Solana explodiert, was passiert da gerade?

Ein Plus von 20 Prozent in 7 Tagen lässt aufhorchen

Noch vor wenigen Tagen schien die Zukunft des Kurses von Solana an der Kippe zu stehen. Ein Machtkampf hinter den Kulissen schien die Wale zu vertreiben. Diese verkauften ihre Positionen. Der Preiskampf schien zulasten der Anleger zu gehen, doch diese schlagen aktuell zurück.

Die schiere Masse an Solana-Fans treibt den Kurs derzeit in Richtung der 200-Dollar-Marke. So legte Solana in den vergangenen sieben Tagen um fast 20 Prozent zu, allein seit gestern stieg der Wert der Kryptowährung um mehr als 12 Prozent.

Ist dies jetzt der große Ausbruch, oder nur ein Strohfeuer?

Solana beweist in den vergangenen Tagen jedenfalls viel Widerstandskraft. Der Machtpoker hinter den Kulissen ging für einige Wale jedenfalls nach hinten los. Sie verkauften, nur um wenig später festzustellen, dass ausgerechnet ihr Ausstieg der Startschuss zu neuen Höhen war.

Doch das Handelsvolumen von Solana litt darunter nicht, ganz im Gegenteil. Es stieg weiter an und zeigte damit, dass die Verkäufer rasch Käufer finden konnten. Die technische Analyse der Daten zeigte bald ein symmetrisches Dreieck an. Dieses deutet zumeist auf einen Ausbruch hin.

Dieser folgte prompt und katapultierte Solana heute Morgen in direkte Nähe zur 200-Dollar-Marke. Auch der Derivatehandel hatte zuvor nicht vor der Verkaufswelle der Wale kapituliert, sondern weiterhin auf steigende Kurse gesetzt. Diese Einschätzung erwies sich als richtig.

Wer gewinnt das Tauziehen?

Jetzt stellt sich die Frage, wie die Investoren reagieren werden. Gewinnt die Beurteilung der Wale die Oberhand und erweist sich das Kursfeuerwerk von Solana als Strohfeuer, oder schaffen es die Bullen, den Kurs der Kryptowährung auf über 200 Dollar zu treiben?

Solana bleibt jedenfalls vorerst ein starkes Thema in den Sozialen Medien, auch dieser Indikator deutet auf weiterhin großes Interesse hin. Viele Privatanleger sehen den aktuellen Kurs offenbar als ideal für einen Einstieg.