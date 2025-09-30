[LIVE] Ripple Prognose: Kommt jetzt der Durchbruch? Analysten und Marktteilnehmer wieder optimistisch – Aktuelle XRP News und Insights im Live-Ticker
Die XRP-Community atmet wieder auf: der Ripple Coin notiert am Dienstagmorgen bei 2,89 US-Dollar. XRP ist der einzige Coin der Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, der sowohl auf Stundensicht, im Tages-Rückblick sowie auch bei der Wochen-Performance im Plus notiert. Doch wie hoch kann Ripple jetzt steigen? Was steckt hinter den jüngsten Kursbewegungen? Sollte man gerade jetzt den Altcoin kaufen?
Im heutigen Krypto News Live-Ticker beleuchten wir die wichtigsten Entwicklungen, Trends und Nachrichten rund um den beliebten Altcoin, und gehen dabei auch auf aktuelle Ripple Prognosen von namhaften Analysten und Marktbeobachtern ein.
Überwiegen wieder die bullishen Ripple News?
Neben dem Fokus auf XRP berichten wir in regelmäßigen Abständen auch über weitere Digitalwährungen, die gerade von einem starken Momentum zu profitieren scheinen. Hierzu zählen auch neue Kryptowährungen und Krypto Presales wie PEPENODE, die allen voran auf Social Media viel Beachtung finden, und von denen sich einige starke Renditen erhoffen.
- WEPE wird multichain! Expansion nach Solana
- Exklusive Funktionen für Privatanleger
- Von der Wall-Street-Kultur inspirierte Meme-Coin
- ETH
- USDC
- Bankkarte
- USDT
- +1 more
- [LIVE] Krypto Prognose: Bitcoin, Ethereum & Co. vor Kursexplosion? Analysten-Einschätzungen und die wichtigsten News im Live-Ticker
- XRP Preisvorhersage: Ripple schließt sich BlackRock in $700M Off-Ramp Deal an – $1.000 XRP möglich?
- Warum XRP von Ripple trotz ETF-Start weiter an Wert verliert
- [LIVE] Ripple Prognose: Kommt jetzt der Durchbruch? Analysten und Marktteilnehmer wieder optimistisch – Aktuelle XRP News und Insights im Live-Ticker
- Neuer ChatGPT prognostiziert den Preis von XRP, Solana und Pi Coin bis Ende 2025
- [LIVE] Krypto Prognose: Bitcoin, Ethereum & Co. vor Kursexplosion? Analysten-Einschätzungen und die wichtigsten News im Live-Ticker
- XRP Preisvorhersage: Ripple schließt sich BlackRock in $700M Off-Ramp Deal an – $1.000 XRP möglich?
- Warum XRP von Ripple trotz ETF-Start weiter an Wert verliert
- [LIVE] Ripple Prognose: Kommt jetzt der Durchbruch? Analysten und Marktteilnehmer wieder optimistisch – Aktuelle XRP News und Insights im Live-Ticker
- Neuer ChatGPT prognostiziert den Preis von XRP, Solana und Pi Coin bis Ende 2025