[LIVE] Ripple Prognose: XRP explodiert um 11 % – 10-Dollar-Rallye in Sicht? Aktuelle News & Insights im Ticker

XRP News

Der Ripple Coin XRP ist mit einem Paukenschlag in den Freitag gestartet: alleine auf 24-Stunden-Sicht schlägt das Plus mit 11,3 Prozent zu Buche. Der nach Marktkapitalisierung zweitwichtigste Altcoin notiert am Morgen bei 3,34 US-Dollar. Ein Blick auf die aktuellen Ripple News macht überdeutlich: Die Fantasie ist zurückgekehrt, dementsprechend haben viele Marktbeobachter ihre XRP Prognose angepasst.

Ripple News mit Durchschlagskraft

Marktbeobachter führen das vor allem auf ein juristisches Signal mit Tragweite zurück: Ripple und die US-Börsenaufsicht SEC haben ihre jeweiligen Berufungen offiziell zurückgezogen – das über Jahre schwelende Verfahren ist damit endgültig beendet. Nachdem sich beide Parteien beim zuständigen Gericht einvernehmlich auf einen Schlussstrich verständigt haben, herrscht Klarheit in einem der symbolträchtigsten Krypto-Rechtsstreitigkeiten überhaupt.

Wie die Grafik zeigt, befindet sich nicht nur XRP im Aufwind. Allerdings konnte der Ripple Coin überproportional an Wert zulegen. Bildquelle: Coingecko.com

Der Kern des Verfahrens drehte sich um die Frage, ob es sich bei XRP um ein nicht registriertes Wertpapier handelt. Nun wurde nicht nur das Hauptverfahren abgeschlossen, sondern auch die letzten offenen Revisionsanträge – sowohl von Ripple als auch von der SEC – zurückgezogen.

Ripple Prognose: nach oben keine Grenzen?

Im täglichen Krypto-Live-Ticker beleuchten wir die wichtigsten Nachrichten rund um Ripple und gehen auf brandaktuelle Kurs-Vorhersagen ein, regulatorische Entwicklungen und liefern spannende Insights. Außerdem blicken wir in regelmäßigen Abständen auch auf andere aussichtsreiche Kryptowährungen, die im Zuge des jüngsten Kryptomarkt-Hypes überproportional profitieren könnten – darunter auch auf Trend-Presales wie den Maxi Doge Token.

