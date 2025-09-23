Warum XRP von Ripple trotz ETF-Start weiter an Wert verliert

Hohes Handelsvolumen bleibt wirkungslos

Der Analyst Adriano Feria sah im Start des ersten XRP-ETFs schon vor einigen Wochen den Anfang vom Ende von XRP. Jetzt, wo der ETF seit einigen Tagen am Markt ist, zeigt sich, dass er nicht ganz unrecht hatte.

Starker Start, doch das Umfeld ist zu negativ

Doch die Gründe für den Absturz von XRP sind vielfältig. Sie hängen nicht unbedingt direkt mit dem ETF zusammen, auch wenn dieser einige Bereiche direkt beeinflusst. Schon bei Bitcoin und Ethereum dauerte es seine Zeit, bis die ETFs ihre volle Wirkung entfalten konnten und die Kurse deutlich anzogen. Doch derzeit verliert XRP von Ripple an Boden.

Zunächst verzeichnete der XRP-ETF ein hohes Handelsvolumen, doch schon kurz danach kam es zu deutlichen Abflüssen. Die $3-Marke von XRP erwies sich als vorerst unüberwindbare Hürde, ausgelöst durch eine generelle Schwäche des Kryptomarktes. Zahlreiche Krypto-Wale transferierten ihre XRP-Bestände zu Handelsplattformen. Das lässt auf bevorstehende Verkäufe schließen.

Der Kurssturz und die Verluste sind also auf mehrere Ursachen zurückzuführen:

Sell the News: Viele Anleger spekulierten auf den ETF und nutzten die Gelegenheit, um ihre Gewinne mitzunehmen. Marktkorrektur: XRPs Wertentwicklung hängt stark von der allgemeinen Marktstimmung ab. Fällt Bitcoin, fällt auch XRP, das zeigt sich aktuell wieder. Widerstand bei $3: Trotz mehrerer Versuche gelang es XRP nicht, längerfristig über $3 zu bleiben. Das schwächte das Vertrauen in eine Rallye. Verkaufsdruck durch Wale: Einige Großanleger erzeugten durch ihre Transaktionen zu Kryptobörsen Verkaufsdruck und verstärkten so den Trend. Enttäuschung: Als der ETF nicht sofort seine Wirkung entfaltete, zogen sich jene Anleger, die auf rasche Gewinne gehofft hatten, wieder zurück.

XRP-Anleger benötigen jetzt also vorrangig Geduld, denn die ETFs benötigen Zeit, um sich zu etablieren, um danach ihre Wirkung auf den Kurs von XRP zu entfalten. Ihr Start war ein wichtiger Schritt für die Zukunft von Ripple und seiner Kryptowährung. Derzeit befindet sich XRP in einem Marktumfeld, das Kursanstiege keinesfalls unterstützt. Deshalb verliert XRP trotz ETF-Start weiter an Wert.