP Ledger vorantreibt. Laut CoinMarketCap überschritt das Vermögen des Stablecoins am Samstag die Marke von 700 Millionen Dollar.

Darüber hinaus hat der bekannte Krypto-Kommentator Nate Geraci ein erhebliches Anlegerinteresse an XRP Spot und SOL Exchange Traded Funds (ETFs) prognostiziert. Er zog Parallelen zwischen der aktuellen Marktstimmung und früheren Unterschätzungen von Bitcoin- und Ethereum-ETFs.

Geraci glaubt, dass die Nachfrage nach diesen Altcoin-basierten Produkten stark unterbewertet ist.

Vor kurzem wurden eine Reihe von XRP-ETF-Anmeldungen bei der US-Börsenaufsicht SEC von Emittenten aktualisiert, darunter Grayscale, Bitwise, Canary und 21Shares.

Die gleichzeitige Einreichung von XRP-ETFs durch diese Vermögensverwalter ist „höchst bemerkenswert“ und „ein sehr gutes Zeichen“ für die Aussichten auf eine eventuelle Zulassung, sagte Geraci zu der Zeit.

Die Prognosemärkte rechnen mit einer 86%igen Chance, dass ein US-amerikanischer XRP-ETF im Jahr 2025 auf den Markt kommt.

Ripple Token zeigt bullisches Wimpelchen

An der technischen Front zeigt der Ripple Token ein bullisches Wimpelmuster, ein Signal, das auf einen wahrscheinlichen Kursausbruch nach oben hindeutet.

„Wir werden jeden Tag einen signifikanten Ausbruch sehen“, schrieb ein Nutzer auf X.

Ein Wimpel oder eine Flaggenformation im September deutet auf die bevorstehende Fortsetzung einer starken Aufwärtsbewegung hin. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass XRP wieder auf $3,66 (+30 %) steigt, mit Spielraum in Richtung $5.