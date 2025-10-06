Sam Bankman-Fried: Übergabe von FTX an CEO John Ray war der größte Fehler

SBF sagt, dass die Übergabe von FTX an CEO John Ray „der größte Fehler“ war, als er in einem Interview im Gefängnis behauptete, das Unternehmen sei nicht bankrott.

Sam Bankman-Fried erklärte in exklusiven Gefängnisinterviews, dass die Übergabe von FTX an CEO John Ray III „der mit Abstand größte Fehler war, den ich gemacht habe“. Er behauptete, dass er die Kontrolle am 11. November 2022 um 4:24 Uhr morgens unter extremem Druck von Sullivan & Cromwell und den Beratern des Unternehmens übergeben habe.

Einem Bericht von Mother Jones zufolge behauptet der verurteilte FTX-Gründer, er habe nie jemanden betrogen und das Unternehmen sei nie bankrott gewesen, obwohl ihn ein Geschworenengericht im November 2023 in sieben Fällen des Betrugs und der Geldwäsche für schuldig befand.

Bankman-Fried verbüßt eine 25-jährige Haft strafe in der Federal Correctional Institution Terminal Island in Los Angeles und wurde zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 11 Milliarden Dollar verurteilt.

Seine Eltern, die Stanford-Rechtswissenschaftler Joe Bankman und Barbara Fried, bereiten sich darauf vor, gegen seine Verurteilung Berufung einzulegen. Sie argumentieren, dass Sullivan & Cromwell ihm FTX entrissen hat, Ray installiert hat und davon reichlich profitiert hat, während sie eine entscheidende Rolle bei seiner Inhaftierung gespielt haben.

Barbara Fried und Joe Bankman, die Eltern des FTX Gründers Sam Bankman-Fried. | Quelle: Mother Jones

Dem Bericht zufolge hat die Anwaltskanzlei während des gesamten Konkursverfahrens fast 250 Millionen Dollar an Anwaltskosten in Rechnung gestellt, während Ray zusätzlich zu seinem Stundensatz von 1.575 Dollar und einer Abschlussgebühr von 3 Millionen Dollar einen Bonus von 30 Millionen Dollar erhalten wird.

Es wird erwartet, dass die Gesamtkosten des Konkurses 1 Milliarde Dollar überschreiten werden, was ihn zu einem der teuersten in der Geschichte der USA macht.

John Ray hat die Behauptungen von SBF über die Zahlungsfähigkeit von FTX als„kategorisch, kaltschnäuzig und nachweislich falsch“ bezeichnet und behauptet, er und Sullivan & Cromwell hätten Milliarden aus den Trümmern geborgen, um Kunden zu entschädigen.

Bis Oktober letzten Jahres hatte Ray mindestens 16 Milliarden Dollar zurückerhalten, wobei die meisten Gläubiger voraussichtlich 100 % ihres Kontowertes vom November 2022 plus Zinsen erhalten werden.

Die Rolle von Sullivan & Cromwell wird von Senatoren und Insolvenzexperten kritisch hinterfragt

Sullivan & Cromwell hatte FTX seit 2021 bei mindestens 20 Gelegenheiten vertreten und vor dem Zusammenbruch über 8,5 Millionen Dollar an Honoraren verdient.

Einige Anwälte der Kanzlei hatten sich dem internen juristischen Personal von FTX angeschlossen, darunter Ryne Miller, General Counsel von FTX.US, der früher bei der Commodity Futures Trading Commission tätig war.

Einige Tage vor der Konkursanmeldung berieten sich die Anwälte von Sullivan & Cromwell mit Miller. Sie meldeten der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York, der SEC und der CFTC Bedenken bezüglich der Buchhaltung.

SBF behauptet, dass diese Gespräche ohne sein Wissen stattfanden.

Rays Team erklärte später, dass der Einsatz von Sullivan & Cromwell vor dem Konkurs von„entscheidender Bedeutung für die Geschwindigkeit war, mit der die Bundesstaatsanwälte in der Lage waren, Herrn Bankman-Fried anzuklagen und zu verhaften.“

Zweiparteien-Senatoren, darunter Elizabeth Warren und Thom Tillis, schrieben im Januar 2023 an den Konkursrichter und stellten die Beauftragung von Sullivan & Cromwell durch Ray in Frage, da das Unternehmen eine lange Geschichte mit FTX hat.

Die Senatoren stellten fest, dass die Firma FTX jahrelang beraten hat, was zu dessen Zusammenbruch führte, während sie behauptete, an der Durchführung der Betrugsuntersuchung „desinteressiert“ zu sein.

Der Konkursexperte der Temple University, Jonathan Lipson, hat einen Schriftsatz bei Gericht eingereicht, in dem er die Einsetzung eines Sonderprüfers unterstützt, der untersuchen soll, ob Sullivan & Cromwell ethische Pflichten verletzt hat.

Lipson warf die Frage auf, ob die Kanzlei gegen ihre ethischen Pflichten verstoßen hat, indem sie SBF eine Rolle bei der Reorganisation versprach, „während sie gleichzeitig versuchte, seine strafrechtliche Verfolgung zu veranlassen.“

Gegen die Einwände von Sullivan & Cromwell wurde schließlich ein unabhängiger Prüfer ernannt. Allerdings beschränkte sich das Mandat auf die Zusammenstellung und Zusammenfassung abgeschlossener Untersuchungen und nicht auf die Durchführung neuer Befragungen oder die Durchsicht von Primärdokumenten.

Der Prüfer stellte fest, dass die bisherige Arbeit von Sullivan & Cromwell das Unternehmen nicht von der Vertretung von FTX im Rahmen von Chapter 11 ausschloss.

Gläubiger kämpfen gegen Konkursgebühren, während Bitcoin-Bestände um 600 % ansteigen

Sunil Kavuri, ein ehemaliger Berater der Deutschen Bank und von Morgan Stanley, hatte 2 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten bei FTX eingefroren, als die Börse zusammenbrach.

Er leitete eine Sammelklage gegen prominente Sprecher ein, darunter Tom Brady, Shaquille O’Neal und Shohei Ohtani, wobei O’Neal sich im Mai mit 1,8 Millionen Dollar zufrieden gab.

Kavuri wurde zum selbsternannten Fürsprecher der Gläubiger und baute eine Online-Community auf, die die Entwicklungen im Bereich Konkurs verfolgt.

Die italienische Gläubigerin Lidia Favario, die ihre Ersparnisse bei einem Autounfall verloren hatte, reichte zahlreiche Einsprüche gegen die Honorare von Sullivan & Cromwell ein. Sie wies darauf hin, dass ein Anwalt in einer einzigen Woche über 1.000 Dollar für Taxifahrten ausgab.

Die Gläubiger argumentierten, dass sie die digitalen Assets zu ihrem aktuellen Wert zurückerhalten sollten und nicht zu den im November 2022 eingefrorenen Barwerten.

Ein Konto mit 50.000 Dollar in Bitcoin wäre jetzt etwa 350.000 Dollar wert, was einem Wertzuwachs von etwa 600 % entspricht.

SBF behauptet, dass FTX bei seinem Zusammenbruch über ein Nettovermögen von fast 15 Milliarden Dollar verfügte und schätzt, dass das Vermögen heute mindestens 119 Milliarden Dollar wert wäre, wenn das Konkursteam nichts unternommen hätte.

Sein Anwaltsteam plant, seine Berufung auf Fragen zur Zahlungsfähigkeit von FTX zu konzentrieren und argumentiert, dass die Geschworenen nie Beweise dafür gesehen haben, dass das Unternehmen über ausreichende Vermögenswerte verfügte, um seine Kunden zu entschädigen.

John J. Ray III, CEO of FTX Group. | Source: Mother Jones

Ray verkaufte LedgerX, das sich im Besitz von FTX befindet, für 50 Millionen Dollar an Investoren, darunter Zach Dexter, der FTX.US-Chef, der SBF zum Rücktritt gedrängt hatte, nachdem FTX 2021 fast 300 Millionen Dollar für die Übernahme bezahlt hatte.

Andrew Dietderich von Sullivan & Cromwell nannte LedgerX eine „schreckliche Investition“, obwohl die Firma bei der Vermittlung des ursprünglichen Deals geholfen hatte und 1,5 Millionen Dollar für diese Arbeit in Rechnung stellte.

Der von FTX gestapelte Anteil an Anthropic hat während des Konkurses mehr als 1,3 Milliarden Dollar eingebracht. Bis Ende September hatte der FTX Estate fast 8 Milliarden Dollar an die Gläubiger ausgeschüttet.

Die mündliche Verhandlung der Berufung von Bankman-Fried ist für den 4. November vor dem U.S. Court of Appeals for the Second Circuit in New York angesetzt. Die Quote der Freisprüche auf Bundesebene ist jedoch mit weniger als 1% historisch niedrig.