Solana Prognose: 15 %-Rallye in nur 24 Stunden – Analysten halten Kursvervielfachung für möglich

Solana sorgt am Mittwochnachmittag für ein Ausrufezeichen: Mit einem Kurs von 201,19 US-Dollar und einem Anstieg von satten 15 % innerhalb von nur 24 Stunden katapultiert sich der Coin wieder ins Rampenlicht. Eine Bewegung, die vor allem deshalb auffällt, weil es um SOL in den vergangenen Wochen deutlich stiller geworden war als um andere große Kryptowährungen. Im 12-Monats-Vergleich steht die Performance mit +39 % zwar klar im Plus, doch deutlich unter den 104,5 % von Bitcoin – und das trotz des jüngsten Schubs.

Bullishe Solana News: Vertrauen nimmt zu

Die entscheidende Frage lautet nun: Steht Solana vor einem neuen Bull Run? Charttechnisch ist der Weg noch nicht ganz frei – der Kurs liegt aktuell noch 31,5 % unter dem Allzeithoch. Dennoch nimmt die Marktstimmung sichtbar Fahrt auf. In der täglichen CoinGecko-Umfrage äußerten sich 85 % der Befragten kurzfristig optimistisch zu Solana. Das deutet auf wachsendes Vertrauen hin, dass der Coin seine zurückhaltende Phase hinter sich lassen könnte.

Die Grafik zeigt die Solana Kurs Entwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Ein Blick auf das Handelsgeschehen unterstreicht diese Tendenz: Das Handelsvolumen von SOL hat sich in den vergangenen 24 Stunden um bemerkenswerte 126,6 % erhöht. Für viele Analysten ist das ein starkes Indiz für zunehmende Marktaktivität – und möglicherweise der Auftakt zu einer größeren Bewegung. Einige Marktbeobachter gehen sogar noch weiter und halten einen mittelfristigen Anstieg auf 1.315 US-Dollar für denkbar, was einer Kursvervielfachung gleichkäme, sollte sich das Momentum fortsetzen.

Kryptowährung mit Potenzial

Ob es dazu kommt, hängt nicht nur von der technischen Lage ab, sondern auch vom Gesamtmarkt. Sollte Bitcoin seine Aufwärtsbewegung fortsetzen und der Risikoappetit hoch bleiben, könnte Solana von einem positiven Marktumfeld überproportional profitieren.

Fest steht: Das Interesse an SOL hat zuletzt spürbar zugenommen – und der Altcoin ist nicht allein hiermit. Aktuell lässt sich beobachten, dass die Nachfrage nach Bitcoin Alternativen generell steigt. In der Community wird zunehmend wieder über eine mögliche „Altcoin Season“ diskutiert, in der nicht nur etablierte Projekte profitieren, sondern auch kleinere Coins ins Rampenlicht rücken.

Besonders auffällig: Das wachsende Interesse an neuen Kryptowährungen. In den sozialen Medien sorgt derzeit vor allem der Maxi Doge Token für Schlagzeilen. Der Meme-Coin wird von seinen Anhängern als potenzieller Nachfolger früherer Hype-Projekte gehandelt und könnte – sollte der Trend anhalten – kurzfristig überproportional von der aktuellen Marktdynamik profitieren.