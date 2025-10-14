Neuer ChatGPT prognostiziert den Preis von XRP, Dogecoin, PEPE bis Ende 2025

ChatGPT von OpenAI sagt voraus, dass XRP, Dogecoin und Pepe noch in diesem Jahr neue Allzeithochs erreichen könnten.

Historisch gesehen hat der „Uptober“ oft den Beginn einer längeren Hausse markiert. Am vergangenen Montag erreichte Bitcoin ein neues ATH, obwohl Trumps Ankündigung von 100%igen Zöllen auf China am Freitag die Fortschritte der Kryptowährung zunichte machte und zu einer der schlechtesten Intraday-Performance führte, die je gesehen wurde.

Dennoch sagen viele alte Krypto-Hasen, dass dies die Erschütterung war, die der Markt brauchte. Historisch gesehen hat die Kryptowährung die Angewohnheit, vor jeder großen Hausse stark abzustürzen. Sie argumentieren, dass es sich um ein reinigendes Ereignis handelte, das die übermäßig fremdfinanzierten und wankelmütigen Anleger aus dem Markt drängte.

XRP ($XRP): ChatGPT prognostiziert einen Anstieg auf $20

ChatGPT prognostiziert, dass XRP ($XRP) von Ripple noch vor dem Jahreswechsel auf 10 bis 20 $ ansteigen könnte, was einem fast achtfachen Anstieg gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,57 $ entspräche, wenn er das obere Ende erreicht.

Quelle: ChatGPT

Der XRP-Vorläufer Ripple hat in diesem Jahr einen fünfjährigen Rechtsstreit mit der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gewonnen und XRP am 18. Juli auf $3,65 getrieben, sein erstes Allzeithoch (ATH) seit 2017.

In den letzten 12 Monaten ist der Kurs von XRP um 381% gestiegen und ist damit der Kryptowährungskurs mit der besten Performance bei den großen, nicht gebundenen Währungen. Im gleichen Zeitraum stieg Bitcoin um 83% und der Preis von Ethereum um 67%.

Die technische Analyse zeigt drei verschiedene bullische Flaggen-Setups im Jahr 2025, darunter zwei während der Sommermonate, Signale, die oft einem starken Ausbruch vorausgehen, der noch nicht stattgefunden hat.

Analysten erwarten nun, dass die historisch bullische Saisonalität des Oktobers zusammen mit möglichen ETF-Zulassungen, einer klareren US-Kryptogesetzgebung und weiteren Ripple-Partnerschaften den Marsch auf $20 katalysieren wird.

Dogecoin ($DOGE): ChatGPT prognostiziert, dass Doge weit über das $1-Ziel der Doge Army hinausgehen könnte

Der Dogecoin ($DOGE), der 2013 als lustiger Scherz gestartet wurde, hat sich zu einer erstklassigen Kryptowährung entwickelt, die eine Marktkapitalisierung von 31 Milliarden Dollar innerhalb des 67 Milliarden Dollar schweren Meme Coin-Sektors aufweist. Sein Durchhaltevermögen verdankt er einer aktiven globalen Gemeinschaft und zunehmenden Anwendungsfällen im Online-Zahlungsverkehr.

Quelle: ChatGPT

Der Dogecoin wird derzeit um $0,20 gehandelt, der RSI liegt bei 40 und tendiert nach oben. Damit hat der Dogecoin innerhalb von 24 Stunden um 9% zugelegt und bietet noch viel Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen in dieser Woche.

In den letzten 24 Stunden übertraf DOGE Bitcoin, Ethereum, XRP und Solana, die sich alle schnell von dem Flash Crash erholen, aber Dogecoin zeigt seine Meme Coin-Tendenz, die täglichen Krypto-Preis-Trends zu vervielfachen.

Die Chartmuster im Jahr 2025 zeigen mehrere zinsbullische Formationen, die den Grundstein für einen zinsbullischen Ausbruch legen.

Nach der Prognose von ChatGPT könnte DOGE das Jahr zwischen 1,50 und $3 beenden, wobei der obere Bereich ein aggressives Stretch-Ziel darstellt. Eine konservativere Erwartung würde den Token zwischen $0,25 und $0,40 platzieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass das bisherige Allzeithoch während des Bullenmarktes 2021 bei $0,7316 lag, ist ein Überschreiten des von der Doge Army anvisierten Ziels von $1 wünschenswert.

Die Akzeptanz im Mainstream wächst weiter: Tesla akzeptiert immer noch Dogecoin für Waren, während Plattformen wie PayPal und Revolut DOGE-Transaktionen in ihre Ökosysteme integriert haben.

Pepe ($PEPE): ChatGPT sagt voraus, dass der Meme Coin-Favorit sein Allzeithoch zurückerobert

Pepe ($PEPE), der im April 2023 debütierte, ist mit einer Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden Dollar der größte Token ohne Hundethema. Inspiriert durch den Comic „Boy’s Club“ von Matt Furie, wurde Pepe durch seinen tiefgründigen Webcomic/Meme zu einer viralen Sensation in Krypto-Kreisen und darüber hinaus.

Quelle: ChatGPT

Trotz der starken Konkurrenz hält Pepe eine gesunde Liquidität und ein starkes Engagement in der Community aufrecht, das zuweilen durch kryptische, aber optimistische Nicken von Elon Musk auf seinem X-Profil unterstützt wird.

Derzeit wird der Token bei $0,0000075 gehandelt und liegt damit etwa 73% unter seinem Höchststand vom Dezember 2024 bei $0,00002803.

In dem optimistischen Szenario von ChatGPT könnte Pepe sein früheres Allzeithoch zurückerobern und seinen Wert gegenüber dem aktuellen Stand fast vervierfachen, wenn er den hartnäckigen Widerstand bei $0,000018 überwindet.

Mit einem RSI von fast 34 wird Pepe derzeit zu einem niedrigen Preis gehandelt, so dass jetzt ein attraktiver Zeitpunkt zum Akkumulieren ist. Wenn das Vertrauen der Anleger zurückkehrt, hat Pepe die Chance, ein Jahr nach dem letzten ATH ein neues zu erreichen.

Haben Sie DOGE verpasst? Kommen Sie zu Maxi Doge (MAXI): Ein Konkurrent, der den Hype der Community und die Macht des Degens genießt

Ein neuer Dogecoin-Herausforderer hat den Vorverkaufsmarkt erreicht: Maxi Doge ($MAXI). Die ersten Investoren stürzen sich auf MAXI und haben den Vorverkauf bereits mit fast 3,6 Millionen Dollar unterstützt.

Nachdem er den Erfolg seines Cousins Dogecoin neidisch von der Seitenlinie aus beobachtet hatte, beschloss MAXI, dass es genug ist. Er ist hier, um größer als DOGE zu werden, und er hat Gewichte gepumpt, um dies zu manifestieren, während er die Herzen und Köpfe der anderen Krypto-Degens gewinnt.

MAXI basiert auf Ethereum als ERC-20 Token und fördert die aktive Beteiligung der Community durch aktive Telegram- und Discord-Gruppen, Handelsherausforderungen und bevorstehende Markenpartnerschaften.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden Token werden 25% dem „Maxi Fund“ zugewiesen, einer Reserve für Marketing und strategische Kooperationen. Das Staking ist bereits live und bietet Renditen von bis zu 85% APY, obwohl die Belohnungen schwanken, während der Staking-Pool wächst.

Der laufende Vorverkaufspreis liegt bei $0,0002625, wobei die Preise in Abhängigkeit von den Finanzierungsmeilensteinen schrittweise erhöht werden. Investoren können über MetaMask oder Best Wallet teilnehmen.

Verpassen Sie nicht den bisher größten Herausforderer von Dogecoin!

Bleiben Sie auf den offiziellen X- und Telegram-Seiten von Maxi Doge auf dem Laufenden.