Vitalik: DeFi mit geringem Risiko könnte die Google-Suche von Ethereum werden

Buterin verglich das risikoarme DeFi mit der Google-Suche und bezeichnete es als potenziellen Einnahmeanker, der das breitere Ökosystem von Ethereum finanzieren könnte, ähnlich wie die Werbeeinnahmen aus der Suche die anderen Unternehmungen von Google stützen.

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin glaubt, dass die langfristige Nachhaltigkeit des Netzwerks von einem unwahrscheinlichen Helden abhängen könnte: risikoarme dezentrale Finanzprotokolle.

Wichtigste Erkenntnisse: Vitalik Buterin sieht in der risikoarmen DeFi eine stabile Einnahmequelle, die das Ethereum-Ökosystem unterstützen könnte, ohne dessen Werte zu gefährden.

Er vergleicht es mit der Google-Suche und argumentiert, dass es das Wachstum von Ethereum finanzieren kann, während das Netzwerk ideologisch geerdet bleibt.

Buterin plädiert auch für Korbwährungen und Flatcoins, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern.

In einem am Samstag veröffentlichten Blogbeitrag verglich Buterin das risikoarme DeFi mit der Google-Suche und bezeichnete es als einen potenziellen Einnahmeanker, der das breitere Ethereum-Ökosystem finanzieren könnte, ähnlich wie die Werbeeinnahmen aus der Suche die anderen Unternehmungen von Google stützen.

Vitalik: Ethereum kann Profit und Prinzipien ausgleichen

Das Modell würde es Ethereum ermöglichen, seine wirtschaftliche Stärke zu erhalten und gleichzeitig seine kulturellen Werte durch nicht-finanzielle Anwendungen zu bewahren.

„Die Einnahmequelle muss nicht die revolutionärste oder aufregendste Anwendung von Ethereum sein“, schrieb Buterin. „Aber es muss etwas sein, das zumindest nicht aktiv unethisch oder peinlich ist.“

Buterin verwies auf die Stablecoin-Kreditzinsen von Aave als konkretes Beispiel. Blue-Chip-Stablecoins wie USDT und USDC werfen rund 5% ab, während risikoreichere Assets über 10% bieten.

Diese Renditen, so schlägt er vor, könnten eine verlässliche Basisschicht des Einkommens sein, ohne die Prinzipien des Ökosystems zu gefährden.

Die Ethereum-Community sei seit langem gespalten zwischen spekulativen Produkten wie NFTs und Memecoins und Anwendungen, die mit den Grundwerten des Netzwerks übereinstimmen.

Erstere generieren hohe Gebühren, aber wenig ideologische Befriedigung, während letzteren oft die Einnahmen fehlen, um sich selbst zu erhalten. DeFi mit geringem Risiko, so Buterin, kann diese Kluft überbrücken.

Das DeFi-Ökosystem von Ethereum hat sich in letzter Zeit erholt. Der Gesamtwert der abgeschlossenen Transaktionen (TVL) hat zum ersten Mal seit Anfang 2022 die Marke von 100 Milliarden Dollar überschritten.

Low-risk defi used to be constrained by regulatory barriers and smart contract safety risks. Both problems have greatly improved.



For many people worldwide, defi today is in some cases already safer than tradfi. pic.twitter.com/ZC9NKF2DbA — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 21, 2025

Obwohl TVL während des Bärenmarktes 2022-2023 zurückblieb, haben die jüngsten regulatorischen Impulse, einschließlich des Digital Asset Market Clarity Act, das Interesse wiederbelebt.

Eine Umfrage des DeFi Education Fund ergab, dass über 40% der Amerikaner die Nutzung von DeFi unter stärkeren regulatorischen Rahmenbedingungen in Betracht ziehen würden.

Buterin nahm auch das Geschäftsmodell von Google ins Visier und merkte an, dass trotz wertvoller Open-Source-Beiträge wie Chromium und Gemini AI-Modelle, die Abhängigkeit des Unternehmens von Werbung die Privatsphäre der Nutzer gefährdet.

Im Gegensatz dazu bietet das dezentrale Design von Ethereum einen Weg, die finanzielle Leistung mit ethischen Ergebnissen in Einklang zu bringen.

„Ethereum hat das Potenzial, es viel besser zu machen“, schrieb er.

Neben der risikoarmen Kreditvergabe befürwortete Buterin auch die Entwicklung von Korbwährungen und Flatcoins, digitalen Assets, die an Verbraucherpreisindizes oder mehrere Fiat-Währungen gekoppelt sind, als eine weitere Möglichkeit, die wirtschaftliche Ebene von Ethereum zu stabilisieren, ohne sich zu sehr auf Dollar-denominierte Instrumente zu stützen.

Ethereum-Umsatz fällt im August um 44% trotz Preisanstiegs

Die On-Chain-Einnahmen von Ethereum sind im August um 44% auf 14,1 Millionen Dollar gesunken, verglichen mit 25,6 Millionen Dollar im Juli, obwohl ETH auf ein neues Allzeithoch von 4.957 Dollar gestiegen ist.

Auch die Netzwerkgebühren fielen im Monatsvergleich um 20%, was vor allem auf die langfristigen Auswirkungen des Dencun-Upgrades zurückzuführen ist, das zwar die Transaktionskosten auf Layer-2 senkte, aber die Einnahmen von Ethereum auf dem Base-Layer schmälerte.

Der Rückgang hat Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von Ethereum aufkommen lassen. Einige Analysten bezeichnen die August-Zahlen als die schwächsten seit Anfang 2021.

Kritiker argumentieren, dass schrumpfende Gebühreneinnahmen das Wertversprechen von ETH bedrohen könnten, während andere glauben, dass Ethereum sich zu einer grundlegenden Schicht für das globale dezentrale Finanzwesen entwickelt, wobei niedrigere Kosten zu einer breiteren Akzeptanz beitragen.