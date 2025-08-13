Perplexity AI prognostiziert den Preis von XRP, Pepe und Cardano bis Ende 2025

Perplexity AI prognostiziert, dass mehrere führende Altcoins in den kommenden Monaten erhebliche Kurszuwächse verzeichnen könnten, was für Krypto-Investoren zu einer sehr lukrativen Urlaubssaison werden könnte.

Und die Anzeichen auf dem Markt deuten darauf hin, dass diese Hypothese stimmt. Im frühen Handel gestern sah es fast so aus, als ob Bitcoin ein neues Allzeithoch erreichen würde, als er kurzzeitig $122.227 erreichte. Die Bullen bereiten sich eindeutig auf einen Wettlauf zum Mond vor.

Letzten Monat unterzeichnete Präsident Trump das GENIUS-Gesetz, mit dem eine staatliche Aufsicht für Stablecoins eingeführt wurde, um eine angemessene Rücklagenbildung zu gewährleisten. Vor kurzem hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) das Project Crypto ins Leben gerufen, eine breit angelegte Initiative, die darauf abzielt, die Wertpapiergesetze zu überarbeiten, um dem Markt für digitale Assets Orientierung zu geben.

Zusammengenommen deuten diese Schritte darauf hin, dass Trump nun aktiv sein Wahlversprechen verfolgt, die Vereinigten Staaten als weltweites Zentrum für Blockchain-Innovationen zu positionieren.

Die meisten Analysten glauben, dass eine kommende Rallye die berauschenden Höchststände von 2021 übertreffen könnte. Laut Perplexity AI zeichnen sich drei Altcoins als wahrscheinliche Spitzenkandidaten ab.

XRP (Ripple): Perplexity AI prognostiziert, dass sich der Wert des weltweit führenden Zahlungsverkehrs bis zum neuen Jahr verdoppeln oder noch mehr steigen könnte

Perplexity AI prognostiziert, dass XRP ($XRP ) von Ripple sich bis zum 4. Quartal 2025 der Marke von $5,80 nähern könnte, was fast einer Verdoppelung des aktuellen Kurses von $3,12 entspricht.

Der Token befand sich auf einem starken Aufwärtstrend, erreichte am 18. Juli 3,65 $ und markierte zum ersten Mal seit 2018 ein neues Allzeithoch (ATH), bevor er um etwa 14,3 % auf den heutigen Kurs zurückfiel. Trotz des Rückgangs ist XRP im letzten Monat immer noch um 14% gestiegen, während der Marktführer Bitcoin mit einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar praktisch unbewegt bleibt.

XRP wurde vom UN Capital Development Fund im Jahr 2024 als erstklassige Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen anerkannt und gewinnt allmählich aber stetig an Ansehen.

Ripples langwieriger Rechtsstreit mit der SEC wurde in diesem Jahr beendet, als die Aufsichtsbehörde ihre Klage fallen ließ. Dies geschah im Anschluss an eine wichtige Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2023, die besagt, dass XRP-Verkäufe im Einzelhandel keine Wertpapiertransaktionen darstellen. Dies wurde als bahnbrechender Sieg für Ripple und den gesamten Kryptobereich angesehen, der lange Zeit mit strengen regulatorischen Maßnahmen konfrontiert war.

Wenn XRP sein vorheriges Allzeithoch erneut erreicht und übertrifft, könnte nach Ansicht von Perplexity AI der Weg über $5,80 hinaus möglich sein, insbesondere wenn die makroökonomischen und geopolitischen Bedingungen weiterhin Wachstum fördern.

Die technischen Indikatoren zeigen einen Aufwärtstrend des Relative Strength Index (RSI) von 57, was auf einen wachsenden Kaufdruck hindeutet. In den letzten 12 Monaten hat XRP um 460 % zugelegt und damit den 99%igen Anstieg von Bitcoin weit in den Schatten gestellt.

Pepe (PEPE): Perplexity AI erwartet einen Anstieg um 500% bis zum Jahresende

Pepe ($PEPE), der im April 2023 eingeführt wurde und von Matt Furies berühmtem Meme-Frosch inspiriert wurde, ist schnell in die Top 3 der Meme-Coins nach Marktwert aufgestiegen. Er ist jetzt 4,9 Milliarden Dollar wert und gilt als der prominenteste Meme-Asset, der nicht von einem Hund handelt.

Trotz der starken Konkurrenz im Bereich der Meme Coins hat sich PEPE dank seiner treuen Community und seiner hohen Liquidität gut entwickelt. Elon Musk hat angedeutet, neben Dogecoin auch PEPE zu besitzen, und hat letztes Jahr sogar kurzzeitig sein Profilbild in Pepe geändert.

PEPE wird derzeit bei $0,00001158 gehandelt und ist in der letzten Woche um 11% und in den letzten 24 Stunden um 2 % gestiegen, womit er die Performance von Bitcoin in beiden Zeiträumen übertrifft.

Die kühnste Vorhersage von Perplexity AI sieht PEPE bis Dezember auf $0,00007 steigen. Das würde eine Rendite von atemberaubenden 500 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten und weit über dem Höchststand von $0,00002803 Ende 2024 liegen. Obwohl dieses Ziel hoch spekulativ ist, ist es in einem hitzigen Bullenmarkt nicht unmöglich, und ein neues Allzeithoch könnte bereits im Herbst erreicht werden

Die Chartanalyse zeigt, dass sich von November bis März ein absteigendes Keilmuster gebildet hat, das häufig ein Vorbote für Ausbrüche nach oben ist. Sollte der Aufwärtstrend neben einer freundlicheren Regulierung anhalten, könnte PEPE mit einer Marktkapitalisierung von 7,5 Milliarden Dollar mit Shiba Inu um den zweiten Platz unter den Meme Coins konkurrieren.

Cardano ($ADA): Prognostiziertes 4faches Wachstum für die umweltfreundliche Blockchain

Cardano ($ADA) ist in der vergangenen Woche um 8% gestiegen, da das Interesse an nachhaltigen, skalierbaren Blockchain-Netzwerken wächst.

In einer Erwähnung bezog sich Donald Trump auf Truth Social auf ADA, während er eine strategische Krypto-Reserve der USA vorschlug. Während Bitcoin im Mittelpunkt des Interesses stand, wurde ADA auch als potenzieller Vermögenswert für die Regierung ins Spiel gebracht, allerdings nur, wenn er bei Strafverfolgungsmaßnahmen beschlagnahmt wird.

Cardano wurde von Ethereum-Co-Creator Charles Hoskinson gegründet und wird für seinen Proof-of-Stake-Konsens, seine geringen Umweltauswirkungen und seinen von Experten begutachteten Entwicklungsprozess gelobt – Eigenschaften, die sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren anziehen.

ADA wird derzeit bei $0,8037 gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von $29,2 Milliarden. Perplexity AI geht davon aus, dass die Aktie bis Ende 2025 auf $6 steigen könnte – ein 7,5-facher Anstieg gegenüber dem heutigen Stand und eine Verdoppelung des früheren ATH.

Aus technischer Sicht hat sich ADA seit Ende 2024 innerhalb eines fallenden Keils konsolidiert. Ein entscheidender Anstieg über den Widerstand bei $1,10 könnte die Weichen für $1,50 bis zum Herbst stellen. Das Erreichen des Ziels von $6 würde das ATH von ADA aus dem Jahr 2021 von $3,09 verdoppeln.

