Massiver Anstieg: Fast jeder Zweite setzt bei Inflation auf Krypto – ist eine 30 %-Rendite pro Jahr bei Bitcoin bis 2045 realistisch?

Bitcoin hat seit dem Erreichen seines Allzeit-Hochs leichte Rücksetzer verzeichnet, und die allgemeine Stimmung am Kryptomarkt bleibt vorsichtig. Kurzfristige Unsicherheiten und makroökonomische Faktoren sorgen für Zurückhaltung – sowohl bei privaten als auch institutionellen Anlegern. Dennoch mehren sich die Anzeichen dafür, dass die langfristige Perspektive auf Bitcoin weiterhin intakt ist, wie eine neue Infografik von Cryptonews zeigt.

Auffällig ist vor allem die veränderte Wahrnehmung von digitalen Vermögenswerten als Mittel zur Absicherung gegen Inflation. Während im ersten Quartal 2025 lediglich 29 Prozent der befragten Anleger Kryptowährungen explizit als Inflationsschutz einstuften, liegt dieser Wert aktuell bereits bei 46 Prozent. Das entspricht einem deutlichen Anstieg innerhalb weniger Monate – und signalisiert, dass Bitcoin und Co. zunehmend nicht nur als spekulative Assets, sondern als strategische Bestandteile langfristiger Portfolios verstanden werden.

Anteil der Krypto-Anleger, die digitale Vermögenswerte als Inflationsschutz betrachten. Datengrundlage: MEXC

Gerade vor diesem Hintergrund erscheinen auch optimistische Langfristprognosen in einem neuen Licht. Einschätzungen, die in der Vergangenheit häufig als überzogen abgetan wurden, haben sich im Rückblick nicht selten als realistisch – oder sogar als zu konservativ – erwiesen.

So rechnet etwa Unternehmer und Bitcoin-Investor Michael Saylor für den Zeitraum von 2025 bis 2045 mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 30 Prozent. Eine Zahl, die zunächst ambitioniert wirken mag – die allerdings in Relation zur bisherigen Entwicklung zumindest vorstellbar scheint. Wie die Infografik zeigt, lag die durchschnittliche Bitcoin-Rendite in den vergangenen fünf Jahren bei beachtlichen 60,2 Prozent.

20-Jahres-Prognose von Michael Saylor: Rendite pro Jahr (2025-2045) vs. tatsächliche Rendite in der Vergangenheit. Datengrundlage: curvo.eu; finanzen.net

Noch im Jahr 2020 konnte Bitcoin seine Rolle als dynamisches Wachstumsasset besonders eindrucksvoll unter Beweis stellen. Damals erzielte die Kryptowährung Nummer eins eine Jahresrendite von rund 270 Prozent – ein Wert, der weit über klassischen Anlageklassen lag und die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren erstmals in breiterem Umfang auf sich zog.

Bitcoin-Jahresrendite: Beste / Schlechteste Jahre. Datengrundlage: curvo.eu

Trotz der beeindruckenden Wertentwicklung in der Vergangenheit und den zum Teil äußerst positiven Prognosen bleibt die aktuelle Aufmerksamkeit für Bitcoin vergleichsweise gering. Ein Blick auf die Google-Trends-Daten verdeutlicht das: Der Suchtrend-Score für den Begriff „Bitcoin“ liegt derzeit bei lediglich 27 von 100 möglichen Punkten – ein klarer Hinweis darauf, dass sich der Markt aktuell nicht im Zustand eines Hypes befindet. Das Suchinteresse bewegt sich damit deutlich unter den Höchstständen vergangener Rallye-Phasen.

Google-Suchvolumen für Suchbegriff “Bitcoin”, weltweit, 5 Jahre. Datengrundlage: trends.google.de

Auch auf nationaler Ebene zeigt sich, wie sehr Kryptowährungen inzwischen in der Breite angekommen sind. Laut aktuellen Erhebungen trifft auf 56 Prozent der deutschen Privatanleger mindestens eine der folgenden Aussagen zu: Sie sind bereits in Krypto investiert, waren es in der Vergangenheit oder ziehen ein solches Investment ernsthaft in Erwägung. Diese Zahl unterstreicht, dass digitale Vermögenswerte längst kein Nischenthema mehr sind, sondern sich zunehmend als etablierter Bestandteil privater Anlagestrategien durchsetzen – quer durch Alters- und Einkommensgruppen.

Anteil der deutschen Privatanleger, die entweder bereits in Kryptowährungen investiert sind, in der Vergangenheit investiert haben oder ein Investment in Erwägung ziehen. Datengrundlage: wisdomtree

Vieles deutet aktuell auf ein günstiges Umfeld für Bitcoin hin. Neben der zunehmenden Wahrnehmung als Inflationsschutz und der breiten Akzeptanz unter Privatanlegern spielt auch die geldpolitische Entwicklung eine Rolle. Eine mögliche Lockerung der US-Geldpolitik Zinssenkungen – wird von vielen als potenzieller Treiber für risikobehaftete Anlageklassen wie Bitcoin gewertet. Dennoch ist auch hier die Einschätzung nicht einhellig. In einer aktuellen Umfrage sehen zwar 68 Prozent der Befragten eine Zinssenkung als bullishes Signal für Bitcoin – rund ein Drittel ist jedoch skeptisch oder erwartet keine nennenswerten Effekte. Das zeigt: Die Unsicherheit bleibt, trotz aller Argumente, die derzeit für Bitcoin zu sprechen scheinen.