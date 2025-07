GENIUS Act räumt den Kongress, Meme Coins erreichen $82B – Snorter ICO überschreitet $2M

Der GENIUS Act hat gerade den Kongress passiert – ein wichtiger Sieg für die Regulierung von Kryptowährungen, der die gesamte Marktkapitalisierung zum ersten Mal über 4 Billionen Dollar steigen lässt.

Bitcoin (BTC) hat die Marke von $120.000 erreicht, aber es gibt noch keine Anzeichen für einen klaren Ausbruch. Nach einem Dip auf $116.000 Anfang dieser Woche ist klar, dass das Kapital beginnt, in Altcoins zu fließen – insbesondere in Meme Coins, die jetzt einen Marktwert von $82 Milliarden haben.

Ein Projekt, das speziell für diesen Sektor entwickelt wurde, ist Snorter Bot Token (SNORT), das gerade den Meilenstein von 2 Millionen Dollar in seinem laufenden ICO überschritten hat.

Der auf Telegram basierende Handelsbot signalisiert, dass offiziell „Sniping-Saison“ ist – mit Ausbruchs-Setups, die in die Meme Coin-Szene zurückkehren. Ein herausragendes Beispiel ist SPX6900, der am Donnerstag ein neues Allzeithoch erreicht hat und seit Februar 2024 um 139.000 % gestiegen ist.

Quelle: https://www.coingecko.com/en/coins/spx6900

Snorter wurde entwickelt, um Token wie SPX6900 zu identifizieren, bevor diese Art von Bewegung einsetzt – möglicherweise sogar vor den Signalen auf der Kette, die den Anstoß für den Run gaben.

Mit einer gesicherten Finanzierung von mehr als 2 Millionen Dollar hat Snorter bei seinem Privatverkauf bereits mehr als Banana Gun eingenommen – das gibt dem Unternehmen die Feuerkraft, schneller, intelligenter und stärker zu werden.

Noch können Sie sich an der frühen Finanzierungsrunde beteiligen und SNORT für 0,0985 $ kaufen, aber dieser Preis wird in weniger als 24 Stunden steigen.

Da die Dominanz von BTC nachlässt, treten Meme Coins und Altcoins ins Rampenlicht

Während Bitcoin ins Stocken gerät und der breitere Markt Anzeichen einer Rotation zeigt, könnte eine Verschiebung bei den Altcoins im Gange sein. In den letzten 24 Stunden kletterte Ethereum (ETH) um 6,64 % und übertraf damit den bescheidenen Anstieg von BTC um 1,4 %.

Seit Bitcoin am Montag sein Allzeithoch erreicht hat, ist es ihm nicht gelungen, weiter zu steigen. Gleichzeitig hat die Verabschiedung des GENIUS Act die Aufmerksamkeit auf Ethereum gelenkt – vor allem, weil viele der Stablecoins, die nun aufsichtsrechtliche Klarheit erhalten, auf dem Ethereum-Netzwerk aufbauen.

Da das Kapital nun woanders hinfließt, ist die Marktdominanz von Bitcoin auf 61,65 % im 4-Stunden-Chart gesunken. Der Altcoin Season Index liegt zwar immer noch bei 48 %, was bedeutet, dass wir noch nicht so weit sind, aber ein paar weitere Tage mit einem seitwärts tendierenden Bitcoin-Kurs könnten die Altcoins ins Rampenlicht rücken.

Vor allem die Meme Coins beginnen wieder aufzuwachen. Ihre kombinierte Marktkapitalisierung hat kürzlich die Marke von 82 Mrd. USD überschritten und ist damit wieder auf das Niveau vor dem Höchststand im Januar 2025 geklettert, als der Sektor kurzzeitig 137 Mrd. USD überschritt. Dieser Zyklus kühlte sich nach der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Zollpolitik von Präsident Trump ab, aber die Stimmung scheint sich nun zu ändern.

Wenn sich das Kapital so schnell dreht, ist derjenige im Vorteil, der frühzeitig Einstiege findet. Snorter Bot Token, ein neuer, auf Telegram basierender Krypto-Handels-Bot, wurde entwickelt, um diese Ausbruchsversuche zu erkennen, bevor sie in den Charts auftauchen – etwas, was die meisten Bots noch nicht können.

Was Snorter’s Meme Coin Radar antreibt

Der Snorter Bot Token wurde mit dem Ziel entwickelt, Ausbrüche bei den Meme Coins zu erkennen, bevor sie stattfinden.

Es beginnt damit, dass Snorter auf Solana basiert – einer Chain, die für Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und hohe Volumina ausgelegt ist, von denen Meme Coins profitieren. Die meisten Bots sitzen in langsameren oder überlasteten Netzwerken fest, aber Snorter arbeitet von Haus aus in einer Umgebung, in der Microcaps schnell starten und sich das Volumen sofort aufbaut, so dass Millisekunden die Spanne zwischen dem Erkennen eines Ausbruchs und dem völligen Verpassen sind.

Damit diese Geschwindigkeit auch wirklich zählt, stellt Snorter die Verbindung über eine benutzerdefinierte private RPC her, die ihm eine direkte Verbindung zum Netzwerk ermöglicht. Im Gegensatz zu öffentlichen RPCs, die bei hohem Datenverkehr zu Engpässen führen, gewährleistet die private Route von Snorter einen schnelleren Zugriff auf Token-Daten, eine schnellere Handelsausführung und weniger Ausrutscher bei volatilen Eingaben. Dies ermöglicht es Snorter, Positionen einzugehen, bevor andere Bots oder Wallets das Signal überhaupt wahrnehmen.

Aber Geschwindigkeit bedeutet nichts, wenn die Gewinne nach dem Handel abgezogen werden. Deshalb ist Snorter standardmäßig mit MEV-Schutz und Honeypot-Erkennung ausgestattet. Diese Schichten helfen dabei, die Fallen zu vermeiden, die Kleinhändler ausnutzen – seien es Sandwich-Attacken von schnelleren Bots oder gefälschte Liquiditäts-Token, mit denen Käufer abgezockt werden sollen. Die Infrastruktur von Snorter ist so aufgebaut, dass die Gewinne maximiert und die blinden Flecken minimiert werden.

Und nicht jeder Trader muss ein Degen sein, um davon zu profitieren. Für diejenigen, die neu in diesem Bereich sind, bietet Snorter Copy Trading in Echtzeit. Nutzer können leistungsstarke Wallets automatisch verfolgen und spiegeln und dabei Positionsgröße und Timing anpassen.

Ganz gleich, ob Sie manuell handeln oder Ihr Engagement automatisieren, Snorter entwickelt sich zu einem der leistungsfähigsten Bots im Telegram-Bereich – und der Vorverkauf zeigt, dass er nicht verschlafen wird.

Quelle: https://snortertoken.com/

Snorter bewegt sich sauberer und schneller als die Bots, die versuchen, aufzuholen – und hat die niedrigsten Gebühren

Telegram-Handelsbots haben sich im Stillen zu einem der mächtigsten Werkzeuge in der Kryptowelt entwickelt – insbesondere für Trader von Meme Coins. Da die Markteinführung immer schneller wird und die Zeitfenster für den Einstieg immer enger werden, beseitigen Bots, die direkt in Telegram ausgeführt werden, die Verzögerung zwischen dem Entdecken eines Tokens und dem Handeln darauf.

Laut Coingecko haben Bots wie Banana Gun, Maestro, BonkBot und Trojan bereits Hunderte von Millionen Dollar an Handelsvolumen verarbeitet. Und laut Dune Analytics hat das kumulierte Handelsvolumen der Top-Telegram-Bots am Donnerstag die Marke von 411 Millionen überschritten.

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich eine einfache Wahrheit: Trader wollen Geschwindigkeit ohne Reibungsverluste. Ein Solana-Nutzer auf Reddit drückte es klar aus: „Telegram-Bots können Geschäfte schneller ausführen… Sie klicken auf Kaufen/Verkaufen – das war’s.“

Aber nicht alle Bots sind für die Umgebungen konzipiert, in denen Meme Coins explodieren.

Die meisten der Top-Bots arbeiten immer noch hauptsächlich mit Ethereum, das – trotz seiner Sicherheit und seines umfangreichen Ökosystems – mit höheren Gasgebühren, langsameren Bestätigungszeiten und Staus bei hohen Startvolumina einhergeht.

Einige haben Multichain-Funktionen hinzugefügt, aber oft als Erweiterungen, die auf ein Ethereum-First-Modell aufgesetzt werden. Diese Struktur erzeugt Reibung und verlangsamt die Leistung, insbesondere im Vergleich zu Solana.

Und selbst unter den Solana-nativen Bots wie Trojan kann Snorter mit einer niedrigeren Handelsgebühr von nur 0,85 % im Vergleich zu Trojan mit 1 % glänzen, was durch das einfache Halten von SNORT-Tokens ermöglicht wird.

Darüber hinaus verkürzt seine benutzerdefinierte RPC-Einrichtung die Latenzzeit bei zeitkritischen Starts – ein Optimierungsgrad, an den nur wenige Bots heranreichen.

Beteiligen Sie sich an der Entwicklung von Snorter Token

Falls es noch nicht klar ist: Snorter will sich an die Spitze der Telegram-Handelsroboter setzen – mit dem Ziel, nicht nur zu konkurrieren, sondern die etablierten Anbieter zu übertreffen. Möchten Sie frühzeitig auf Snorter setzen und die Entwicklung unterstützen?

Das können Sie, indem Sie sich SNORT während des Vorverkaufs sichern. Verbinden Sie einfach Ihre Krypto-Wallet unter snortertoken.com und kaufen Sie mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder sogar einer Kreditkarte.

Die beste Erfahrung machen Sie mit Best Wallet – der einzigen Wallet, die Ihnen direkten Zugang zum Vorverkauf und Echtzeiteinsicht in Ihr SNORT-Guthaben bietet. Die Funktion „Upcoming Tokens“ ermöglicht Ihnen außerdem den frühzeitigen Zugang zu anderen vielversprechenden Coins, bevor diese an den Börsen auftauchen.

Abhängig von Ihrer Region ist Best Wallet bei Google Play oder im Apple App Store erhältlich.

