Niederländische Neobank bunq handelt in Deutschland ab sofort auch mit Kryptowährungen

3 Monate nach der Einführung kommt der Service auch zu uns

Neobanken sind digitale Banken, die keinerlei Filialnetz betreiben. Ihre Dienstleistungen finden sich zumeist in einer App oder auf der Webseite. Diese Form der Fintechs ist zur großen Konkurrenz für traditionelle Banken herangewachsen.

350 Kryptowährungen zur Auswahl

Eine der bekanntesten Marken in diesem Segment ist das niederländische Unternehmen bunq. Dieses hat vor genau drei Monaten den Handel mit Kryptowährungen angekündigt und eine Expansion dieses Services in andere Länder in Aussicht gestellt.

Quelle: bunq

Jetzt ist es so weit, der Handel mit Kryptowährungen wird auch in Deutschland möglich. Kunden von bunq haben die Auswahl zwischen 350 verschiedenen Coins, Partner bei der Umsetzung ist die bekannte Kryptobörse Kraken.

Konkurrenz für N26 und Trade Republic

Bunq hat schon jetzt laut eigenen Angaben mehr als 17 Millionen Kunden und möchte weiter wachsen. Dabei helfen soll die Integration des Handels mit Kryptowährungen. Der Grund liegt in der verstärkten Nachfrage nach den Coins. Diese sind vom Nischenthema zum Finanzmainstream geworden, entsprechend schnell hat bunq jetzt reagiert.

Mit 350 verschiedenen Kryptowährungen bietet die Neobank ein umfassendes Service an, das in Deutschland jedoch nicht an vorderster Front steht. Dort arbeitet die Konkurrenz von N26 seit 2023 mit Bitpanda, Trade Republic ist sogar schon seit vier Jahren am Markt vertreten.

Einstieg ab 1 Euro

Kunden können ab sofort Bitcoin und andere Kryptowährungen direkt über die bunq-App kaufen. Trading und Verwahrung werden direkt von Kraken zur Verfügung gestellt. Den sicheren Zugang gewährleistet bunq über die hauseigene App.

Der Einstieg in die Welt der Kryptowährungen ist bereits ab einem Betrag von 1 Euro möglich, die Trading-Gebühren betragen 0,25 Prozent. Kauf und Verkauf sind jederzeit möglich. Beim Verkauf setzt bunq auf ein eigenes Schutzschild. Dieser verzögert den Verkauf um 24 Stunden, um etwaige verdächtige Bewegungen rechtzeitig entdecken und stoppen zu können.