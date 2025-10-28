Standard Chartered glaubt daran, dass Bitcoin nicht mehr unter $100.000 fällt

Der Optimismus sei an den Märkten zurückgekehrt

Sollten die geopolitischen Entwicklungen keinen Rückschlag erfahren, dann wird Bitcoin möglicherweise nie wieder unter die Marke von $100.000 fallen. Diese spektakuläre Prognose kommt jetzt vom Leiter für digitale Vermögensforschung der britischen Investmentbank Standard Chartered.

Einigung Trump – Xi noch diese Woche?

In seiner Einschätzung verwies Geoffrey Kendrick auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die auf eine Einigung hinauslaufen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dann wäre der Optimismus der Märkte der letzten Tage begründet und könnte zu einem stabilen Wachstum bei Bitcoin führen.

Eine Einigung könnte schon bei dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea erzielt werden. Angeblich wird China seine Exportkontrollen für Seltene Erden verschieben und große Mengen an US-Sojabohnen kaufen. Die USA beabsichtigen im Gegenzug, von ihren Zolldrohungen abzurücken.

Das Kapital wandert von Gold zu Bitcoin

Schon die Ankündigung einer Einigung hat die Stimmung an den Kryptomärkten deutlich verbessert. Ein wichtiger Indikator für den Rückgang der Marktängste ist das Bitcoin-Gold-Verhältnis.

Quelle: Coinmarketcap

Dieses misst die Marktkapitalisierung von Bitcoin im Verhältnis zu jener von Gold. Sollte dieses über 30 steigen, wäre dies laut Ansicht von Kendrick ein sicheres Zeichen dafür, dass die Investoren wieder optimistisch in die Zukunft blicken und Bitcoin kaufen würden.

Bitcoin ETFs haben den Halving-Zyklus abgelöse

Schon jetzt sei deutlich geworden, dass die Bitcoin-Spot-ETFs mehr Zuflüsse zu verzeichnen hätten. Gleichzeitig fließe Kapital von den Gold-ETFs ab. Kendrick zeigte sich in seiner Analyse überzeugt davon, dass der Bitcoin Halving-Zyklus Geschichte sei.

Die Zuflüsse zu den Bitcoin-Spot-ETFs seien längst wichtiger geworden, sie würden das Kursgeschehen von Bitcoin bestimmen. Im Verbund mit einer weiteren erwarteten Senkung der US-Leitzinsen könnte diese die Zukunft von Bitcoin maßgeblich beeinflussen.