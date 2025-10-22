[LIVE] Ripple Prognose: Kommt jetzt der 2-Dollar-Crash? Analysten-Einschätzungen & Krypto News zum Altcoin XRP

Der Ripple Coin XRP notiert am Mittwochvormittag bei 2,40 US-Dollar, und hat innerhalb der vergangenen 24 Stunden etwa 1,1 Prozent an Wert eingebüßt. Der gesamte Kryptomarkt kommt im selben Zeitraum unterdessen nur auf ein Minus von 0,6 Prozent. Das Momentum scheint nicht auf der Seite der Ripple-Anleger zu sein. Viele Anleger fragen sich nun: sollte man im aktuellen Umfeld Ripple kaufen, oder doch verkaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker fokussieren wir uns auf den XRP Coin, beleuchten die wichtigsten News, und gehen ausführlich auf aktuelle Ripple Prognosen von namhaften Marktbeobachtern und Analysten ein.

Die Grafik zeigt die XRP-Performance im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Ripple News: Darauf kommt es jetzt an

Zwar rücken wir den XRP Coin heute in den Fokus, doch in regelmäßigen Abständen berichten wir auch über weitere Kryptowährungen aus dem Altcoin-Sektor, und insbesondere über solche, die gerade von einem starken Momentum profitieren zu scheinen, und sich großer Beliebtheit erfreuen. Hierzu zählen auch neue Kryptowährungen wie der Maxi Doge Token.