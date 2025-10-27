SpaceX bewegt 133 Millionen Dollar in Bitcoin über verschiedene Wallets, zeigen Arkham-Daten

SpaceX hält nun 8.285 BTC im Wert von etwa 914 Millionen Dollar und ist damit einer der größten privaten Bitcoin-Inhaber.

Elon Musks SpaceX hat mehr als 133 Millionen Dollar in Bitcoin umgesetzt, wie das Blockchain-Analyseunternehmen Arkham Intelligence berichtete.

Wichtigste Erkenntnisse: SpaceX hat nach Angaben von Arkham Intelligence 133,7 Millionen Dollar in Bitcoin auf mehrere neue Wallets übertragen.

Der Grund für die Transfers bleibt unklar. Die Spekulationen reichen von internen Umstrukturierungen bis hin zu verbesserten Sicherheitsmaßnahmen.

SpaceX besitzt nun 8.285 BTC im Wert von etwa 914 Millionen Dollar und ist damit einer der größten privaten Bitcoin-Inhaber.

Die Transaktionen umfassten 1.215 BTC, die an mehrere neue Adressen gesendet wurden, nur wenige Tage nachdem das Unternehmen einen ähnlichen Transfer an Wallets unter seiner Kontrolle durchgeführt hatte.

„SpaceX hat gerade Gelder in Höhe von insgesamt 133,7 Millionen Dollar verschoben“, sagte Arkham auf X. „Sie haben 300 BTC (33 Millionen Dollar) und 915 BTC (100,7 Millionen Dollar) auf neue Wallets übertragen.“

Neue SpaceX Bitcoin Wallets nach $133M Transfer nicht gekennzeichnet

Im Gegensatz zu früheren Überweisungen in dieser Woche sind die Ziel-Wallets nicht als Eigentum des in Hawthorne, Kalifornien, ansässigen Raumfahrtunternehmens gekennzeichnet.

Vor dem Transfer besaß SpaceX etwa 8.285 BTC im Wert von rund 914 Millionen Dollar. Damit lag das Unternehmen laut BitcoinTreasuries.net an vierter Stelle unter den privaten Unternehmen mit Bitcoin-Schatzkammern.

Das Unternehmen besaß im Jahr 2022 bis zu 25.000 BTC, bevor es sich konsolidierte und sein On-Chain-Guthaben auf das aktuelle Niveau reduzierte.

Nach jahrelanger Inaktivität hat SpaceX Anfang dieses Jahres wieder begrenzte Bitcoin-Bewegungen aufgenommen, die erste aufgezeichnete On-Chain-Aktivität seit 2021.

ARKHAM ALERT: SPACEX MOVING $130M $BTC



SPACEX JUST MOVED FUNDS TOTALLING $133.7M. THEY TRANSFERRED 300 BTC ($33M) AND 915 BTC ($100.7M) TO NEW WALLETS



THIS COMES 3 DAYS AFTER THEIR LAST MOVE OF 100 BTC pic.twitter.com/YplK8QAdvn — Arkham (@arkham) October 24, 2025

Ein weiteres von Musk geführtes Unternehmen, Tesla, hat ebenfalls ein erhebliches Bitcoin-Engagement mit 11.509 BTC im Wert von über 1,27 Milliarden Dollar und liegt damit knapp außerhalb der Top Ten der börsennotierten Unternehmen, die Bitcoin halten.

Zu Beginn dieses Jahres verzeichnete Tesla einen Quartalsgewinn von mehr als 600 Millionen Dollar, nachdem das Unternehmen seine Beteiligungen nach aktualisierten Buchhaltungsregeln neu bewertet hatte.

Bitcoin wurde am Freitag etwas niedriger gehandelt und fiel um 0,3% auf 110.541 $, etwa 12% unter seinem Allzeithoch von 126.080 $.

SpaceX’s Vorstoß in Bitcoin

SpaceX machte zum ersten Mal im Jahr 2021 Schlagzeilen, als Elon Musk enthüllte, dass das Unternehmen Bitcoin besitzt, obwohl er keine genauen Zahlen nannte.

Spätere Berichte enthüllten, dass SpaceX Anfang 2021 etwa 25.724 BTC angehäuft hatte, die damals auf einen Wert von etwa 373 Millionen Dollar geschätzt wurden.

Berichten zufolge hat das Unternehmen jedoch in den Jahren 2021 und 2022 Bitcoin-Bestände im Wert von 373 Millionen Dollar abgeschrieben und möglicherweise ganz oder größtenteils verkauft, wie aus Dokumenten hervorgeht, die das Wall Street Journal einsehen konnte.

Aus dem Bericht geht hervor, dass das Unternehmen diese BTC-Vermögenswerte in seiner Bilanz verbucht hatte, obwohl unklar ist, ob der gesamte Bestand liquidiert wurde.

Elon Musk hatte die Bitcoin-Investition von SpaceX im Jahr 2021 öffentlich bestätigt, nachdem Tesla BTC im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft hatte und der Bitcoin zu diesem Zeitpunkt Rekordhöhen erreichte.

Später verkaufte Tesla 75 % seiner Bitcoin im 2. Quartal 2022 für 936 Millionen Dollar und behielt nur einen Wert von 184 Millionen Dollar. Musk, ein lautstarker Verfechter von Kryptowährungen, hat die Märkte häufig mit seinen Kommentaren zu Bitcoin und Dogecoin beeinflusst.