Tron-Gründer Justin Sun bringt Bloomberg vor Gericht, um die Enthüllung von Krypto Assets zu verhindern

Sun behauptet, das Unternehmen habe sich um seine Aufnahme in den Billionaires Index bemüht und dabei versprochen, seine Vermögensdaten vertraulich zu behandeln, aber später ein Profil erstellt, das detaillierte Krypto-Bestände enthüllt.

Der Gründer von Tron , Justin Sun, hat beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware eine Klage eingereicht, um Bloomberg daran zu hindern, die – wie er sagt – hochsensiblen Details über seine Kryptowährungsbeteiligungen zu veröffentlichen.

Der Blockchain-Unternehmer sagt, die Veröffentlichung würde seine Privatsphäre verletzen und ihn und seine Familie in Gefahr bringen.

In der Klage behauptet Sun, dass Bloomberg Anfang des Jahres an ihn herangetreten ist, um ihn in seinen Online Billionaires Index aufzunehmen, eine Rangliste der reichsten Menschen der Welt.

Sun behauptet, dass Krypto-Besitz nur als Pauschalbetrag ausgewiesen werden sollte

Bevor er zustimmte, sagte er, Bloomberg habe ihm versichert, dass alle von ihm angegebenen Assets „streng vertraulich“ behandelt werden würden. Dies gelte insbesondere für seine Kryptowährungsbestände. Er fügt hinzu, dass die Daten nur zur Überprüfung seines Nettovermögens verwendet werden würden.

Sun, der Tron 2017 gegründet hat und über ein beträchtliches Krypto- und anderes Vermögen verfügt, sagt, dass er aufgrund dieser Zusicherungen schließlich zugestimmt hat.

Er stellte detaillierte Wallet- und Asset-Daten über einen sicheren Kanal mit dem Vermögensüberprüfungsteam von Bloomberg zur Verfügung. Er behauptet, dass er davon ausging, dass jeder Hinweis auf sein Krypto-Vermögen in seinem Profil auf eine pauschale Bewertung beschränkt sein würde. Er fügt hinzu, dass dies keine Aufschlüsselung nach Token-Typ beinhalten würde.

Bloomberg lehnte es ab, die Angelegenheit zu kommentieren.

Vertraulichkeitsversprechen angeblich durch Veröffentlichung des Profilentwurfs gebrochen

Laut der Akte haben mehrere Bloomberg-Journalisten diese Vertraulichkeit schriftlich bekräftigt. Sie erklärten, dass die Daten auf internen Systemen verbleiben würden und nur für ausgewählte Mitarbeiter zugänglich seien. Sie bestätigten auch, dass die Daten nach der Überprüfung gelöscht werden würden.

Das Team von Sun stellte im März ebenfalls ausdrückliche Bedingungen. Sie erklärten, die Informationen dienten „nur zu Überprüfungszwecken“ und „dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden, auch nicht für die Berichterstattung“. In der Klage heißt es weiter, dass Bloomberg keine Einwände gegen diese Bedingungen erhoben hat.

Ende Juli erfuhr das Team von Sun, dass ein Bloomberg-Journalist Zahlen aus dem vertraulichen Material für einen separaten Artikel verwendet hatte.

Etwa zur gleichen Zeit stellte Bloomberg den Entwurf eines Milliardärsindex-Profils zur Verfügung, das laut Sun „zahlreiche Ungenauigkeiten“ enthielt und, was besonders kritisch ist, eine detaillierte Aufschlüsselung seiner Kryptowährungsbestände nach Art und Höhe.

Sun argumentierte, dass eine solch detaillierte Offenlegung für den Bloomberg-Index ungewöhnlich ist. Außerdem gehe sie über das hinaus, was für andere Krypto-Milliardäre wie Brian Armstrong von Coinbase oder Changpeng Zhao von Binance veröffentlicht werde. Er fügt hinzu, dass diese Details nur dann weitergegeben werden, wenn die Personen sie bereits öffentlich gemacht haben.

Er behauptet, die geplante Veröffentlichung würde es Blockchain-Trackern ermöglichen, seine Wallets zu verknüpfen. Er glaubt, dass dies ihn zu einem Hauptziel für Hacker und Diebe machen könnte. Außerdem warnt er davor, dass er dadurch sogar möglichen physischen Angriffen ausgesetzt sein könnte.

In dem Antrag wird darauf hingewiesen, dass die Transparenz der öffentlichen Blockchain es relativ einfach macht, große Wallets zu identifizieren, sobald die Zusammensetzung der Assets bekannt ist. Er zitiert auch frühere Vorfälle, bei denen wohlhabende Kryptobesitzer Opfer von Entführungen oder Erpressungsversuchen wurden. Außerdem verweist er auf Bloombergs eigene frühere Berichterstattung über diese Risiken.

Sun argumentiert, dass der Zusammenbruch von Assets über einen Artikel hinaus dauerhafte Folgen haben könnte

Sun klagt in zwei Punkten, der Veröffentlichung privater Fakten und dem Promissory Estoppel. Außerdem behauptet er, dass die geplante Veröffentlichung durch Bloomberg eindeutig gegen die Versprechen verstößt, die ihn davon überzeugt haben, die Daten zu teilen. Er fügt hinzu, dass der Schaden sowohl finanzieller als auch physischer Natur sein könnte. Denn Krypto-Transaktionen sind unumkehrbar, und Angreifer können gestohlene Gelder schnell verschieben.

Mit der Klage werden eine einstweilige Verfügung sowie eine vorläufige und eine dauerhafte Verfügung beantragt. Diese würden Bloomberg daran hindern, die Aufschlüsselung zu veröffentlichen. Darüber hinaus wird die Erstattung der Anwaltskosten gefordert. Außerdem hat Sun ein Schwurgerichtsverfahren gefordert.

Für Sun, dessen öffentliches Profil eng mit Tron und anderen Unternehmungen verbunden ist, geht es in diesem Fall um mehr als nur die Berichterstattung in den Medien.

Er berührt ein zentrales Spannungsfeld in der Kryptowirtschaft zwischen der Transparenz von Blockchain-Daten und der persönlichen Sicherheit von Inhabern hoher Werte. Sun sagt, dass die Offenlegung seiner detaillierten Bestände Konsequenzen haben könnte, die weit über ein einzelnes Nachrichtenprofil hinausgehen.