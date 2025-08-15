Solana ETFs verzögern sich durch die SEC, Entscheidung auf Oktober verschoben

Die US-Aufsichtsbehörde hat die Prüfungsfrist für zwei Solana Exchange Traded Funds (ETFs) bis zum 16. Oktober 2025 verlängert.

Die SEC sagte, dass die Verlängerung „ausreichend Zeit für die Prüfung“ der Solana-ETF-Anträge von Bitwise und 21Shares bietet, die ursprünglich am 17. August eingereicht werden sollten.

„Die Kommission ist der Ansicht, dass es angemessen ist, eine längere Frist für die Genehmigung oder Ablehnung der vorgeschlagenen Regeländerungen festzulegen, um genügend Zeit für die Prüfung zu haben“, heißt es in dem am Donnerstag eingereichten Antrag.

Die maximale Fristverlängerung von 60 Tagen wird die endgültige Frist für die Genehmigung oder Ablehnung sein.

Darüber hinaus hat die Behörde auch die Vorschläge von Canary Funds und Marinade Finance verzögert, wie Bloomberg ETF-Analyst James Seyffart feststellte.

„Ich vermute, dass wir nicht mehr allzu viele davon sehen werden“, schrieb er auf X. „Wir erwarten, dass die Standard-Spot-Solana-ETFs bis spätestens Mitte Oktober genehmigt werden.“

Zulassung von Solana ETFs wahrscheinlich im Oktober?

Trotz der Verzögerung der SEC bei der Entscheidung über Altcoin-ETFs ist Nate Geraci, Präsident von The ETF Store, optimistisch, dass bald eine breite Palette von Krypto-ETFs auf den Markt kommen wird.

Im Gespräch mit CNBC erklärte er, wie der regulatorische Rückenwind und die Rekordzuflüsse in Bitcoin- und Ether-Fonds die Altcoin-Dynamik vorantreiben. Er sagte, dass die neuen Regeln in den kommenden Monaten eine Flut von Produkteinführungen auslösen werden.

Andrejs Balans, Risk Manager bei YouHodler, erklärte gegenüber Cryptonews, dass neben Bitcoin und Ethereum auch Projekte wie Solana und Polkadot das Interesse von Institutionen geweckt haben, aber noch als experimentell gelten.

“Nur wenige von ihnen werden wahrscheinlich lange genug überleben, um ernsthaftes Interesse von großen Kapitalgebern zu erhalten.

SOL übersteigt $200 und deutet auf einen starken Aufwärtstrend hin

Der Preis von Solana stieg am Donnerstag auf $209, inmitten der lebhaften Diskussionen über die mögliche Einführung eines Solana-ETF in den USA. Laut CoinMarketCap liegen das 24-Stunden-Tief und -Hoch bei $195,26 bzw. $209,67.

Die Daten von CoinGlass zeigen massive Käufe auf dem Terminmarkt. Das Open Interest (OI) ist in der Nähe des jüngsten Rekordwertes von 12 $ gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Trader für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends positionieren.

Darüber hinaus sind die Liquidationen von Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden auf 800 Millionen Dollar angestiegen, darunter SOL-Longpositionen im Wert von 50 Millionen Dollar.