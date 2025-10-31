Sam Bankman-Fried behauptet, FTX sei ‚nie insolvent‘ gewesen – hier ist, was aus seiner Sicht passiert ist

„Es gab immer genügend Assets, um alle Kunden vollständig auszuzahlen - sowohl im November 2022 als auch heute“, schreibt Bankman-Fried.

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: Oktober 31, 2025

Sam Bankman-Fried sagt, FTX habe immer genug Assets gehabt, um die Kunden zu entschädigen. Er behauptet, die Börse habe eher einen Liquiditätsengpass als eine echte Bilanzlücke gehabt, und dass die aktuellen Rückflüsse seinen Standpunkt bestätigen.

In einem Dokument vom 30. September 2025 behaupten Bankman-Fried und sein Team, dass die 8 Milliarden Dollar, die den Kunden zum Zeitpunkt des Konkurses von FTX im Nov. 2022 geschuldet wurden, „nie weg waren“.

Er schreibt, dass die Kunden zwischen 119% und 143% dessen erhalten werden, was ihnen zum Zeitpunkt des Konkurses von FTX geschuldet wurde, wobei etwa 98% bereits 120% zurückgezahlt wurden. Nach der Deckung von 8 Milliarden Dollar an Forderungen und 1 Milliarde Dollar an Anwaltskosten verbleiben noch rund 8 Milliarden Dollar in der Insolvenzmasse. In dem Dokument heißt es: „In Wirklichkeit war FTX nie zahlungsunfähig“.

„Es gab immer genügend Assets, um alle Kunden vollständig auszuzahlen – sowohl im November 2022 als auch heute“, schrieb Bankman-Fried.

SBF stellt den Zusammenbruch von FTX als einen klassischen Bank Run dar, der durch panische Abhebungen ausgelöst wurde

Er stellt den Zusammenbruch als einen klassischen Run auf die Bank dar. Die Abhebungen stiegen innerhalb weniger Tage auf Milliardenbeträge an, während sich das Unternehmen um den Verkauf von Assets und Finanzierungen bemühte und weiterhin Handelsgebühren erzielte. Die Autoren behaupten, dass Geschäfte zur Überbrückung des Defizits bis Ende November 2022 in die Wege geleitet wurden und dass die Kundenabhebungen wieder aufgenommen wurden.

Die Darstellung widerspricht den frühen Aussagen des Konkursteams über Fehlbeträge. Es wird argumentiert, dass die Vermögenswerte von FTX und Alameda die Verbindlichkeiten im Jahr 2021 und bis Mitte 2022 überstiegen und dass die eigenen Unterlagen des Nachlasses vom Januar 2023 zeigten, dass die Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Anmeldung in etwa den Kundenforderungen entsprachen oder diese überstiegen.

Außerdem machen SBF und sein Team nachfolgende Entscheidungen im Konkurs für den Wertverlust und die lange Verzögerung der Auszahlungen verantwortlich.

Solana, Sui und Anthropic werden als Assets genannt, die nach der FTX-Liquidation in die Höhe schossen

Bankman-Frieds Lager verweist auf die Verkäufe von Assets, die ihrer Meinung nach zu einem schlechten Zeitpunkt getätigt wurden. Stakes in Token und privaten Unternehmen werden mit einem, wie die Autoren es nennen, heute wesentlich höheren Schätzwert aufgeführt.

Sie nennen Solana, Sui und Anthropic unter den Positionen, die weit mehr wert gewesen wären, wenn sie während der Markterholung gehalten worden wären, während sie gleichzeitig behaupten, dass die von Insidern bevorzugte Preisgestaltung und hohe Honorare das Vermögen belastet hätten.

Sie kritisieren auch die Auszahlungen in Dollar. Die Gläubiger erhalten den US-Dollar-Wert ihrer Kryptowährungen ab dem 11. November 2022, nicht die Coins selbst. Das Papier argumentiert, dass dieser Ansatz den Kunden den Aufschwung der anschließenden Rallye vorenthält, und sagt, dass die jahrelange Wartezeit die Kluft zwischen den Preisen des Antragsdatums und den aktuellen Niveaus vergrößert hat.

FTX wurde einst mit über $30 Mrd. bewertet, bevor es im Jahr 2022 rapide abstürzte

Der Kontext ist wichtig. FTX wurde einst mit mehr als 30 Milliarden Dollar bewertet und hatte mehr als eine Million Nutzer.

Der Absturz folgte auf Enthüllungen über die Verflechtungen zwischen der Börse und Alameda, einen Ansturm von Abhebungen und eine gescheiterte Rettungsaktion.

Nach einem Prozess im Jahr 2023 wurde Bankman-Fried in sieben Anklagepunkten verurteilt und erhielt im März 2024 eine 25-jährige Haftstrafe mit einem Verfall von $11 Mrd., ein Urteil, gegen das er Berufung einlegt.

Der Nachlass hat nach eigenen Angaben die Rückflüsse maximiert und verweist auf die Monetarisierung von Assets und gewonnene Rechtsstreitigkeiten, die die steigenden Auszahlungsprognosen finanzierten. Gläubiger, insbesondere kleinere Kontoinhaber, haben sich auf die Schnelligkeit und die Sicherheit von Bargeld konzentriert, auch wenn das bedeutete, auf Kryptowährungsgewinne zu verzichten.

Die Aktionäre hingegen erhalten nur einen Bruchteil des investierten Kapitals zurück.

FTX Erholung setzt seltenen Präzedenzfall für Krypto-Konkurse weltweit

Für Kryptomärkte ist die nahezu vollständige Rückerstattung von Kundengeldern auf der Grundlage von Antragswerten ein seltenes Ergebnis bei einem Zusammenbruch einer großen Börse. Die Debatte darüber, ob die Rückzahlungen in Krypto statt in Dollar hätten erfolgen sollen und ob der Nachlass zu früh Assets verkauft hat, wird eine Fallstudie darüber bleiben, wie eine Handelsplattform während eines volatilen Bullenzyklus abgewickelt werden kann.

Das Dokument von Bankman-Fried versucht, diese Geschichte neu zu schreiben. „Die Antwort ist, dass sie nie weg waren“, heißt es in Bezug auf die Kundengelder, und FTX hätte alle bis 2022 auszahlen können, wenn die Kontrolle nicht auf externe Anwälte und das Gericht übergegangen wäre.

Die Gerichte werden entscheiden, ob diese Behauptung Bestand hat, doch der Umfang der Rückflüsse hat bereits das Verständnis von Insolvenz bei Krypto-Zusammenbrüchen verändert.