Was bringt der Kryptoherbst den Anlegern?

Zahlreiche Entscheidungen stehen an

Nach einem Rekordsommer für Bitcoin und zahlreiche andere Kryptowährungen blicken Anleger und Großinvestoren gespannt auf das letzte Quartal des Jahres. Der Kryptoherbst gilt seit jeher als spannendste Jahreszeit.

Höhenflug oder Halbierung?

Nicht umsonst stehen der „Uptober“ und der „Pumpvember“ vor der Tür und sollen nach Ansicht vieler Experten der Branche neue Höhenflüge bescheren. Gleichzeitig zeigen sich manche Analysten aber auch ausgesprochen vorsichtig und befürchten eine Halbierung des Bitcoin-Wertes.

Die Volatilität scheint also zurückgekehrt zu sein. Das ist angesichts multipler Krisen weltweit, sei es wirtschaftlicher oder politischer Natur, wenig verwunderlich. Und doch stehen im Herbst dieses Jahres zahlreiche Entscheidungen und Ereignisse an, die das Potenzial besitzen, Bitcoin, Ethereum und Co. in neue Höhen zu katapultieren.

Der Markt befindet sich in Abwarteposition

Da wäre einerseits die erstaunliche Entwicklung, dass die Kursexplosionen der letzten Zeit nicht von Privatanlegern, sondern von institutionellen Investoren angetrieben wurden. Jeder Hype, der in der Vergangenheit von Privatanlegern befördert wurde, endete unweigerlich in einem Zusammenbruch.

Doch diesmal sind laut allen Daten vorwiegend die Profis am Werk. Diese wissen, was sie tun, und kaufen weiterhin Bitcoin und Ethereum nach. Derzeit befindet sich der Markt überwiegend in einer Seitwärtsbewegung, scheinbar warten Investoren auf weitere Entwicklungen. Diese könnten dafür sorgen, dass Bitcoin die prognostizierten 150.000 Dollar für 2025 erreicht.

Senkung der Leitzinsen

Der erste Schritt könnte schon nächste Woche erfolgen. Dann tritt die amerikanische Notenbank Fed zusammen und wird aller Voraussicht nach die erste Senkung der Leitzinsen seit einem Jahr beschließen. Damit würde mehr Risikokapital frei, um in den Kryptomarkt zu fließen und die Nachfrage anzukurbeln.

Genehmigung von weiteren ETFs

Bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC liegen zahlreiche Anträge auf neue Spot-ETFs. Diese betreffen nicht nur XRP, sondern auch Solana, Litecoin und Dogecoin. Werden diese genehmigt, erleichtert dies für viele institutionelle Investoren den Zugang zum Kryptomarkt. Davon erhoffen sich Beobachter eine ähnliche Entwicklung, wie sie schon bei Bitcoin und Ethereum zu beobachten war.

Rückkehr des Halving-Kurstreibers

Jedes Halving hat bisher Bitcoin in neue Höhen katapultiert. Das letzte Halving sollte im Herbst dieses Jahres seine volle Auswirkung zeigen, schließlich ist der Sommer vorbei und damit auch jene Zeit, die von Urlaub und reduziertem Trading dominiert wird.

Kryptofirmen gehen an die Börse

Die neue Aufgeschlossenheit der US-Politik und deren Gesetzeswelle sorgen dafür, dass im Herbst dieses Jahres viele Krypto-Unternehmen an die Börse gehen werden. Darunter befinden sich so prominente Namen wie Gemini, Circle und Bitpanda.

Werden diese Börsengänge zum Erfolg, sollten sie die Werte der Kryptowährungen weiter nach oben treiben. Daher könnte sich der Herbst 2025 als heißer Herbst für die Kryptobranche erweisen.