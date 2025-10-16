Stimmung unter Krypto-Anlegern kippt erneut: Crash-Angst greift um sich, doch ausgewählte Altcoins überraschen jetzt mit hoher Rendite

Die Stimmung am Kryptomarkt ist angespannt wie lange nicht mehr. Der Fear & Greed Index fällt am heutigen Tag auf nur noch 28 Punkte – ein klarer Hinweis auf dominierende Angst unter Anlegern. Tiefer notierte der Index zuletzt nur am Freitag, als geopolitische Spannungen zwischen den USA und China den Markt kurzfristig durchrüttelten. Mit Blick auf die letzten drei Monate markiert der heutige Wert ein neues Tief. Vor kaum einer Woche herrschte noch Euphorie – mit einem Indexstand von 70.

Die Grafik zeigt die Veränderung des Krypto Fear & Greed Index im 3-Monats-Rückblick. Bildquelle: alternative.me

Der Hintergrund: Der wirtschaftspolitische Schlagabtausch zwischen Washington und Peking flammt wieder auf – und diesmal schärfer denn je. US-Präsident Donald Trump erklärte öffentlich: „Nun, jetzt bist du in einem“ – auf die Frage, ob sich die Welt auf einen längeren Handelskrieg zwischen den beiden Nationen einstellen müsse. Für Trump sind die Zölle ein Mittel nationaler Selbstverteidigung. Noch deutlicher äußerte sich US-Finanzminister Scott Bessent, der China eine aggressive Exportpolitik vorwarf und warnte, dass sich Pekings Kurs letztlich gegen das eigene Wirtschaftswachstum richten werde. „Das ist China gegen die Welt“, sagte Bessent – Worte, die an den Märkten nachhallen.

Krypto News bereiten zahlreichen Anlegern Sorgen

Die Folgen spürt auch der Kryptosektor. Bitcoin fiel im Zuge der Eskalation am Donnerstagvormittag auf 110.599 US-Dollar. Binnen 24 Stunden bleibt damit ein Minus von rund zwei Prozent. Ethereum verliert über 3 Prozent, Solana mehr als 6 Prozent. Auch auf Altcoin und Bitcoin Prognosen haben die jüngsten Entwicklungen einen maßgeblichen Einfluss.

Auch der Altcoin Season Index zeigt, wie breit der Druck verteilt ist. Mit einem aktuellen Wert von 45 liegt er deutlich unter dem Stand von Anfang Oktober und entfernt sich weiter von der 75er-Marke, ab der von einer echten Altcoin-Season gesprochen werden kann. Es ist ein Marktumfeld, das Bitcoin kurzfristig wieder als sicheren Hafen ins Licht rückt – zumindest relativ.

Die Grafik zeigt die Entwicklung des Altcoin Season Index (offizielle Alt-Season ab einem score von 75) von blockchaincenter.net.

Doch nicht alle Coins folgen dem Abwärtstrend. Einige wenige trotzen dem geopolitischen Gegenwind – und liefern teils spektakuläre Gewinne. Besonders auffällig: ChainOpera AI (COAI). Das KI-Projekt hat innerhalb einer Woche unglaubliche +324,7 % zugelegt und sich in die Top 50 der größten Coins katapultiert – aktuell auf Platz 41 nach Marktkapitalisierung. Auch Zcash (ZEC) legt mit +34,1 % binnen sieben Tagen kräftig zu.

Bitcoin Prognose: digitales Gold, oder nicht?

Damit bestätigt sich einmal mehr: Selbst in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld gibt es Chancen – wenn auch selektiv und mit erhöhtem Risiko. Der Fokus verschiebt sich aktuell von breiten Narrativen hin zu spezialisierten Projekten mit technologischem oder thematischem Rückenwind.

Während Gold bei über 4.232 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert, stellt sich einmal mehr die Frage: Zieht Bitcoin – wie schon 2020 und im vergangenen Frühjahr – bald nach? Noch dominiert die Angst. Aber Krypto hat in der Vergangenheit oft dann überrascht, wenn die Märkte es am wenigsten erwartet haben. Die Frage, ob man aktuell Bitcoin kaufen sollte, wird also weiterhin kontrovers diskutiert werden. Nicht wenige erwarten, dass die Kryptowährung bald wieder – in punct relativer Performance – mit Gold gleichzieht, und Anlegern hohe Renditen beschert.