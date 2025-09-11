Perplexity AI prognostiziert den Preis von XRP, Shiba Inu und Pepe bis Ende 2025

Der ChatGPT-Herausforderer Perplexity AI prognostiziert, dass XRP, Pepe und Shiba Inu den Anlegern in der Weihnachtszeit erhebliche Gewinne bescheren könnten.

Die Marktaktivität scheint diese Prognose zu unterstützen. Ende des letzten Monats erreichte Bitcoin ein Allzeithoch von $124.128 und übertraf damit den nur wenige Wochen zuvor aufgestellten Rekord von $122.838. Die Rallye verlor jedoch an Schwung, als das Bureau of Labor Statistics für Juli eine unerwartet hohe Inflation in den USA meldete.

An der Regulierungsfront unterzeichnete Präsident Trump den GENIUS Act, das erste US-Gesetz, das sich speziell mit Stablecoins befasst und eine vollständige Rücklagenunterlegung vorschreibt. Gleichzeitig startete die SEC das Project Crypto, eine breit angelegte Initiative, die darauf abzielt, den Wertpapierrahmen zu modernisieren und Blockchain-Unternehmen klarere regulatorische Vorgaben zu machen.

Angesichts dieser politischen Veränderungen und der positiven Marktsignale gehen viele Analysten davon aus, dass die Meme Coins und Altcoins mit der Manie von 2021 konkurrieren oder diese sogar übertreffen könnten, wobei XRP, Pepe und Shiba Inu am meisten profitieren dürften, wenn sich die Prognosen von Perplexity bewahrheiten.

XRP (Ripple): Perplexity AI prognostiziert 5× Aufwärts, mit $15 Ziel möglich

Perplexity sagt voraus, dass XRP ($XRP) bis Ende 2025 auf $10 klettern könnte, was einer Verfünffachung des aktuellen Preises von $3 entspräche.

Der Coin hat bereits Stärke gezeigt und erreichte am 18. Juli $3,65 und übertraf damit sein 2018er-Hoch von $3,40, bevor er um etwa 18 % auf den heutigen Stand fiel.

Ripple expandiert international weiter. Im Jahr 2024 hat der UN Capital Development Fund XRP als praktikable Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen in Schwellenländern anerkannt.

Anfang dieses Jahres beendete Ripple schließlich seinen langjährigen Kampf mit der SEC, nachdem die Aufsichtsbehörde ihre Klage fallen gelassen hatte. Damit wurde das Urteil von 2023 bestätigt, dass XRP-Transaktionen für Privatkunden keine Wertpapierverkäufe sind – eine bahnbrechende Entscheidung für große Altcoins.

Wenn die Dynamik anhält, empfiehlt Perplexity einen Basiswert von $3,30-$5,50, wobei eine Hausse den Kurs bis auf $15 treiben könnte, wenn die Trump-Administration ihr Versprechen einlöst, klarere Vorgaben für die Branche zu machen. Ein weiterer Katalysator wäre die Genehmigung von XRP-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC.

Die technischen Indikatoren sind nach wie vor günstig: Der RSI steigt von 54 aufwärts und signalisiert zunehmende Käufe, die den Kurs bis Oktober auf $4 bringen könnten. Im vergangenen Jahr ist XRP um 456% gestiegen und hat damit Bitcoin um 98 % und Ethereum um 86 % in den Schatten gestellt.

Shiba Inu (SHIB): Perplexity AI sagt potenziellen 8-fachen Anstieg für Ethereum-basierten Meme Coin voraus

Shiba Inu ($SHIB) wurde im August 2020 auf den Markt gebracht und hat sich seither als stärkster Konkurrent von Dogecoin behauptet, mit einer Marktkapitalisierung von über 7,6 Milliarden Dollar.

Nach einem bescheidenen Dip von 0,2 % in den letzten 24 Stunden notiert SHIB derzeit bei etwa $0,00001303 und hat damit seinen Wert besser gehalten als Dogecoin und Pepe, die über Nacht um 1,5% bzw. 2,1% gefallen sind. Zum Vergleich: Der gesamte Sektor der Meme Coins (im Wert von $80,2 Milliarden) verzeichnete über Nacht einen Dip von 0,2%.

SHIB bricht außerdem in diesem Jahr aus zwei zinsbullischen Chartmustern aus: einem fallenden Keil und einer Bullenflagge.

Ein entscheidender Ausbruch über $0,000025 könnte die zinsbullische Zielspanne von Perplexity zum Jahresende von $0,00005-$0,00008 bestätigen, was einer potenziellen 5- bis 8-fachen Rallye von den aktuellen Niveaus aus entspricht.

Der RSI liegt bei 48, was den jüngsten Ausverkauf widerspiegelt, der sich aber wahrscheinlich umkehren wird, wenn die inflationsbedingte Volatilität nachlässt.

Abgesehen von seinem Meme-Status betreibt Shiba Inu jetzt Shibarium, ein Layer-2 skalierendes Netzwerk, das schnellere und günstigere Transaktionen ermöglicht und dezentrale Anwendungen unterstützt. Jüngste Datenschutzfunktionen heben es weiter von der Konkurrenz ab.

Pepe ($PEPE): Perplexity prognostiziert bis zu 4-fache Zuwächse für den führenden Non-Doge Meme Coin

Pepe ($PEPE), der im April 2023 debütierte, kletterte schnell in die Top 3 der Meme Coins und ist mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,4 Milliarden Dollar der größte nicht-kaninische Meme Coin.

Trotz der starken Konkurrenz bleibt Pepe dank der hohen Liquidität und einer engagierten Community relevant. Elon Musk hat sogar angedeutet, Pepe neben Dogecoin zu halten, indem er spielerische Anspielungen auf X fallen ließ.

Mit einem Kurs von $0,00001053 liegt Pepe leicht unter dem breiteren 80-Milliarden-Dollar-Sektor für Meme. In den letzten sieben Tagen stieg er jedoch um 7 % und übertraf damit Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, XRP und viele andere Top-Kryptos. Das Überwinden des Widerstands bei $0,000018-$0,000022 könnte den Weg für eine Bewegung in Richtung $0,00003 bis zur Herbstmitte ebnen.

In einem zinsbullischen Umfeld könnte Pepe laut Perplexity bis auf $0,000035 klettern und Anlegern eine Rendite von etwas mehr als dem Dreifachen bieten.

Der Chart zeigt ein absteigendes Keilmuster, das sich zwischen November und März gebildet hat, ein historisch bullisches Signal. Da sich klarere regulatorische Leitplanken abzeichnen, könnte Pepe gut für einen Ausbruch positioniert sein.

Maxi Doge (MAXI): Der geschredderte Cousin des Degens von Dogecoin

Für diejenigen, die neue Projekte außerhalb der Hauptprognosen von Perplexity betrachten, bietet Maxi Doge ($MAXI) eine neue Art des Meme-Investierens, indem es sich selbst als Dogecoins aufgemotzter und lange übersehener Cousin bezeichnet.

Da Dogecoin zu einem milliardenschweren Vermögenswert gereift ist, der oft Bitcoin und Ethereum folgt, sind seine Kursschwankungen im Vergleich zu seinem Lauf im Jahr 2021 weniger dramatisch geworden.

Für Trader, die auf der Suche nach risikoreicheren und lukrativen Meme-Spielen sind, wird Maxi Doge schnell interessant, denn nur wenige Wochen nach seinem Start hat er bereits fast 2 Millionen Dollar eingesammelt.

MAXI basiert auf dem ERC-20-Standard und konzentriert sich auf den Aufbau einer Community. Es ist geplant, Telegram- und Discord-Kanäle zu erweitern, Trading-Wettbewerbe durchzuführen und mit anderen Projekten zusammenzuarbeiten.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden Token sind 25 % für den Maxi Fund für Marketing und Kooperationen bestimmt. Staking ist ebenfalls möglich, wobei die aktuellen Renditen mit 158 % APY aufsehenerregend sind.

Der Vorverkaufspreis liegt derzeit bei $0,0002565 und wird in den nächsten zweieinhalb Tagen noch steigen.

Anleger können über die Maxi Doge Website mit Geldbörsen wie MetaMask oder Best Wallet einsteigen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen Seiten von Maxi Doge auf X und Telegram.