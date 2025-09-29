Findet heute der Startschuss zur nächsten Bitcoin-Rallye statt?

SEC, CFTC und Vertreter der Branche treffen sich

Harmonisierung ist das Schlagwort, unter dem heute ein wichtiges Treffen in den USA stattfindet. Die US-Wertpapieraufsicht SEC trifft sich mit Vertretern der Marktaufsicht für Derivate und Futures (CFTC) und jenen von wichtigen Krypto-Playern wie der Kryptobörse Kraken und Crypto.com.

Harmonisierung von Vorgaben und Anforderungen

In dem Round-Table-Gespräch soll es darum gehen, die Zukunft der Aufsicht über Kryptowährungen auf Schiene zu bringen. Die beiden Finanzaufsichtsbehörden möchten ihre Bemühungen abstimmen und angleichen. So soll der Schutz der Kryptoanleger gewährleistet werden, ohne die Branche zu behindern.

Die Koordination aller Bemühungen soll sicherstellen, dass alle Betroffenen das gleiche Ziel verfolgen. Input aus der Branche liefern Vertreter von Kraken, Crypto.com, Kalshi und Polymarket.

Dieses Treffen erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die CFTC unter einem gravierenden Führungsmangel leidet. Bis auf die Vorsitzende Caroline Pham sind in diesem Jahr alle Kommissare zurückgetreten.

Der Gesetzgeber möchte neue Regeln

Während der US-Kongress über die Branche diskutiert und neue Gesetze andenkt, bereiten sich auch die Behörden auf einen einheitlichen Rahmen für Kryptowährungen vor. Um das historische Chaos bei den Zuständigkeiten zu beseitigen, möchte die Politik die Regeln neu ordnen und die Zuständigkeiten klar definieren.

Damit folgen sowohl der Gesetzgeber als auch die ausführenden Behörden jenem Weg, den US-Präsident Donald Trump bei Amtsantritt vorgegeben hatte. Er fordert Maßnahmen, die der Kryptobranche zugutekommen und die USA zur führenden Kryptonation machen.

Der Markt dreht auf Grün

Diese Vorgabe zeigt sich immer mehr in konkreten Maßnahmen. Zuletzt verabschiedete die SEC neue Standards, die nach Ansicht von Experten zu einer schnelleren Zulassung von Krypto-ETFs führen werden. Die CFTC hingegen will offenbar Stablecoins als Sicherheiten für die Derivatemärkte zulassen.

Angesichts des Treffens drehte der Kryptomarkt heute wieder ins Plus, zahlreiche Coins stehen auf Grün. Damit konnten die Verluste der letzten Tage nicht ganz wettgemacht werden, doch die Stimmung könnte sich angesichts von Fortschritten in der Regulierung und Zulassung wieder drehen.