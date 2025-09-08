Michael Saylor gehört zu den Bloomberg-Milliardären mit einem Nettovermögen von über 7,3 Milliarden Dollar

Saylor steht nun auf Platz 491 der Liste, nachdem sein Vermögen seit Anfang 2025 um fast 1 Milliarde Dollar gestiegen ist, was einem Zuwachs von 15,8% entspricht.

Der Vorstandsvorsitzende von Strategy, Michael Saylor, ist in die Riege der reichsten Menschen der Welt aufgestiegen. Er wurde diese Woche mit einem geschätzten Nettovermögen von 7,37 Milliarden Dollar in den Bloomberg Billionaire Index aufgenommen.

Key Takeaways: Michael Saylor ist mit einem Nettovermögen von 7,37 Milliarden Dollar in den Bloomberg Billionaire Index aufgenommen worden.

Strategy hält über 659.000 BTC im Wert von fast 73 Mrd. $ und ist damit der größte öffentliche Bitcoin-Inhaber weltweit.

Obwohl Strategy die Kriterien erfüllte, wurde es aus dem S&P 500 ausgeschlossen, möglicherweise aufgrund einer qualitativen Beurteilung durch das Auswahlkomitee.

Der Großteil von Saylors $7,3 Milliarden Vermögen ist an Strategiebeteiligungen gebunden

Der größte Teil von Saylors Vermögen, etwa 6,72 Milliarden Dollar, ist an seine Beteiligung an Strategy gebunden, dem an der Nasdaq notierten Unternehmen, das für seine aggressive Bitcoin-Akkumulationsstrategie bekannt ist.

Bloomberg schätzt, dass weitere 650 Millionen Dollar von Saylors Vermögen in bar vorhanden sind.

Der Milliardär reiht sich in die Top 500 von Bloomberg ein. Dazu gehören der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, der mit 12,8 Milliarden Dollar auf Platz 234 liegt, und der Gründer von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, der mit 44,5 Milliarden Dollar auf Platz 40 steht.

Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene ehemalige CEO von FTX, war bereits vor dem Zusammenbruch der Börse im Jahr 2022 auf der Liste.

Strategy hält derzeit rund 659.739 BTC, was etwa 3,42% des zirkulierenden Bitcoin-Angebots entspricht, so die Daten von StrategyTracker. Bei den aktuellen Preisen ist dieser Vorrat fast $73 Mrd. wert.

Trotz der Bedenken von Kritikern behauptet das Unternehmen, dass seine massiven Bitcoin-Käufe so durchgeführt werden, dass sie die Marktpreise nicht beeinflussen.

„Die Art und Weise, wie wir Bitcoin kaufen, hat keinen Einfluss auf den Bitcoin-Preis“, sagte Shirish Jajodia, der Schatzmeister von Strategy.

JUST IN: Michael Saylor is now one of the top 500 richest people in the world — Bloomberg



The #Bitcoin effect 🚀 pic.twitter.com/iNCMaOXQ5N — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 6, 2025

Die Aktien von Strategy (MSTR) schlossen am Freitag mit einem Plus von 2,53 %, liegen aber im Monatsverlauf weiterhin über 12 % im Minus.

Das Unternehmen wurde bei der letzten Umstrukturierung im August aus dem S&P 500 ausgeschlossen, obwohl es die Börsenzulassungsanforderungen erfüllt und bereits im Nasdaq 100 vertreten ist.

Analysten vermuten, dass der Ausschluss auf qualitative Erwägungen des S&P-Auswahlkomitees zurückzuführen ist, das die Kandidaten anhand einer breiteren Palette von Kriterien als der Marktkapitalisierung und dem Handelsvolumen bewertet.

Saylor’s Strategy legt im August 7.714 BTC zu, da Bitcoin unter $108K fällt

Michael Saylors Bitcoin-lastige Firma Strategy hat zwischen dem 25. August und Montag 4.048 BTC für 449,3 Millionen Dollar zugelegt und damit seinen Gesamtbestand auf 636.505 BTC erhöht.

Der jüngste Kauf erfolgte, als der Bitcoin-Kurs kurzzeitig $113.000 erreichte, bevor er unter $108.000 fiel, wobei der durchschnittliche Kaufpreis bei $110.981 pro Coin lag.

Insgesamt erwarb Strategy im August 7.714 BTC, gegenüber 31.466 BTC im Juli, und zwar durch mehrere kleinere Käufe, darunter 3.081 BTC in der vergangenen Woche.

Das Unternehmen hat nun rund 46,95 Milliarden Dollar für seine Bitcoin-Reserven ausgegeben, im Durchschnitt 73.765 Dollar pro Coin.

Laut dem SEC-Filing wurden die Käufe mit den Erlösen aus vier Aktienemissionen von Strategy finanziert, die am Markt angeboten wurden.

Saylor bezeichnete diese Angebote zuvor als den Kern der „Bitcoin-Verteidigungsabteilung“ des Unternehmens.

Er hat wiederholt erklärt, dass Bitcoin „digitales Gold“ und eine überlegene Form des Geldes darstellt. Seine Strategie bestand darin, einen großen Teil der Bilanz von Strategy in Bitcoin umzuwandeln und einige Käufe durch Schulden und Aktienemissionen zu finanzieren.