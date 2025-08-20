Trump-verbundene Krypto-Firma Thumzup übernimmt Dogecoin Mining Betrieb

Autor Manuela Richter Zuletzt aktualisiert am: August 20, 2025

Thumzup Media, ein Unternehmen mit Verbindungen zur Trump-Familie, wird Dogehash Technologies in einem Aktiendeal übernehmen, um die weltweit größte Dogecoin-Mining-Plattform zu schaffen.

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass die Dogehash-Aktionäre alle ihre Anteile gegen 30,7 Mio. Aktien von Thumzup tauschen werden. Sobald der Deal abgeschlossen ist, wird das kombinierte Unternehmen in Dogehash Technologies Holdings umbenannt und unter dem neuen Ticker XDOG gehandelt.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der behördlichen Genehmigungen.

Dogehash betreibt 2.500 Scrypt Miner in ganz Nordamerika

Dogehash betreibt rund 2.500 Scrypt ASIC Miner in ganz Nordamerika, die sich auf die Produktion von Dogecoin und Litecoin konzentrieren. Das Unternehmen plant, seine Flotte noch in diesem Jahr zu erweitern und strebt ein deutliches Wachstum der Produktion bis 2026 an. Der Betrieb erfolgt in einem Rechenzentrum mit erneuerbarer Energie, wobei Satellitenstandorte hinzugefügt werden, um die Produktion zu steigern.

$TZUP and Dogehash aim to become the world's leading #Dogecoin mining platform and will leverage Dogecoin Layer-2 infrastructure via staking in DeFi products within the DogeOS ecosystem to enhance miner economics and amplify yield beyond base block rewards. 🚀… — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) August 19, 2025

Durch den Zusammenschluss wollen Thumzup und Dogehash die Layer-2-Infrastruktur von Dogecoin durch DeFi Staking-Produkte nutzen, die in das DogeOS-Ökosystem integriert sind.

Die Führungskräfte sagen, dass dies die Wirtschaftlichkeit des Minings verbessern und höhere Erträge als die Standard-Blockbelohnungen liefern wird. Die Leistungskennzahlen werden nach Abschluss der Fusion bekannt gegeben.

Dogecoin, eine der am aktivsten gehandelten Kryptowährungen, wird wegen seiner schnellen Blockzeiten und niedrigen Transaktionsgebühren geschätzt. Sie hat ein inflationäres, aber vorhersehbares Angebot, das die Ausgabe von Fiat-Währungen widerspiegelt, was sie zu einem Grundnahrungsmittel für Zahlungen und Handel mit hohem Durchsatz macht. Der Vermögenswert verzeichnet täglich ein Volumen in Millionenhöhe und ist gemessen an der Marktkapitalisierung eine der wichtigsten Kryptowährungen.

Übernahme von Thumzup folgt auf 50 Mio. $ Fundraising-Runde

Robert Steele, Geschäftsführer von Thumzup, sagte, dass die Übernahme den Wandel des Unternehmens von einer Marketingplattform zu einem diversifizierten Anbieter von digitalen Assets beschleunigen wird.

Der Chef von Dogehash, Parker Scott, sagte, das Unternehmen habe in die Infrastruktur und nicht in den spekulativen Handel investiert. “Im Gegensatz zu vielen Unternehmen, die ihr Bargeld einfach zum Kauf von Kryptowährungen verwendet haben, haben wir in die Mining-Infrastruktur investiert. Indem wir unsere eigene Flotte von ASICs besitzen und betreiben, generieren wir Einnahmen direkt aus der Produktion und schaffen so eine kontinuierliche, nachhaltige Quelle für Dogecoin”, sagte er.

Die Übernahme erfolgt, nachdem Thumzup im Juli $50 Mio. aufgenommen hat. Die Mittel waren für die Ausweitung seiner Krypto-Strategien und den Kauf weiterer Mining-Rigs vorgesehen. Darüber hinaus genehmigte der Vorstand den Erwerb von digitalen Assets im Wert von bis zu 250 Millionen Dollar. Dazu gehören Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Solana, XRP, Ether und USDC.

Thumzup begann seine Krypto-Reise im Januar mit dem Kauf von Bitcoin und hält nun 19,1 BTC. Der Einstieg in das Mining markiert ein neues Kapitel für das in Los Angeles ansässige Unternehmen, das bis vor kurzem vor allem für seine digitale Marketingplattform bekannt war, die User für die Werbung für Marken in den sozialen Medien belohnte.

Das Unternehmen erlangte im Juli weitere Bekanntheit, als Donald Trump Jr., der Sohn des US-Präsidenten, 350.000 Aktien im Wert von fast $3,3 Mio. kaufte, wie aus behördlichen Unterlagen hervorgeht. Der Kauf machte die Familie Trump zu einem bedeutenden Unterstützer der wachsenden Ambitionen von Thumzup im Bereich der digitalen Assets.