[LIVE] Ripple Prognose: Kommt jetzt der Durchbruch? Analysten und Marktteilnehmer wieder optimistisch – Aktuelle XRP News und Insights im Live-Ticker

Die XRP-Community atmet wieder auf: der Ripple Coin notiert am Dienstagmorgen bei 2,89 US-Dollar. XRP ist der einzige Coin der Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, der sowohl auf Stundensicht, im Tages-Rückblick sowie auch bei der Wochen-Performance im Plus notiert. Doch wie hoch kann Ripple jetzt steigen? Was steckt hinter den jüngsten Kursbewegungen? Sollte man gerade jetzt den Altcoin kaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker beleuchten wir die wichtigsten Entwicklungen, Trends und Nachrichten rund um den beliebten Altcoin, und gehen dabei auch auf aktuelle Ripple Prognosen von namhaften Analysten und Marktbeobachtern ein.

Die Grafik zeigt die Performance der Top-10-Kryptowährungen (nach Marktkapitalisierung). Bildquelle: Coingecko.com

Überwiegen wieder die bullishen Ripple News?

Neben dem Fokus auf XRP berichten wir in regelmäßigen Abständen auch über weitere Digitalwährungen, die gerade von einem starken Momentum zu profitieren scheinen. Hierzu zählen auch neue Kryptowährungen und Krypto Presales wie PEPENODE, die allen voran auf Social Media viel Beachtung finden, und von denen sich einige starke Renditen erhoffen.