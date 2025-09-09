Neuer ChatGPT prognostiziert den Preis von XRP, Pepe und Solana bis Ende 2025

Die neueste Version von ChatGPT, ChatGPT-5, sagt voraus, dass XRP, Pepe und Shiba Inu den Anlegern in den Monaten vor dem Weihnachtsgeschäft hervorragende Renditen bescheren könnten.

Die jüngsten Handelstrends scheinen diese Ansicht zu bestätigen. Ende letzten Monats erreichte Bitcoin ein historisches Hoch von 124.128 Dollar und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand von 122.838 Dollar, der nur einen Monat zuvor erreicht worden war. Die Rallye kühlte sich jedoch ab, nachdem das Bureau of Labor Statistics für Juli unerwartet hohe Inflationszahlen für die USA gemeldet hatte.

Was die Politik betrifft, so hat Präsident Trump vor kurzem das GENIUS-Gesetz unterzeichnet, das erste umfassende Gesetz des Landes über Stablecoins, das deren vollständige Unterlegung mit Reserven vorschreibt. Gleichzeitig stellte die SEC das Project Crypto vor, ein umfassendes Reformvorhaben, das die Wertpapiervorschriften modernisieren und den Blockchain-Unternehmen mehr regulatorische Klarheit verschaffen soll.

Angesichts dieser Entwicklungen, die auf einen potenziellen Bullenzyklus hindeuten, glauben viele Analysten, dass die kommende Welle von Meme Coins und alternativen Token den Hype von 2021 noch übertreffen könnte, wobei XRP, Pepe und Shiba Inu im Mittelpunkt des Geschehens stehen könnten, wenn die Prognosen von ChatGPT zutreffen.

XRP (Ripple): ChatGPT prognostiziert 3× Aufwärts, mit Potential auf $10 zu steigen

Laut ChatGPT könnte XRP ($XRP) bis Ende 2025 auf 10 Dollar klettern und sich damit von seinem aktuellen Niveau von 2,98 Dollar mehr als verdreifachen.

Der Token hat bereits Stärke gezeigt und erreichte am 18. Juli 3,65 Dollar und übertraf damit sein 2018er-Hoch von 3,40 Dollar, bevor er um etwa 18 % auf sein aktuelles Niveau zurückfiel.

Ripple expandiert weiter auf globaler Ebene. Im Jahr 2024 identifizierte der UN Capital Development Fund XRP als praktikables Instrument für grenzüberschreitende Zahlungen in Entwicklungsländern.

In der Zwischenzeit hat Ripple Anfang dieses Jahres seinen langjährigen Kampf mit der SEC beendet, nachdem die Regulierungsbehörden ihre Klage fallen gelassen haben. Damit wurde die Entscheidung aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass XRP-Transaktionen für Privatkunden keine Wertpapierverkäufe darstellen, was den großen Altcoins grünes Licht gibt.

Wenn die Dynamik zunimmt, prognostiziert ChatGPT $5-$6 als konservatives Ziel, wobei $10 in einem starken Bullenmarkt möglich sind.

Die technischen Signale sehen positiv aus: Der RSI liegt bei neutralen 53, was darauf hindeutet, dass der jüngste Verkaufsdruck nachgelassen hat. In den letzten 12 Monaten ist XRP um 467% gestiegen und hat damit Bitcoin (108 %) und Ethereum (91 %) weit übertroffen.

Pepe (PEPE): Größter Nicht-Doge-Meme Coin hat 4× Aufwärtspotenzial, prognostiziert ChatGPT

Der im April 2023 eingeführte Pepe ($PEPE) hat sich schnell zu einem der drei größten Meme Coins entwickelt und ist mit einer Marktkapitalisierung von 4,3 Mrd. $ der größte unter den Meme Token, die nicht von Doge stammen.

Trotz der starken Konkurrenz bleibt Pepe dank seiner hohen Liquidität und seiner treuen Community relevant. Elon Musk hat sogar angedeutet, Pepe neben Dogecoin zu halten, indem er gelegentlich auf X mit Profil-Updates und Posts darauf hinweist.

Mit einem aktuellen Wert von $0,00001023 stieg Pepe in den letzten Tagen um 4%, allerdings aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung langsamer als der breitere $80 Milliarden Meme-Sektor, der um 9% stieg. Wenn sich der Markt stabilisiert, könnte Pepe im Herbst bis auf $0,000026 Dollar steigen, vorausgesetzt, sie überwindet den Widerstand im Bereich von $0,000018-$0,000022.

In einem extrem zinsbullischen Szenario prognostiziert ChatGPT, dass Pepe auf $0,00004 steigen könnte, was für die derzeitigen Inhaber ein einfaches 4x wäre.

Der Chart zeigt derzeit ein absteigendes Keilmuster von November bis März, historisch gesehen ein bullisches Setup. Mit klareren regulatorischen Leitplanken könnte Pepe einen starken Ausbruch erleben.

Solana (SOL): ETF-Spekulationen und Netzwerkwachstum deuten auf einen Preis von 400 $ hin

Solana ($SOL) behauptet sich weiterhin als führendes Unternehmen im Smart-Contract-Ökosystem und kapitalisiert jetzt $116,5 Milliarden des Marktes mit einem Gesamtwert von $10,7 Milliarden (TVL). Sowohl für Entwickler als auch für institutionelle Anleger bleibt Solana die erste Wahl.

Der Optimismus rührt zum Teil von Spekulationen her, dass ein US-amerikanischer Solana-Spot-ETF bald genehmigt werden könnte, was an die massiven Zuflüsse bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs erinnert.

Präsident Trump hat Anfang des Jahres angedeutet, dass Solana in die von den USA vorgeschlagene nationale Bitcoin-Reserve aufgenommen werden könnte, was die Spekulationen weiter anheizt. Nach dem aktuellen Entwurf würde sie jedoch unter einen „hold-only“-Rahmen fallen, bei dem die Token ausschließlich aus Beschlagnahmungen der Strafverfolgungsbehörden stammen würden.

Technisch gesehen hat Solana seinen ausgedehnten Abwärtstrend abgeschüttelt. Nachdem der Kurs im Januar $250 erreicht hatte, im April auf 100 $ gefallen war und sich dann wieder auf das aktuelle Niveau von $215 erholt hatte, befindet er sich wieder im Aufwärtstrend.

ChatGPT prognostiziert, dass Solana nach dem Ausbruch aus einem fallenden Keilmuster zu Beginn des Jahres und einer zinsbullischen Flagge im Hochsommer bis Ende 2026 in Richtung 400 $ steigen könnte, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem vorherigen ATH von 293,31 $ im Januar bedeuten würde. Dieses ehrgeizige Ergebnis hängt jedoch wahrscheinlich davon ab, dass die SEC noch in diesem Jahr umfassende Krypto-Vorschriften erlässt.

