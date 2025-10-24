Neuer ChatGPT prognostiziert den Kurs von WLFI, AAVE, SUI bis Ende Oktober 2025

Die jüngste Ausgabe des ChatGPT von Open sagt voraus, dass Sui, World Liberty Financial und AAVE sich überraschend schnell von dem Abschwung erholen könnten, der einen Großteil der Eröffnungen in diesem Quartal geprägt hat.

Die diesjährige „Uptober“-Rallye fand ein abruptes Ende, nachdem Präsident Donald Trump umfassende 100%ige Zölle auf chinesische Importe ankündigte, eine Entscheidung, die Schockwellen durch die globalen Märkte sandte und einen der stärksten Tagesrückgänge im Kryptosektor seit Monaten auslöste.

Mit Blick auf die bevorstehende Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Federal Reserve (FOMC) warten Trader ab und suchen nach Hinweisen auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik, die risikofreudige Anleger wiederbeleben könnte.

Krypto-Gläubige hingegen interpretieren die derzeitige Korrektur als einen gesunden Reset. Historisch gesehen beseitigen tiefe Marktrückschläge übermäßige Leverage und spekulative Positionen und schaffen so die Grundlage für nachhaltigere langfristige Erholungen.

World Liberty Financial (WLFI): ChatGPT sagt voraus, dass die Kryptowährung des Präsidenten so stark steigen könnte wie seine Lieblings-Fiatwährung

World Liberty Financial ($WLFI) ist die Kryptowährung von Präsident Trump und soll zeigen, was ein dezentralisiertes Finanzsystem erreichen kann, indem es Innovation, Governance und Freiheit in einem einzigen Ökosystem vereint.

Quelle: ChatGPT

Mit der Unterstützung des Präsidenten und kühnen Ambitionen ermöglicht WLFI seinen Nutzern die Teilnahme an einem transparenten, von der Gemeinschaft gesteuerten Finanznetzwerk, das auf reale Auswirkungen ausgerichtet ist.

Die Details des Projekts, das auf Ethereum und dem Aave-Protokoll basiert, werden streng gehütet, aber wir wissen, dass es wahrscheinlich die Kreditvergabe an Institutionen und alltägliche Nutzer erleichtern wird, während es wahrscheinlich darauf abzielt, eine große Rolle bei Stablecoins zu spielen, sollte die Technologie sich durchsetzen, was allgemein erwartet wird.

WLFI ist noch nicht lange genug auf dem Markt, um viele Daten über seine Trends zu haben, aber er ist derzeit die 41. größte Kryptowährung auf dem Markt mit einer Kapitalisierung von 3,8 Milliarden Dollar.

WLFI ist interessant, weil es zeigt, wie sehr sich Trumps Geschäftsinteressen mit Kryptowährungen decken. Dies könnte als positiver Katalysator für eine schnellere Gesetzgebung wirken, da die US-Kryptounternehmen immer noch auf die nötige Klarheit darüber warten, wie sie handeln sollen.

Sollte dies der Fall sein, könnte der WLFI möglicherweise auf den Wert von $1 steigen, vielleicht nicht mehr in der letzten Woche des Monats, aber bis Weihnachten.

Aave (AAVE): Das DeFi-Powerhouse von Ethereum könnte sich in einer Woche verdoppeln, prognostiziert ChatGPT

Aave ($AAVE) ist nach wie vor ein Kraftpaket im dezentralen Finanzwesen, das seinen Nutzern die Möglichkeit bietet, über ein intuitives und sicheres Protokoll zu leihen, zu verleihen und passives Einkommen zu erzielen.

Quelle: ChatGPT

Das bahnbrechende Funktionspaket umfasst Flash-Darlehen, Liquiditätspools und Multi-Chain-Unterstützung, die AAVE zu einem Eckpfeiler der DeFi-Revolution gemacht haben.

Mit kontinuierlichen Innovationen, einer starken Community-Governance und einer zunehmenden institutionellen Akzeptanz hält Aave nicht nur mit der Zukunft des Finanzwesens Schritt, sondern ist einer der ersten, der sie mitgestaltet.

ChatGPT geht davon aus, dass der Preis von Aave von $227 auf $500 ansteigen könnte. In Anbetracht der kurzen Frist könnte nur eine wirklich große Ankündigung den Kurs von Aave so stark ansteigen lassen.

Aave ist jedoch in ein technisches Setup eingetreten, das wie ein expandierendes Dreieck aussieht. Wenn dieses Dreieck durch eine anhaltende Aufwärtsbewegung bestätigt wird (Aave ist in den letzten 24 Stunden um 4% gestiegen), dann könnte Aave das Stretching-Ziel von $500 jederzeit bis zum neuen Jahr erreichen.

Sui Network: Kann dieser Altcoin Ethereum und Cardano überflügeln?

Sui Network ($SUI) zieht weiterhin die Aufmerksamkeit als einer der vielversprechenderen Altcoins auf sich und präsentiert sich als eine Blockchain, die die Leistung von Ethereum übertrifft.

Quelle: ChatGPT

Obwohl Behauptungen, ein „Ethereum-Killer“ zu sein, oft von der Perspektive und dem Anwendungsfall abhängen, liegt der größte Vorteil von Sui in seiner Geschwindigkeit. Das Netzwerk verarbeitet Berichten zufolge bis zu 297.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) und stellt damit den durchschnittlichen Durchsatz von Ethereum von etwa 15 TPS in den Schatten.

In den letzten 24 Stunden ist der Kurs von Sui um 3% gestiegen und erreichte $2,50. Den Prognosen von ChatGPT zufolge könnte der Coin eine stetige Dynamik beibehalten und bis zum neuen Jahr ein Ziel von $5 erreichen. Diese Wachstumsaussichten sind dem fortschrittlichen Smart-Contract-Framework von Sui, der beeindruckenden Skalierbarkeit und dem Fokus auf kettenübergreifende Interoperabilität zu verdanken.

Sollte der breite Markt, wie von vielen erwartet, wieder in eine Haussephase eintreten, könnte Sui bis Weihnachten realistischerweise die $10-Marke erreichen. Die technischen Indikatoren bestätigen diese Ansicht. Der Token ist aus einem zinsbullischen Flaggenmuster ausgebrochen, das sich zwischen Januar und Ende März gebildet hat, was in der Regel ein Zeichen für anhaltendes Aufwärtspotenzial ist.

Dogecoin verpasst? Lernen Sie Maxi Doge (MAXI) kennen

Ein neuer Mitstreiter in der Szene der Meme Coins, Maxi Doge ($MAXI), gewinnt bereits an Zugkraft, obwohl er noch nicht an den Börsen gehandelt wird. In der Vorverkaufsphase wurden bereits über 3,7 Millionen Dollar von Tradern investiert, die auf das nächste virale Krypto-Phänomen setzen.

Der risikofreudige Cousin von Dogecoin, Maxi Doge, bietet eine von der Gemeinschaft gesteuerte Entartung mit einer Geschichte, die die Meme Coin-Volatilitätssurfer in ihren Bann zieht.

MAXI wurde als ERC-20 Token im Ethereum-Netzwerk eingeführt und verspricht schnellere, günstigere und umweltbewusstere Transaktionen als Dogecoin. Er wirbt für sich selbst durch lebendige Telegram- und Discord-Communities, die mit Trading-Wettbewerben und Partnerschaften mit Influencern für eine frühe Dynamik sorgen.

Von dem Gesamtangebot von 150,24 Milliarden Token sind 25% für den „Maxi-Fonds“ reserviert, der Marketingmaßnahmen, die Erweiterung des Ökosystems und zukünftige Kooperationen finanzieren wird. Staking ist bereits möglich und bietet Renditen von bis zu 82% APY. Diese Rendite wird jedoch allmählich sinken, wenn mehr Teilnehmer mitmachen.

Der Wert von MAXI liegt derzeit bei $0,0002645 im Vorverkauf und wird mit jeder Finanzierungsrunde schrittweise ansteigen. Sie können Token über MetaMask oder Best Wallet kaufen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen Seiten von Maxi Doge auf X und Telegram.