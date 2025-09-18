Solana Prognose: Steht SOL vor einem neuen Allzeithoch? Bullishe Altcoin News geben Auftrieb

Solana (SOL) sorgt aktuell für Gesprächsstoff im Kryptomarkt. Der Kurs legte in den vergangenen sieben Tagen um 9,7 Prozent zu und rangiert mit einer Marktkapitalisierung inzwischen stabil auf Platz 6 unter allen Kryptowährungen. Damit rückt das nächste große Kursziel in greifbare Nähe: Das Allzeithoch ist nur noch rund 16,5 Prozent entfernt – und immer mehr Analysten halten einen Durchbruch in absehbarer Zeit für möglich und teilen eine optimistische Solana Prognose.

Stimmung kippt deutlich ins Bullishe – Altcoin im Fokus

Auch die Marktumfragen zeigen Rückenwind. Laut der täglichen CoinGecko-Umfrage erwarten derzeit 79 Prozent der Befragten steigende Kurse bei Solana. Auf der Prognoseplattform Polymarket gehen zudem 21 Prozent der Teilnehmer sogar davon aus, dass das Allzeithoch noch im September erreicht werden könnte.

Die Charttechnik liefert zusätzliche Signale: Seit Solana im April am 50-Monate-EMA nach oben abgeprallt ist, konnte der Kurs um rund 162 Prozent steigen. Mit dem Sprung über den wichtigen Golden-Ratio-Widerstand bei etwa 220 US-Dollar wurde nun eine charttechnisch entscheidende Marke überwunden. Viele Analysten sehen darin ein klares Signal, dass der Aufwärtstrend intakt ist.

Die Grafik zeigt die SOL-Performance im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Institutionelles Kapital strömt in Solana

Parallel dazu steigt die Rolle institutioneller Investoren. Laut Daten der Strategic Solana Reserve halten derzeit 17 Finanzverwaltungsfirmen zusammen rund 17,1 Millionen SOL – fast drei Prozent des gesamten Angebots. Diese Bestände sind nicht kurzfristig orientiert, sondern deuten auf ein längerfristiges Engagement hin.

Besonders im Fokus steht Forward Industries, das seine strategische Ausrichtung komplett geändert hat. Das Unternehmen, ursprünglich in der Medizintechnik tätig, plant über eine Kapitalerhöhung bis zu 4 Milliarden US-Dollar einzusammeln, um die eigenen Solana-Bestände weiter auszubauen. Schon heute verfügt Forward über Reserven im Wert von 1,6 Milliarden Dollar und ist damit der größte Solana-Treasury. Sollte die Kapitalmaßnahme erfolgreich sein, könnte dieser Wert massiv steigen.

Auch andere Player wie Sharps Technology oder DeFi Development haben Bestände in dreistelliger Millionenhöhe aufgebaut. Galaxy Digital wiederum hat seine Position jüngst durch den Kauf von weiteren 1,2 Millionen SOL aufgestockt und signalisiert damit ebenfalls Vertrauen in die künftige Entwicklung.

Solana News: Liquidität und Ökosystem wachsen rasant

Neben dem institutionellen Kapitalzufluss spielt auch die Liquidität eine zentrale Rolle. Die Zuflüsse an Stablecoins wie USDT und USDC ins Solana-Netzwerk steigen deutlich an – ein klares Zeichen dafür, dass frisches Kapital in die Infrastruktur fließt. Mit mehr Liquidität erhöht sich die Handelsaktivität, was den Kurs zusätzlich stützen kann.

Bemerkenswert ist zudem der Anstieg an tokenisierten Bitcoin auf Solana. Das Angebot von BTC im Solana-Netzwerk hat jüngst ein neues Allzeithoch erreicht. Für Beobachter ist dies ein Vertrauensbeweis: Cross-Chain-Investoren nutzen Solana verstärkt für DeFi-Strategien, was die Attraktivität des Netzwerks weiter erhöht.

Gleichzeitig explodiert das Ökosystem. Von 100 Millionen neu eingeführten Token im gesamten Kryptomarkt laufen aktuell 85 Millionen auf Solana. Das entspricht 85 Prozent aller neuen Projekte – von Stablecoins über Memecoins bis hin zu DeFi- und NFT-Token. Die schnelle, günstige Infrastruktur macht Solana zur bevorzugten Plattform für Entwickler und Gründer, die neue Anwendungen auf den Markt bringen.

Momentum spricht für Solana

Die Kombination aus technischer Stärke, institutionellem Kapital und wachsendem Ökosystem macht deutlich, warum die Stimmung bei Solana derzeit so optimistisch ist. Zwar ist das Allzeithoch noch nicht erreicht, doch die Abstände schrumpfen und das Momentum bleibt klar auf der bullischen Seite – immer mehr fragen sich, ob sie daher aktuell Solana kaufen sollten.

Ob Solana tatsächlich noch im September ein neues Rekordniveau erklimmt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Die Blockchain hat sich zu einer der dynamischsten Plattformen im Kryptomarkt entwickelt – und könnte mit weiteren Kapitalzuflüssen den nächsten großen Meilenstein schneller erreichen, als viele es derzeit erwarten.