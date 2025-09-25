Wird Tether zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt?

$20-Milliarden-Investorenrunde geplant?

Gerade erst ist Tether in die Top 3 der Kryptowährungen zurückgekehrt, ausgelöst durch die Kursschwäche von XRP. Jetzt nimmt der größte Stablecoin Anlauf, um zu einem der größten privaten Unternehmen der Welt zu werden.

$500 Milliarden wert?

Tether steht laut mehreren Medienberichten kurz vor einer weiteren Finanzierungsrunde, die 20 Milliarden Dollar einbringen soll. Das würde Tether in völlig neue Dimensionen befördern, denn damit würde die Bewertung auf 500 Milliarden Dollar ansteigen. Der CEO Paolo Adoino hat die Finanzierungsrunde bereits bestätigt.

Tether is evaluating a raise from a selected group of high-profile key investors, to maximize the scale of the Company's strategy across all existing and new business lines (stablecoins, distribution ubiquity, AI, commodity trading, energy, communications, media) by several… — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) September 24, 2025

Der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin gilt schon jetzt als die Kryptowährung der Zukunft. Immerhin verspricht Tether die Stabilität des US-Dollars in Kombination mit den schnellen und günstigen Transaktionen der Kryptowelt.

60 Prozent Marktanteil

Seit dem Jahr 2020 ist die Marktkapitalisierung von Tether förmlich explodiert. So soll der Stablecoin mittlerweile einen Marktanteil von 60 Prozent in seinem Segment aufweisen. Mit einem Gewinn von 13 Milliarden Dollar im Vorjahr zählt Tether zu den profitabelsten Firmen der Welt.

Die US-Regierung treibt die Adoption voran

Daran dürft sich so schnell auch nichts ändern, denn auch im aktuellen Jahr hat Tether nach sechs Monaten einen Gewinn von 5,7 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Dazu kommt die kryptofreundliche Haltung der US-Regierung.

Diese hat erst vor wenigen Wochen mit dem Genius-Act ein Gesetz geschaffen, das die Ausgabe und Nutzung von Stablecoins in den USA festschreibt. Damit besteht jetzt Rechtssicherheit für alle Marktteilnehmer und entsprechender Verbraucherschutz.

Bald der Standard für internationale Überweisungen?

Das stärkt das Vertrauen der Finanzbranche in Stablecoins und wird in erster Linie Tether zugutekommen. Schon jetzt sehen viele Fachleute in Stablecoins die Zukunft internationaler Transaktionen. Während die USA sich aufmachen, den Markt mit ihren Stablecoins zu erobern, hinkt Deutschland immer noch hinterher.

Unterdessen arbeiten die großen Kreditkartenunternehmen bereits daran, Stablecoins in ihre Zahlungslösungen zu integrieren. Die Zukunft von Tether erscheint also nicht nur gesichert, sondern glänzend zu sein.