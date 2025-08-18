Solana Meilenstein: Transaktionsrekord erreicht – doch der SOL-Kurs schwächelt

Das Wochenende lieferte für Solana ein bemerkenswertes technisches Signal – und zugleich Stoff für Diskussionen. Denn das Netzwerk meldete einen neuen Rekordwert bei den Transaktionen pro Sekunde (TPS). Wie Mert Mumtaz, Mitgründer des Solana-Entwicklertools Helius, am Sonntag auf X (ehemals Twitter) erklärte, habe Solana erstmals die Marke von mehr als 100.000 TPS erreicht. Die Marktteilnehmer diskutieren aktuell verstärkt, ob man zum aktuellen Zeitpunkt Solana kaufen sollte, oder nicht.

Rekord mit Einschränkungen

Doch so beeindruckend die Zahl klingt, so wichtig ist der Kontext. Laut Mumtaz handelte es sich bei einem Großteil der gezählten Transaktionen nicht um tatsächliche Token-Übertragungen, sondern um sogenannte „Noop“-Anweisungen (No-Operation). Diese haben keine direkte Auswirkung auf den Status des Netzwerks und dienen eher dazu, die Leistungsfähigkeit unter Extrembedingungen sichtbar zu machen.

Insofern stellt der Wert nur bedingt ein Abbild realer Nutzung dar. Der Entwickler betonte allerdings, dass sich daraus ableiten lasse, dass Solana theoretisch auch bei „echten“ Operationen – wie Token-Transfers oder Oracle-Updates – im Bereich von 80.000 bis 100.000 TPS liegen könnte. Das würde die Plattform deutlich leistungsfähiger machen als die meisten anderen Layer-1-Netzwerke.

Dennoch bleibt die Einschränkung: Ein technischer Stresstest ist nicht gleichzusetzen mit einem praktischen Alltagsszenario. Kritiker mahnen, dass solche Rekordwerte zwar Aufmerksamkeit schaffen, aber nicht automatisch die Nutzbarkeit im realen Betrieb widerspiegeln.

Die Grafik zeigt die Solana-Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

SOL-Kurs im Rückwärtsgang

Während die Community den Rekord diskutierte, ging es für den SOL-Kurs bergab. Am Montagmittag notierte Solana bei 181,21 US-Dollar – ein Minus von 5,6 Prozent auf 24-Stunden-Sicht. Damit reiht sich der Coin in die breite Marktschwäche ein, die zuletzt fast alle großen Kryptowährungen erfasste.

Die Frage bleibt: Wie viel Bedeutung messen Investoren einem solchen technologischen Signal bei, wenn die allgemeine Stimmung an den Märkten auf Risikoabbau eingestellt ist? Wie steht es aktuell um eine Solana Prognose?

Anlegerstimmung bleibt bullish

Spannend ist, dass trotz Kursrückgang die Einschätzungen vieler Anleger positiv bleiben. In der täglichen Umfrage von Coingecko äußerten sich 75 Prozent der Befragten bullish zu Solana. Das deutet darauf hin, dass kurzfristige Rücksetzer nicht zwangsläufig das Vertrauen in den langfristigen Trend erschüttern.

Auch auf Prediction-Märkten wie Polymarket spiegelt sich dieses Bild wider – So glauben 37 Prozent der Teilnehmer, dass Solana noch im August die Marke von 210 US-Dollar überschreiten könnte. In einer anderen Wette halten es rund 7 Prozent der Befragten für möglich, dass Solana noch im Jahr 2025 Teil der US-Staatsreserve wird. In dieser Hinsicht herrscht zumindest zunehmend Skepsis. Noch Anfang März lag der Wert bei 42 Prozent.

Zwischen Technik und Markt

Das Beispiel zeigt einmal mehr die zweischneidige Wahrnehmung von Solana: Auf der einen Seite liefert das Netzwerk beeindruckende technische Fortschritte, die das Potenzial für hohe Skalierbarkeit untermauern – nicht nur im Meme Coin Sektor stößt das auf großes Interesse. Auf der anderen Seite reagiert der Kurs kurzzeitig kaum darauf – weil makroökonomische Faktoren, Liquiditätslage und allgemeine Marktrisiken den Ton angeben.

Der neue Transaktionsrekord ist ein starkes Signal für die Leistungsfähigkeit von Solana, sollte aber kritisch eingeordnet werden. Für Anleger bleibt entscheidend, ob es Solana gelingt, die technologische Stärke in nachhaltige Adoption und steigende Nachfrage umzuwandeln. Bis dahin gilt: Die Bullen mögen die Oberhand haben – doch der Kurs zeigt, dass der Weg dorthin nicht geradlinig verläuft.