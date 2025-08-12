Führende KI Claude prognostiziert den Preis von XRP, Dogecoin und Solana bis Ende 2025

Nachdem Bitcoin gestern ein neues Allzeithoch (ATH) erreicht hat (der Höchststand lag bei $122.227), sagt Claude AI von Anthropic voraus, dass sich der Preis mehrerer wichtiger Altcoins in den kommenden Monaten vervielfachen wird und Kryptofans ein schönes Weihnachtsfest bescheren könnte.

In einem wichtigen politischen Schritt hat Trump letzten Monat den GENIUS Act unterzeichnet, um Stablecoins auf Bundesebene zu regulieren und sicherzustellen, dass sie über ausreichende Reserven verfügen. Und in den letzten Tagen stellte die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) das Project Crypto vor, einen weitreichenden Vorschlag zur Modernisierung der Wertpapiervorschriften für die Ära der digitalen Vermögenswerte.

Beides sind Anzeichen dafür, dass Präsident Trump endlich bereit sein könnte, sein Versprechen einzulösen, die USA zum weltweiten Marktführer für Krypto-Innovationen zu machen.

Die Stimmung wird also zunehmend optimistischer, und die Anleger warten auf einen Katalysator. Einige Analysten vermuten nun, dass die nächste Rallye die Höchststände von 2021 übertreffen könnte. Laut Claude AI könnten diese drei Altcoins zu den größten Nutznießern gehören.

XRP (Ripple): Claude AI prognostiziert mehr als 200% Aufwärtsentwicklung bis Ende 2025

Erstens prognostiziert Claude AI, dass der XRP ($XRP ) von Ripple bis zum letzten Quartal 2025 auf etwa 10 $ klettern könnte, was einer Verdreifachung des aktuellen Wertes von etwa 3,20 $ entspricht.

Die Prognose folgt auf einen starken Anstieg in den letzten Monaten. Am 18. Juli erreichte XRP $3,65 und stellte damit einen neuen Rekord über dem Höchststand von 2018 auf, bevor er um etwa 12 % zurückfiel. Dennoch ist er im letzten Monat um 14% gestiegen und hat damit sowohl den mageren Anstieg von Bitcoin um 2 % als auch viele andere Large-Cap-Token übertroffen.

XRP wurde für schnelle, kostengünstige grenzüberschreitende Abrechnungen entwickelt und vom UN Capital Development Fund im Jahr 2024 als hochwertige Lösung für internationale Zahlungen anerkannt, was seine Rolle im globalen Überweisungsbereich zementiert.

Ripples langwieriger Rechtsstreit mit der SEC endete offiziell in diesem Jahr, nachdem die Aufsichtsbehörde ihre Klage fallen ließ. Dies geschah nach einer Entscheidung aus dem Jahr 2023, die besagt, dass XRP-Verkäufe an Privatkunden keine Wertpapiere sind. Dies wurde als entscheidender Sieg nicht nur für Ripple, sondern für die gesamte Branche angesehen, die lange Zeit Opfer von hartnäckigen Durchsetzungsmaßnahmen der vorherigen SEC-Verwaltung war.

Claude AI geht davon aus, dass XRP, wenn er sein Allzeithoch erneut erreicht und überwindet, bis auf $10 steigen könnte, insbesondere wenn der geopolitische und makroökonomische Gegenwind nachlässt.

Die technischen Daten zeigen, dass der Relative Strength Index (RSI) von 56 nach oben geklettert ist, was auf ein Kaufmomentum hindeutet. Im letzten Jahr ist XRP um 455 % gestiegen und übertrifft damit bei weitem die Gewinne von Bitcoin (98 %).

Dogecoin ($DOGE): Ursprünglicher Meme Coin immer noch in Schwung

Dogecoin ($DOGE) wurde 2013 als Scherz eingeführt und hat sich zu einer der größten Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von über $34,6 Mrd. entwickelt, was auf die von Memes angetriebene Community und die wachsende Zahl der Zahlungsmöglichkeiten zurückzuführen ist.

Obwohl DOGE oft den Bewegungen von Bitcoin folgt, haben seine treue Anhängerschaft und seine hohe Liquidität ihm ermöglicht, mehrere Marktzyklen zu überstehen. Der Token, der derzeit bei $0,2302 gehandelt wird, ist im letzten Monat um 19 % gestiegen und zeigt sich nach seiner jüngsten Rallye widerstandsfähig.

Sein RSI hat sich von einem Höchststand von 80 im Juli auf etwa 53 abgekühlt, befindet sich aber weiterhin in einem Aufwärtstrend, da die Käufer wieder einsteigen. Die Zuwächse in der Woche haben sich um 13 % erhöht und halten mit der allgemeinen Dynamik der Meme Coins und Kryptowährungen Schritt. Der Sektor ist jetzt 78,9 Milliarden Dollar wert, wovon fast die Hälfte auf Dogecoin entfällt.

Die Chartmuster zeigen einen fallenden Keil von November bis April, der häufig mit bullischen Umkehrungen verbunden ist. Das High-End-Szenario von Claude AI sieht vor, dass DOGE bis zum Jahresende $1,00 erreicht, was mehr als dem 4fachen des aktuellen Kurses entspräche. Die Dollarmarke ist auch ein wichtiges Ziel für die „Doge Army“ und somit Teil ihrer Überlieferung als Meme Coin.

Die Akzeptanz nimmt weiter zu, da Tesla DOGE für ausgewählte Produkte akzeptiert und Zahlungsplattformen wie PayPal und Revolut Überweisungen unterstützen.

Solana ($SOL): ETF-Gerüchte und Ausbruchsmuster beflügeln Claude AI zur Vorhersage neuer ATH

Solana ($SOL) hat seine Position im Bereich der Smart Contracts gestärkt und kapitalisiert nun mehr als $96,6 Mrd. des Marktes, wobei sowohl institutionelle Investoren als auch Entwickler ihr Engagement ausbauen.

Spekulationen über einen in den USA zugelassenen Solana-Spot-ETF waren einer der Hauptgründe für die jüngsten Kursgewinne und könnten leicht die Auswirkungen widerspiegeln, die wir bei der Zulassung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs gesehen haben, indem sie die Schleusen für institutionelle Investitionen von TradFi-Akteuren öffnen.

Zusätzliches Aufsehen erregte die Social Media-Seite von Präsident Trump, auf der er einen Vorschlag twitterte, wonach Solana in die nationale Bitcoin-Reserve der USA aufgenommen werden könnte, und zwar als reines Asset, das die Regierung vor Beschlagnahmungen durch die Strafverfolgungsbehörden schützen kann.

Auf den Charts ist SOL aus einem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen. Nachdem der Kurs im Januar $250 erreicht hatte und im April auf $100 gesunken war, hat er sich wieder auf $180 erholt. Ein Ausbruch aus einem absteigenden Keil lässt die Analysten eine parabolische Bewegung erwarten. Claude AI schätzt das Ziel für das Jahresende 2025 auf $300, was etwas weniger als das Doppelte des aktuellen Kurses und mehr als das ATH von SOL von $293,31 von Mitte Januar dieses Jahres ist.

Mit Hilfe der US-Gesetzgeber könnte Solana die Vorhersage von Claude jedoch noch übertreffen. Da Solana in den Portfolios institutioneller Anleger immer präsenter wird, ist eine klare Regulierung unabdingbar.

