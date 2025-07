Ozzy Osbournes NFT-Sammlung erfährt nach dem Tod der Rock-Ikone einen Preisanstieg

Die Sammlung nicht-fungibler Token (NFT) der Rocklegende Ozzy Osbourne, CryptoBatz, ist nach seinem Tod am Dienstag im Wert stark gestiegen, wie neue Daten von CoinGecko zeigen.

CryptoBatz erlebt einen Wertanstieg

Den Daten der Kryptowährungsplattform zufolge ist der Wert von CryptoBatz kurz nach der Bekanntgabe von Osbournes Tod am Dienstag um mehr als 400% in die Höhe geschnellt.

Am Mittwoch jedoch kühlte sich der durchschnittliche Verkaufspreis der Sammlung ab und fiel zwischen dem 22. und 23. Juli um 10% auf 0,076 ETH.

Die NFTs, die im Dezember 2021 auf den Markt kamen, werden auf der CryptoBatz-Website als „Chance, ein völlig einzigartiges Sammlerstück zu besitzen, das von einer der legendärsten Rock-Ikonen unserer Zeit geschaffen wurde“, beworben.

Der Name der NFT-Kollektion ist offenbar eine Anspielung auf einen Vorfall aus dem Jahr 1982, als Osbourne auf der Tournee zu seinem zweiten Album Diary of a Madman während eines Auftritts in Des Moines, Iowa, versehentlich den Kopf einer lebenden Fledermaus abbiss.

RIP to the greatest of all time 🦇🌹 https://t.co/TZqbwg4LoI — CryptoBatz (@CryptoBatzNFT) July 22, 2025

„Jede Eigenschaft der CryptoBat wurde von Ozzy Osbourne kreativ gestaltet“, heißt es auf der Website. „Anders als einige von Ozzys früheren Fledermausfreunden leben diese sicher im Metaversum und sind nicht essbar… noch nicht.“

Familie von Ozzy Osbourne gibt sein Ableben bekannt

CryptoBatz wurde nur zwei Tage nach der Prägung der NFTs im Januar 2022 unter die Lupe genommen, als The Verge einen Bericht veröffentlichte, in dem behauptet wurde, dass das Projekt noch nicht alle X-Posts gelöscht hatte, was die Nutzer zu einem von Betrügern kontrollierten Discord-Server führte.

Dem Bericht zufolge waren zu diesem Zeitpunkt bis zu 1.330 Nutzer als Mitglieder des Discord-Servers aufgeführt. Die X-Posts wurden inzwischen entfernt.

Die Nachricht über den Wertzuwachs von CryptoBatz kam kurz nachdem die Familie von Osbourne bekannt gab, dass er am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben ist.

„Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist“, hieß es in der Erklärung der Familie. “Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben.