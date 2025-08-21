Rapper Kanye West lanciert Meme Coin ‚YZY‘ auf Solana-Basis

On-Chain-Daten haben gezeigt, dass Insider den Start von YZY schnell ausnutzten und sich durch frühe Trades saftige Gewinne sicherten.

Autor Manuela Richter Zuletzt aktualisiert am: August 21, 2025

Kanye West hat am Donnerstag einen auf Solana basierenden Meme Coin mit dem Namen „YZY“ vorgestellt, der sofort einen volatilen Handel auslöste, der die Marktkapitalisierung innerhalb weniger Stunden steigen und sinken ließ.

Der Token stieg innerhalb weniger Minuten nach seinem Debüt um fast 1.000 % und erreichte kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden Dollar, bevor er laut CoinGecko auf etwa 137 Millionen Dollar abrutschte.

„Der offizielle Yeezy-Token wurde gerade veröffentlicht“, verkündete West in einem Video auf seinem X-Account und verlinkte auf Yeezy Money, eine Website, die als „Konzept, das Ihnen die Kontrolle gibt, frei von zentraler Autorität“ beschrieben wird.

Neben YZY wurde auf der Website des Projekts auch ein Krypto-Zahlungsprozessor namens Ye Pay und eine Debitkarte namens YZY Card vorgestellt.

Insider handeln schnell, um vom YZY-Rausch zu profitieren

On-Chain-Daten zeigen, dass Insider schnell gehandelt haben, um von dem Hype zu profitieren. Die Analyseplattform Lookonchain berichtete, dass ein Käufer 450.000 USDC ausgab, um 1,89 Mio. YZY zu $0,24 über zwei Wallets zu erwerben.

Derselbe Investor verkaufte später 1,59 Mio. Token für 3,37 Mio. USDC zu $2,12 und sicherte sich damit einen Gewinn von mehr als $3,4 Mio., während er immer noch YZY im Wert von etwa $510.000 hielt. Ein Wallet zahlte sogar $24.000 an Prioritätsgebühren, um sich einen frühen Einstieg zu sichern.

An insider spent 450K $USDC to buy 1.89M $YZY at $0.24 via 2 wallets, then sold 1.59M $YZY for 3.37M $USDC at $2.12.



He still holds 303,425 $YZY($510K), with a profit of over $3.4M (+760%).



To ensure he got in first, one wallet even paid 129 $SOL($24K) in priority fees.… pic.twitter.com/HaUeEjcmSC — Lookonchain (@lookonchain) August 21, 2025

Spekulationswelle bei Meme Coins angetrieben durch politische Token

Trotz des Rückgangs von seinem Höchststand blieb die Handelsaktivität hoch. YZY verzeichnete innerhalb von 24 Stunden ein Handelsvolumen von mehr als $386 Mio. und wird derzeit zu einem Preis von knapp über $1 gehandelt, mit einem zirkulierenden Angebot von fast 130 Mio. Token. Die Marktdaten zeigen auch, dass die sechs größten Inhaberadressen zusammen mehr als 90 % des Tokenangebots kontrollieren.

Die Markteinführung erfolgt zu einer Zeit, in der der gesamte Kryptomarkt einen Aufschwung erlebt und der Gesamtmarktwert auf 4 Billionen Dollar gestiegen ist. Bitcoin hat Rekordhöhen erreicht, und die Wall Street-Institutionen engagieren sich verstärkt in digitalen Assets.

Der Aufstieg von Token mit politischem Bezug, einschließlich Donald Trumps Kryptowährung, hat dazu beigetragen, eine Welle des spekulativen Interesses an Meme Coins anzuheizen.

Schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren beflügeln die Popularität von Solana

Für West ist dieser Schritt sein wichtigster Einstieg in die Kryptowährung, nachdem er bereits eine Reihe von indirekten Verbindungen zu dieser Branche hatte. Im Jahr 2022 wurde ihm nach seinen kontroversen Äußerungen von JPMorgan Chase der Geldhahn zugedreht, eine Episode, die mit der Erosion seines Status als Milliardär zusammenfiel. Forbes schätzt sein Nettovermögen jetzt auf etwa 400 Millionen Dollar, gegenüber 2 Milliarden Dollar.

Der Start von YZY weist auch auf die Rolle von Solana als Drehscheibe für Meme-Token hin. Solana ist für schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren bekannt und hat sich zur bevorzugten Blockchain für den spekulativen Handel und virale Projekte entwickelt. Mit der Entscheidung für Solana reiht sich West in eine Welle von Meme Coin-Emittenten ein, die von der wachsenden Popularität des Netzwerks profitieren.

Meme Coins, die oft im Zusammenhang mit Witzen, Internetkultur oder prominenten Persönlichkeiten geschaffen werden, haben zunehmend den Weg in die Mainstream-Finanzwelt gefunden. Ihre Preise spiegeln in der Regel eher die Aufmerksamkeit und den Hype wider als die technischen Fundamentaldaten.