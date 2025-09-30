Neuer ChatGPT prognostiziert den Preis von XRP, Solana und Pi Coin bis Ende 2025

OpenAIs Flaggschiff-Chatbot, ChatGPT, befindet sich nun in der fünften Generation, seiner bisher fortschrittlichsten Version, und er sagt voraus, dass XRP, Solana und Pi Network im letzten Quartal enorme Gewinne einfahren konnten.

Bitcoin scheint bereit zu sein, sein im August erreichtes historisches Hoch von 124.128 $ zu übertreffen, obwohl es in diesem bärischen September eine ständige Herausforderung geblieben ist.

Auf der regulatorischen Seite erwartet die US-Kryptoindustrie die lang erwartete Klarheit. Präsident Trump unterzeichnete Anfang des Sommers den GENIUS Act, das erste Gesetz des Landes, das eine volle Rücklagenunterlegung für Stablecoins vorschreibt. Etwa zur gleichen Zeit stellte die SEC das Project Crypto vor, eine Initiative, die darauf abzielt, die Wertpapiervorschriften an Blockchain-basierte Vermögenswerte anzupassen.

Gemeinsam könnten diese politischen Veränderungen den Hintergrund für den nächsten großen Altcoin-Anstieg bilden.

Nach den Prognosen von ChatGPT könnten XRP, Solana und Pi Network in den kommenden Monaten zu den größten Gewinnern zählen.

XRP (Ripple): ChatGPT prognostiziert $20 Potenzial, ein 7-facher Sprung

ChatGPT geht davon aus, dass XRP ($XRP) von Ripple bis Ende 2025 auf 20 $ ansteigen könnte, was ungefähr dem Siebenfachen seines aktuellen Niveaus von 2,86 $ entspricht.

Der Token hat bereits ein Ausbruchsjahr hinter sich, in dem er sein 2018er Rekordhoch von $3,40 durchbrach, bevor er am 18. Juli $3,65 erreichte, gefolgt von einer 22%igen Korrektur auf das aktuelle Niveau.

Die globale Bedeutung von XRP nimmt weiter zu, was durch die Anerkennung durch den UN Capital Development Fund im Jahr 2024 als praktische Lösung für kostengünstige grenzüberschreitende Überweisungen in Schwellenländern unterstrichen wird.

Ripple beendete außerdem Anfang des Jahres seinen langjährigen Streit mit der SEC, nachdem die Behörde ihren Fall fallen gelassen hatte und damit das entscheidende Urteil von 2023 bestätigte, dass XRP-Verkäufe im Einzelhandel keine Wertpapiere sind. Diese Entscheidung bleibt ein bahnbrechender Sieg für das gesamte Altcoin-Ökosystem.

ChatGPT geht davon aus, dass XRP bis zum Jahr 2026 wahrscheinlich im Bereich von 5 bis 10 US-Dollar gehandelt wird, mit einem Aufwärtspotenzial in Richtung 20 US-Dollar, wenn die Trump-Administration die erwartete Krypto-Gesetzgebung umsetzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass mehrere hochkarätige Anträge auf XRP-ETFs bis Mitte Oktober genehmigt werden, was zu erheblichen institutionellen Zuflüssen führen könnte.

Auch die technischen Daten sprechen für ein Wachstum. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von XRP liegt bei rund 46 und bietet damit kurzfristig noch viel Raum für Wachstum, während zinsbullische Chartstrukturen wie das Auftreten von drei zinsbullischen Flaggenformationen über den Unterstützungs- und Widerstandslinien in diesem Jahr darauf hindeuten, dass sich ein Ausbruch anbahnen könnte.

XRP könnte bis Oktober wieder die $4-Marke erreichen und damit auf seinem 354%igen Anstieg in den letzten 12 Monaten aufbauen, der sich letztlich als profitabler erwies als die 71%ige Rendite von Bitcoin und die 56%ige von Ethereum.

Solana (SOL): ETF-Spekulationen und das Wachstum des Ökosystems könnten einen Anstieg auf $600 bewirken

Solana ($SOL) hat seinen Platz als führendes Smart-Contract-Netzwerk gefestigt, unterstützt durch eine Marktkapitalisierung von $112,8 Milliarden und $11,27 Milliarden an Total Value Locked (TVL) in seinem DeFi Ökosystem. Die institutionelle Akzeptanz und die Aktivität der Entwickler bleiben stark.

Die Spekulationen um einen potenziellen US-Spot-ETF auf Solana nehmen zu und wecken die Erwartung von Zuflüssen, die denen in Bitcoin- und Ethereum-ETFs ähneln.

Trump hat die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass Solana in eine künftige US-Bitcoin-Reserve aufgenommen werden könnte. Allerdings würde die Regierung nach seinem Vorschlag Token nur durch die Beschlagnahmung von Vermögenswerten erwerben und nicht wie bei Bitcoin durch Käufe auf dem freien Markt.

Aus der Sicht des Preises erreichte Solana im Januar $250, fiel bis April auf $100 und erholte sich dann auf $207. In der letzten Woche bewegte sich der Kurs mehr als einmal um die $220 und hat damit fast die Höchststände dieses Jahres erreicht.

Nach dem Ausbruch aus einem absteigenden Keil prognostiziert ChatGPT einen Kursanstieg auf $600 bis zum Jahresende, was einer Verdoppelung des bisherigen Rekordwertes von $293,31 entspräche. Um dies zu erreichen, sind wahrscheinlich günstige regulatorische Maßnahmen und ETF-Zulassungen erforderlich.

Pi Network ($PI): ChatGPT prognostiziert aggressives Wachstum durch Tap-to-Mine-Modell

Pi Network ($PI) ist berühmt dafür, dass es Pionierarbeit für das mobile „Tap-to-Mine“-System geleistet hat, das es den Nutzern ermöglicht, Token zu verdienen, indem sie sich einfach täglich in die App einloggen und tippen.

Der aktuelle Kurs liegt bei $0,2655. ChatGPT geht davon aus, dass der Coin im besten Fall bis zum Jahresende auf $3 steigen könnte, was einer ordentlichen Steigerung um mehr als das 11-fache entspricht. Angesichts der praktischen Entwicklung des Netzwerks durch das Team könnten einige bevorstehende Meilensteine die bullischen Erwartungen rechtfertigen.

Die Entwickler haben in den letzten Wochen kontinuierlich neue Upgrades auf den Markt gebracht, die von Version 19 auf Version 23 und einen möglichen Mainnet-Start übergehen, die beide für neuen Schwung sorgen könnten.

Seit seinem Debüt im Februar 2025 hat Pi Network eine extreme Volatilität gezeigt, darunter eine 171%ige Rallye im Mai. Der RSI liegt jetzt bei nur 29, was auf eine starke Unterbewertung und das Potenzial für eine Erholung hinweist.

Eine Rückkehr zum Höchststand von $2,99 im Februar ist ein vernünftiges, wenn auch ehrgeiziges Ziel. Selbst wenn sich die ultra-bullische Situation nicht bewahrheitet, könnte die historische Saisonalität der Kryptowährungen im Oktober dafür sorgen, dass die Preise bis November in Richtung Dollar steigen.

