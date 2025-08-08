Winklevoss-Zwillinge unterstützen das Bitcoin Mining-Imperium der Trump-Brüder – Bloomberg

Cameron und Tyler finanzieren Eric und Don Jr.'s American Bitcoin, da die 220 Mio. $ von Hut 8 den Börsengang von ABTC beschleunigen und Erics Staking auf $367 Mio. anheben könnten.

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Die Winklevoss-Zwillinge Cameron und Tyler haben einem Bericht von Bloomberg zufolge in American Bitcoin Corp. investiert, ein neues Krypto-Mining-Unternehmen, das mit Eric Trump und Donald Trump Jr. verbunden ist.

Das Unternehmen, das durch eine Privatplatzierung unterstützt wird, kombiniert Assets von Hut 8 Corp. und einem Unternehmen, das mit den Trump-Söhnen verbunden ist.

Der genaue Umfang der Investition der Winklevoss-Zwillinge wurde nicht bekannt gegeben, aber Asher Genoot, CEO von Hut 8, bestätigte, dass sie Teil einer kürzlich abgeschlossenen Privatplatzierung war.

JUST IN: BILLIONAIRE INVESTORS CAMERON & TYLER WINKLEVOSS INVEST IN TRUMP-BACKED MINER AMERICAN #BITCOIN



MINING ABOUT TO GO MAINSTREAM. HUGE 🔥 pic.twitter.com/6ImUhRKBy1 — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) August 7, 2025

Diese Runde hat Berichten zufolge etwa 220 Millionen Dollar in einer Mischung aus Bargeld und Bitcoin eingebracht. Genoot bezeichnete die Runde während der letzten Gewinnmitteilung des Unternehmens als „überzeichnet“.

American Bitcoin Corp strebt mit Winklevoss-Investition und Trump-Verbindungen an die Börse

American Bitcoin Corp. wurde im März durch eine Partnerschaft mit dem börsennotierten Miner Hut 8 gegründet, der derzeit einen Anteil von 80% an dem Unternehmen hält. Die verbleibenden 20% werden von American Data Centers kontrolliert, einer Firma, die von Eric Trump und Donald Trump Jr. unterstützt wird.

Eric Trump fungiert als Chief Strategy Officer des Unternehmens. Es wird erwartet, dass sein Anteil an dem Unternehmen an Wert gewinnt, wenn es an die Börse geht. Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass der Wert des Anteils bis zu 367 Millionen Dollar betragen könnte.

American Bitcoin hat Pläne für einen Börsengang durch eine Fusion mit der an der Nasdaq notierten Gryphon Digital Mining Inc. angekündigt. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich unter dem Tickersymbol „ABTC“ gehandelt. Die Transaktion soll bis Anfang September abgeschlossen sein, sofern die Aktionäre zustimmen.

Die Aktionäre von Gryphon haben diese Woche mit der Abstimmung über die geplante Fusion begonnen. Wenn die Fusion genehmigt wird, wird American Bitcoin als neuer Akteur an der Nasdaq auftauchen, der sich auf den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve durch seine Mining-Aktivitäten konzentriert.

American Bitcoin plant, eine Reserve an gemintem Bitcoin aufzubauen und sich sowohl als Mining- als auch als Holding-Unternehmen zu positionieren.

Die Zwillinge, die Gemini Exchange leiten und sich seit langem für Bitcoin einsetzen, haben laut demselben Bericht ihre Einlage in BTC geleistet. Ein Sprecher von Gemini lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Investition deutet auch auf eine zunehmende Annäherung zwischen der Familie Trump und den Winklevoss-Zwillingen hin. Die Winklevoss-Zwillinge haben bereits für Donald Trumps Wahlkampf gespendet und wurden im März bei einem Krypto-Gipfel im Weißen Haus gesehen.

Sie waren auch bei der Unterzeichnung der jüngsten Krypto-Gesetzgebung anwesend, die Teil eines breiteren Engagements der Branche bei politischen Entscheidungsträgern ist. Obwohl die Fusion noch der Zustimmung der Aktionäre bedarf, erwartet Genoot, dass die Transaktion planmäßig abgeschlossen werden kann.

„Wir glauben, dass diese Struktur uns die Größe, das Kapital und die Führung gibt, um etwas aufzubauen, das im Zentrum des amerikanischen Krypto Minings stehen kann“, sagte er.

Der nächste Schritt von American Bitcoin ist der Abschluss der Börsennotierung unter dem Kürzel ABTC. Wenn dies gelingt, wird das Unternehmen zu einem der am stärksten politisch vernetzten Mining-Unternehmen des Landes, hinter dem einige der bekanntesten Namen sowohl in der Kryptowirtschaft als auch in der amerikanischen Politik stehen.

American Bitcoin nutzt 220 Mio. $ Kapitalerhöhung zur Ausweitung des strategischen BTC Mining

Am 1. Juli gab American Bitcoin bekannt, dass das Unternehmen 220 Millionen Dollar eingeworben hat, was einen wichtigen Schritt in seinen Mining-Ambitionen darstellt. Das Unternehmen wurde mit dem Fokus auf großangelegtes Bitcoin Mining und den Aufbau strategischer BTC-Reserven gegründet.

🇺🇸 Trump son Eric Trump-backed American Bitcoin intends to use the net proceeds from $220 million raised in a new share issuance to fund for Bitcoin equipment purchase.#EricTrump #AmericanBitcoin #Hut8https://t.co/23zTABD4tb — Cryptonews.com (@cryptonews) July 1, 2025

Ein kürzlich eingereichter Bericht von Hut 8 Corp. bestätigt, dass ein Teil der Mittel bereits eingesetzt wurde. Insbesondere wurden neu ausgegebene Aktien im Wert von etwa 10 Millionen Dollar gegen Bitcoin statt gegen Dollar verkauft, was auf eine tiefergehende Akkumulationsstrategie hindeutet.

Donald Trump Jr. hatte zuvor darauf hingewiesen, dass das Mining und nicht nur das Halten von Bitcoin eine wichtige Rolle bei der breiteren Chance spielen würde, die der Vermögenswert darstellt, insbesondere wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies unterstützen.

Während der amerikanische Bitcoin auf dem Vormarsch ist, wird der breitere Mining-Sektor immer noch von Chinas tief verwurzeltem Erbe in diesem Bereich geprägt. Trotz des harten Vorgehens Pekings im Jahr 2021 dominieren das chinesische Kapital und die chinesische Produktion weiterhin die Hardware-Lieferketten.

Unternehmen wie Bitmain und MicroBT, die einst die inländischen Mining-Aktivitäten anführten, haben ihre Produktion inzwischen in die USA verlagert und damit dazu beigetragen, dass der Anteil Amerikas an der globalen Hashrate von 4 % auf 38 % gestiegen ist.

Die Bitcoin Mining Difficulty, ein wichtiger Indikator für den Wettbewerb im Netzwerk, hat in den letzten Wochen geschwankt. Die Bitcoin Mining Difficulty erreichte am 2. August ein neues Allzeithoch von 127,6 Billionen, aber es wird erwartet, dass sie bei der nächsten Anpassung am 9. August leicht zurückgehen wird.

Schätzungen gehen von einem Rückgang um 3 % auf rund 123,7 Billionen aus, wobei die durchschnittliche Blockzeit laut CoinWarz derzeit bei 10 Minuten und 20 Sekunden liegt.

Die Daten von CryptoQuant zeigen, dass die Mining Difficulty Ende Juni und in der ersten Julihälfte gesunken ist und einen Tiefstand von 116,9 Billionen erreicht hat. Ende Juli kehrte sich der Trend jedoch um und die Difficulty stieg wieder an.

Da sich die Wirtschaftlichkeit des Minings verschärft und der Wettbewerb zunimmt, positionieren sich Akteure wie American Bitcoin, um sowohl von den Akkumulationsstrategien als auch von der physischen Infrastruktur zu profitieren, die das Bitcoin-Netzwerk untermauert.