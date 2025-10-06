$125.000: BTC erreicht Allzeithoch, wann kommt 150k?

Der Utober treibt Bitcoin auf neues Rekordhoch

Eine Woche reicht aus, um die größte Kryptowährung der Welt zu einem neuen Allzeithoch zu führen. Der Utober, also der Krypto-Oktober, zeigte auch in diesem Jahr, dass er nicht umsonst als idealer Monat für BTC gilt.

Krisen und niedrige Zinsen wirken sich auf

Politische Krisen und die Aussicht auf eine Reihe von Zinssenkungen in den USA ließen Bitcoin immer stärker werden. Am Sonntag kletterte BTC auf $125.426 und überschritt damit zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von $125.000.

Die neuerliche Kursexplosion demonstrierte einmal mehr, dass das Vertrauen der institutionellen Anleger in Bitcoin ungebrochen ist. Angesichts wirtschaftspolitischer und politischer Krisen wollen sie auch weiterhin Bitcoin kaufen.

Die Fed könnte noch im Oktober nachlegen

Davon abgesehen zeichnet sich immer stärker ab, dass die Fed jetzt dem Weg der Europäischen Zentralbank folgen wird. Diese hat ihre Zinsen schon seit Langem auf ein niedriges Niveau gesenkt. Die Fed agierte 2025 deutlich vorsichtiger, dürfte aber jetzt im Oktober ebenfalls auf diesen Kurs einschwenken.

Quelle: Coinmarketcap

Wenn Geld billiger wird, sinken die Zinsen für herkömmliche Sparguthaben und Anleihen. Das „treibt“ die Investoren verstärkt zu Kryptowährungen und damit vor allem zu Bitcoin. Die aktuell gültige Haushaltssperre der USA, ausgelöst durch den Streit von Republikanern und Demokraten über den Haushalt, verstärkt die Unsicherheit noch weiter.

Geht es jetzt in Richtung $150.000?

Davon hat Bitcoin zuletzt stark profitiert und sollte dies auch noch im Herbst tun. Nach dem Erreichen des Rekordhochs von $125.426 fiel Bitcoin ein wenig zurück und steht aktuell bei $123.717. Die Marktkapitalisierung liegt bei $2,467 Milliarden. Doch war es das bereits, oder klettert Bitcoin im Herbst jetzt auf die immer wieder prognostizierten $150.000?

Die Aussichten dafür stehen gut. Die politischen Turbulenzen wollen weiterhin kein Ende nehmen, niedrige Leitzinsen sind wahrscheinlich geworden. Daneben eröffnen neue Projekte wie Bitcoin Hyper neue Anwendungsmöglichkeiten für die Blockchain von Bitcoin.

Der neue Token agiert als zentrales Element einer Bridge zur Solana-Blockchain und ermöglicht daher die Nutzung von Bitcoin für dezentrale Finanzanwendungen und Smart Contracts. Schon jetzt stürmen die Investoren Bitcoin Hyper im Presale und haben rund 22 Millionen Dollar in den Presale gespült. Das könnte nach dem Listing auf den Kryptobörsen zu einem weiteren Boost für Bitcoin führen und den Kurs von BTC auf $150.000 treiben.