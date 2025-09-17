Ripple Prognose: 871 Mio. XRP verschwinden von Coinbase – Zündet jetzt die Kursrallye?

In den vergangenen drei Monaten ist es bei Coinbase zu massiven Abflüssen von XRP gekommen. Laut Daten von XRPWallets reduzierten sich die XRP-Bestände der US-Kryptobörse von rund 970 Millionen Coins Anfang Juni 2025 auf lediglich 99 Millionen Mitte September – verteilt auf nur noch sechs Krypto Wallets. Das bedeutet: Rund 871 Millionen XRP wurden in diesem Zeitraum von der Plattform abgezogen. Umgerechnet entspricht das einem Gegenwert von etwa 2,6 Milliarden US-Dollar.

Der Zeitpunkt dieser Entwicklung sorgt für Diskussionen. Denn während der XRP-Kurs zuletzt nur verhalten zulegte – aktuell notiert er bei 3,02 US-Dollar, rund 1,8 Prozent höher als in der Vorwoche – mehren sich Spekulationen über einen möglichen Richtungswechsel. Während andere große Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zuletzt deutlich kräftiger performten, bewegt sich XRP seit Wochen in einer engen Seitwärtsrange mit wiederholten Rücksetzern. Viele Anleger fragen sich daher: Ist der massive Abzug ein Vorbote für eine bevorstehende Kursbewegung – oder lediglich ein technischer Umschichtungsprozess?

Die Grafik zeigt den XRP-Kurs im 3-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Ein Teil der Community sieht in der Entwicklung ein klares Signal: Demnach sollen vor allem institutionelle Adressen verstärkt XRP akkumulieren – als Vorbereitung auf den möglichen Start eines Ripple Spot ETFs in den USA. Das Interesse institutioneller Anleger an solchen Produkten wäre nachvollziehbar, zumal der regulatorische Status von XRP sich zuletzt weiter geklärt hat.

Jetzt Ripple kaufen, oder nicht? Analysten uneinig

Besonders optimistisch zeigt sich Kris Marszalek, CEO der Plattform Crypto.com. Seinen Prognosen zufolge könnten XRP-ETFs bereits im ersten Jahr Nettozuflüsse von bis zu acht Milliarden US-Dollar verzeichnen. Gemessen an der deutlich geringeren Marktkapitalisierung von XRP im Vergleich zu Bitcoin würde dies einem Effekt gleichkommen, wie ihn die BTC Spot ETFs mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewirkt haben. Krypto-Influencer wie Crypto AiMan sprechen gar von einem möglichen „Gamechanger“ für Ripple. Er geht davon aus, dass der XRP-Kurs im Zuge des ETF-Starts kurzfristig massiv zulegen könnte – möglicherweise schon ab morgen, wenn der erste Indexfonds live geht.

Gleichzeitig ist jedoch auch Zurückhaltung angebracht. Denn nicht alle Analysten teilen diese optimistische Ripple Prognose. Einige Marktbeobachter sehen die ETF-Erwartung bereits weitgehend im Kurs eingepreist. Für sie ist der Rückgang bei Coinbase nicht zwingend ein bullisches Signal, sondern könnte schlicht Ausdruck einer Plattformverschiebung sein. Dafür spricht auch, dass Binance – die weltweit größte Kryptobörse – im selben Zeitraum einen deutlichen Zuwachs ihrer XRP-Bestände verzeichnete. Möglich also, dass einige Großinvestoren lediglich die Handelsplattform gewechselt haben, ohne ihre grundsätzliche Marktposition zu verändern.

Altcoin-Season beflügelt Fantasie

Auch in Bezug auf künftige Kursziele gehen die Einschätzungen auseinander. Während manche Analysten Kursniveaus von bis zu zehn US-Dollar für denkbar halten – insbesondere im Falle positiver ETF-Dynamik –, bleiben andere deutlich skeptischer. Der XRP-Kurs sei nach wie vor stark abhängig vom regulatorischen Umfeld, dem allgemeinen Markttrend und dem konkreten Zeitpunkt eines möglichen ETF-Launches. Ohne eine klare Bestätigung dieser Entwicklungen sei eine nachhaltige Kursrallye alles andere als sicher.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Der Abzug von 871 Millionen XRP bei Coinbase ist eine auffällige Bewegung – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ob daraus ein neuer Aufwärtstrend entsteht, hängt von mehreren Faktoren ab, die derzeit noch offen sind. Die nächsten Tage könnten jedoch entscheidende Hinweise liefern.

Unabhängig davon scheint das generelle Marktumfeld aktuell durchaus günstig für Altcoins – und damit auch für XRP. Einige Analysten sprechen bereits von einer beginnenden „Altcoin Season“, in der Anleger verstärkt Kapital aus Bitcoin umschichten, um von höheren prozentualen Bewegungen bei alternativen Kryptowährungen zu profitieren. Gerade Coins mit starkem Narrativ oder konkreten Katalysatoren – wie einem möglichen ETF – rücken dabei in den Fokus.

Weitere Kryptowährungen mit Potenzial

Dieses wachsende Interesse zeigt sich nicht nur bei etablierten Projekten wie Ripple, sondern auch im Presale-Segment. So sorgt etwa der Maxi Doge Token aktuell für erhebliche Schlagzeilen in sozialen Netzwerken. Viele Anleger scheinen sich von dem Meme Coin hohe Renditen zu versprechen.