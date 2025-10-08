BTC $122,862.13 0.40%
Cryptonews Preis Prognosen

VanEck prognostiziert einen Bitcoin Kurs von $644.000

Head of digital assets research glaubt, dass BTC die Hälfte der Marktkapitalisierung von Gold erreichen wird
Autor
Georg Steiner
Autor
Georg Steiner
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
In zweieinhalb Jahren kommt das nächste Bitcoin-Halving. Dieses hat sich bisher immer als wichtiger Treiber für den Kurs von BTC erwiesen. Schließlich wird dabei die Belohnung für die Miner um die Hälfte reduziert.

2028 kommt das 5. Halving

Das führte immer zu Kurssteigerungen bei Bitcoin, daher sollte es auch in der fünften Ausgabe dazu kommen. Davon geht zumindest Matthews Sigel, der Head of digital assets research beim Vermögensverwalter VanEck, aus.

Damit nicht genug, rechnet er mit einem massiven Kursanstieg bei Bitcoin bis zum Jahr 2028. Dann wird das fünfte Halving von Bitcoin über die Bühne gehen. Doch diesmal soll ein weiterer Kurstreiber hinzukommen. Dieser hängt direkt mit den Vorlieben der Investoren zusammen.

Jüngere Anleger bevorzugen BTC

Die Altersstruktur der Anleger und ihre Vorlieben ändern sich gerade deutlich. Immer mehr jüngere Investoren drängen in den Markt. Sie bevorzugen andere Assets als noch die Generationen vor ihnen.

Während die Anleger früher Gold als Absicherung ihren Portfolios beimischten, legen jüngere Investoren zunehmend Wert auf Bitcoin. Damit nimmt dessen Bedeutung weiter zu. Dies gilt laut Matthew Sigel hauptsächlich für Investoren in Schwellenländern. Sie wollen Bitcoin kaufen, um ihr Vermögen abzusichern.

Marktanteile von Gold erobern

Hält dieser Trend auch in den nächsten Jahren weiter an, dann könnte Bitcoin bald 50% der Marktkapitalisierung von Gold erreichen. Dies würde dann zu einem BTC Kurs von $644.000 führen. Schon jetzt bewegen sich Bitcoin und Gold im Gleichschritt zu immer neuen Rekorden.

Während Gold nicht nur ein Wertspeicher, sondern auch in der Schmuckindustrie ein wichtiger Rohstoff ist, entwickelt sich Bitcoin vorwiegend zum Schutz vor Inflation. BTC könnte also von Gold zunehmend Marktanteile in dessen Segment als Wertspeicher gewinnen.

Dazu kommen die weiter anhaltende Inflation, die geldpolitische Entwertung durch die neuerliche Flutung der Märkte mit frischem Geld und die Abwertung des Dollars. All diese Faktoren begünstigen den Kurs von Bitcoin.

Bitcoin Hyper Review

Aktuell korrigiert Bitcoin ein wenig und notiert bei $121.368. Doch mit neuen Projekten wie Bitcoin Hyper könnte BTC seine Anwendungsbasis erweitern und neue Marktanteile für sich gewinnen.

