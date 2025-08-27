Solana Prognose: Zündet jetzt die Rallye? Bullishe SOL-News und Rückenwind von Analysten entfachen Kursphantasie

Am Mittwochmorgen notiert Solana (SOL) bei 203,17 US-Dollar. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung des Altcoins fort, während andere Kryptowährungen zuletzt unter Druck standen. Auf 24-Stunden-Sicht ergibt sich ein Kursplus von 7,9 Prozent – ein deutliches Signal in einem Marktumfeld, das ansonsten von Korrekturen geprägt war.

Die positive Kursentwicklung spiegelt sich zunehmend auch in den Einschätzungen von Marktbeobachtern wider. Immer mehr Analysten bewerten die Aussichten von Solana als bullish. In der täglichen Umfrage des Krypto-Datenanbieters CoinGecko äußerten sich zuletzt 75 Prozent der Teilnehmer optimistisch hinsichtlich der kurzfristigen Solana Prognose.

Die Grafik zeigt die SOL-Performance im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe Solana News geben SOL Prognose Auftrieb

Für Auftrieb sorgen in den vergangenen Tagen vor allem konkrete Nachrichten rund um Solana. So berichten verschiedene Quellen, dass Galaxy Digital, Multicoin Capital und Jump Crypto an der Gründung einer Solana-Treasury-Gesellschaft arbeiten. Ziel sei es, bis zu eine Milliarde US-Dollar einzusammeln und eine der größten Solana-Reserven am Markt aufzubauen. Als federführende Bank soll Cantor Fitzgerald eingebunden sein. Nach Informationen von Bloomberg soll die Solana Foundation die Initiative unterstützen.

Parallel dazu kündigte der Bitcoin-Miner Bit Mining eine strategische Neuausrichtung auf Solana an. Das Unternehmen plant, zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar für den Aufbau einer eigenen SOL-Reserve bereitzustellen. Ergänzt wird dies durch Pläne von Sharps Technology, das eine Treasury-Strategie mit einem Volumen von 400 Millionen US-Dollar angekündigt hat. Auch hier steht Solana klar im Zentrum.

Breite Rückendeckung für Solana

Unterstützung erhält das Projekt zudem von regulatorischer Seite – zumindest indirekt. Laut einem Bericht der Financial Times erwägen die Europäische Union und die Europäische Zentralbank, den geplanten digitalen Euro teilweise über die Blockchains von Ethereum oder Solana abzuwickeln. Ein solcher Schritt könnte die Sichtbarkeit von Solana im institutionellen Umfeld erheblich erhöhen, da Zahlungen auf einer öffentlichen Blockchain transparenter und schneller verarbeitet werden könnten als auf einem geschlossenen System. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die EU tatsächlich auf Solana setzt, gering erscheint, wurde die Nachricht von großen Teilen der Kryptoszene positiv aufgefasst.

Ein weiteres Signal, das Investoren genau verfolgen, betrifft die mögliche Zulassung eines Spot-ETFs auf Solana in den USA. Mehrere große Investmentgesellschaften wie VanEck, 21Shares und Bitwise haben bereits entsprechende Anträge gestellt. Beobachter rechnen mit einer Entscheidung der US-Börsenaufsicht im Oktober. Sollte ein Solana-ETF genehmigt werden, könnte das Handelsvolumen institutioneller Investoren deutlich steigen. Dies wurde womöglich auch die Nachfrage der Retails ankurbeln und dafür sorgen, dass noch mehr Anleger Solana kaufen.

Viele Krypto Prognosen sehen Allzeit-Hoch noch in diesem Jahr

Auch innerhalb des Ökosystems zeigt sich zunehmende Aktivität. Der Total Value Locked (TVL) auf der Solana-Blockchain stieg auf ein neues Allzeithoch von 33 Milliarden US-Dollar. Der TVL gilt als wichtiger Indikator für die in dezentralen Anwendungen hinterlegte Liquidität und deutet auf eine wachsende Nutzung von DeFi-Protokollen auf Basis von Solana hin.

Mit dem jüngsten Kursanstieg rückt zudem das bisherige Rekordhoch von 293 US-Dollar, das im Januar erreicht wurde, wieder in greifbare Nähe. Verschiedene Marktmodelle sehen weiteres Potenzial für deutliche Kursbewegungen im laufenden Jahr, sollten die aktuellen Rahmenbedingungen bestehen bleiben.