Solana News

Solana schlägt die Stunde der Wahrheit

Solana
Sind die 10,5% Kursgewinn erst der Anfang?
Autor
Georg Steiner
Autor
Georg Steiner
Zuletzt aktualisiert am: 
SOL News

Die Heimat zahlloser Memecoins, Solana, steht vor einer entscheidenden Woche, die alles verändern könnte. Während Bitcoin, Ethereum und BNB massiv vom Shutdown in den USA profitieren und massive Zuwächse feiern, warten die Solana-Investoren gespannt auf eine Entscheidung der US-Wertpapieraufsicht SEC.

Wie entscheidet die SEC?

Dabei geht es um die Zulassung der ersten Solana-ETFs in den USA. Diese haben sich in den vergangenen Jahren schon bei Bitcoin und Ethereum als entscheidende Kurstreiber erwiesen. Immerhin ermöglichen sie Investoren den raschen und einfachen Zugang zu Kryptowährungen, ohne selbst bei einer Kryptobörse Solana kaufen zu müssen.

Die letzte Frist für die SEC läuft diese Woche ab. Analysten schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Freigabe der Solana ETFs als ausgesprochen hoch ein. Sie wird mit 95% bewertet. Die Anträge von Branchengrößen wie Grayscale, VanEck und 21Shares zeigen, wie groß das Interesse an Solana ETFs bei institutionellen Investoren ist.

Weg frei für institutionelle Investoren

Genehmigt die SEC ihre Anträge, erhalten institutionelle Anleger schnell Zugang zu der Kryptowährung. Solana Meme Coins haben längst ein eigenes Marktsegment gebildet, das hauptsächlich bei Tradern höchst beliebt ist.

Solana selbst hat eine erfolgreiche Woche hinter sich. Der Kurs stieg um rund 10,5%. Seitdem hält Solana seinen Wert. Die Dynamik von Solana bleibt daher bullish. Doch ein Großteil der möglichen Kursgewinne dürfte bereits jetzt eingepreist sein, immerhin rechnet der Markt fix mit einer Zulassung der Solana ETFs.

Die ETFs wirken mit Verzögerung

Mittelfristig dürfte sich dies jedoch deutlich auf den Kurs auswirken. Eine ähnliche Entwicklung konnte man in der Vergangenheit auch bei Bitcoin und Ethereum beobachten. Beide Kryptowährungen benötigten einige Zeit, bis der Einfluss der ETFs am Kurs ablesbar wurde.

