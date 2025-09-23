Nach dem Krypto-Crash: Bei diesen Coins sehen Anleger jetzt die größten Chancen

Der Kryptomarkt zeigt erste Erholungstendenzen. Binnen 24 Stunden hat die Gesamtmarktkapitalisierung um rund ein Prozent zugelegt. Zwar sind die Verluste der Vorwoche damit noch nicht wettgemacht, doch die Bewegung signalisiert: Anleger werden wieder aktiver. Bitcoin selbst liegt auf Tagessicht 0,6 Prozent im Plus – ein überschaubarer aber signifikanter Zuwachs, aber vor allem bei ausgewählten Altcoins ist die Dynamik deutlich stärker.

Im Fokus stehen derzeit drei Coins: Avalanche (AVAX), Near Protocol (NEAR) und Mantle (MNT). Alle drei gehören aktuell zu den besten Performern unter den Top-Assets. AVAX konnte innerhalb eines Tages um 13,7 Prozent zulegen und zeigt damit den klarsten Rebound. NEAR liegt bei plus 9,2 Prozent, Mantle bei plus 8,5 Prozent. Der Markt scheint gezielt nach Projekten mit solider Infrastruktur, aktivem Ökosystem und klarer technologischer Ausrichtung zu suchen. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass Anleger selektiv bleiben – aber bereit sind, bei überzeugenden Setups wieder einzusteigen.

Die Grafik zeigt die Coins mit der höchsten 24 Stunden Rendite (Top 100 Coins). Bildquelle: Coingecko.com

Coins im Trend

Parallel dazu bleibt auch der Hype rund um Aster (ASTER) hoch. Seit der Listung am 19. September bei einem Startpreis von 0,56 US-Dollar ist der Kurs auf 1,66 US-Dollar gestiegen – ein Plus von rund 1.600 Prozent in wenigen Tagen. Kaum ein Projekt hat zuletzt derart rasant an Aufmerksamkeit gewonnen. Doch der schnelle Anstieg hat auch Schattenseiten. Nach aktuellen On-Chain-Daten befinden sich rund 96 Prozent aller Token auf wenigen Insider-Wallets. Das wirft Fragen zur Transparenz auf und macht den Markt besonders anfällig für Volatilität. Aster steht damit exemplarisch für viele neue DeFi-Coins: viel Dynamik, technologische Ambition und eine starke Community – aber auch erhebliche Risiken. Wer hier investiert, sollte wissen, worauf er sich einlässt.

Abseits einzelner Projekte zeichnet sich auch bei der allgemeinen Marktstimmung eine leichte Verbesserung ab. Laut Polymarket erwarten derzeit 70 Prozent der Teilnehmer, dass Bitcoin den heutigen Handelstag im Plus abschließt. Das Vertrauen kehrt langsam zurück – wenn auch zögerlich. Der Bitcoin Fear & Greed Index notiert aktuell bei 43 und damit noch im Bereich „Fear“. Dennoch zeigt sich: Die ganz große Verunsicherung scheint vorerst überwunden, ein vorsichtiger Optimismus macht sich breit.

Bildquelle: alternative.me

Indes zeichnet sich ab, dass aktuell auch wieder neue Kryptowährungen stärker nachgefragt werden. Hierzu zählt etwa PepeNode, das Projekt, welches auf Gamification, Deflation und die Kraft der Community setzt.