Reeve Collins sieht Tether als Vorbild für Dollar und Euro

Er glaubt, dass zukünftig alle Währungen zu Stablecoins werden

Der Genius Act hat in den USA den gesetzlichen Rahmen für Stablecoins abgesteckt. Das hat nicht nur die Kreditkartenbranche, sondern auch Ökonomen in Europa aufgeschreckt. Sie glauben, dass Tether und Co. die Finanzbranche revolutionieren könnten.

Werden Börsen überflüssig?

Ausgangspunkt dafür ist ein Trend, dem große Chancen eingeräumt werden, zukünftig Milliardenumsätze zu generieren. Die Tokenisierung zerlegt Vermögenswerte in kleine Teile und ermöglicht so Anlegern, diese gestückelt zu kaufen.

Davon werden alle Assets betroffen sein, glauben Analysten. Stablecoins werden in diesem neuen Markt ebenso die Nase vorn haben, wie Ethereum oder Solana. In Verbindung mit Smart Contracts könnten so auch herkömmliche Börsen überflüssig werden. Die Kryptowährungen mit Zukunft treiben den Wechsel voran.

Der Name bleibt, die Technologie ändert sich

Doch der Mitgründer von Tether geht noch einen Schritt weiter. Er geht davon aus, dass die Technologie hinter den Kryptowährungen das Geldsystem verändern wird. Reeve Collins geht davon aus, dass in Zukunft alle Währungen, egal ob Dollar oder Euro, auf einer Blockchain laufen werden.

Damit wäre der Wandel hin zu digitalen Geldformen abgeschlossen. Collins glaubt, dass Stablecoins zum Standard im Finanzsystem werden. Die Technologie dahinter wird die Blockchain sein.

Diese Entwicklung wird seiner Meinung nach bereits in fünf Jahren abgeschlossen sein. Immerhin seien die Vorteile der Technologie so groß, dass sie das Banken- und Geldsystem nicht länger ignorieren könnten.

Kurswechsel der US-Regierung schafft Vertrauen

Bisher habe es regulatorische Hürden gegeben, doch mit dem Kurswechsel der US-Regierung seien diese beseitigt. Damit können die Banken auf Sicherheiten vertrauen und würden so den Einstieg wagen.

Stablecoins seien nicht nur sicher, sondern auch praktisch und profitabel. Das zeigt sich vorwiegend bei internationalen Überweisungen. Dort verschwinde zunehmend die Dominanz des alten Finanzsystems mit seinen Banken und Zwischenhändlern zugunsten einer neuen Form, die keinerlei zwischengeschaltete Institute mehr benötige.

Geld könnte mithilfe von Stablecoins schneller bewegt werden, das beförderte auch den Trend zur Tokenisierung von Vermögenswerten. Wenn diese erst einmal auf die Blockchain gebracht werden, bestehe mehr Transparenz und mehr Tempo bei den Transaktionen.