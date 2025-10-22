BTC $108,562.95 -3.89%
ETH $3,847.70 -4.49%
SOL $184.26 -5.25%
PEPE $0.0000068 -5.51%
SHIB $0.0000099 -4.54%
BNB $1,079.88 -1.48%
DOGE $0.19 -4.91%
XRP $2.40 -4.01%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Ripple Prognose: Kommt jetzt der 2-Dollar-Crash? Analysten-Einschätzungen & Krypto News zum Altcoin XRP

Ripple
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Ripple News

Der Ripple Coin XRP notiert am Mittwochvormittag bei 2,40 US-Dollar, und hat innerhalb der vergangenen 24 Stunden etwa 1,1 Prozent an Wert eingebüßt. Der gesamte Kryptomarkt kommt im selben Zeitraum unterdessen nur auf ein Minus von 0,6 Prozent. Das Momentum scheint nicht auf der Seite der Ripple-Anleger zu sein. Viele Anleger fragen sich nun: sollte man im aktuellen Umfeld Ripple kaufen, oder doch verkaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker fokussieren wir uns auf den XRP Coin, beleuchten die wichtigsten News, und gehen ausführlich auf aktuelle Ripple Prognosen von namhaften Marktbeobachtern und Analysten ein.

Die Grafik zeigt die XRP-Performance im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Ripple News: Darauf kommt es jetzt an

Zwar rücken wir den XRP Coin heute in den Fokus, doch in regelmäßigen Abständen berichten wir auch über weitere Kryptowährungen aus dem Altcoin-Sektor, und insbesondere über solche, die gerade von einem starken Momentum profitieren zu scheinen, und sich großer Beliebtheit erfreuen. Hierzu zählen auch neue Kryptowährungen wie der Maxi Doge Token.

Maxi Doge (MAXI)
  • Dogecoin Meme-Derivat mit Fokus auf 1.000-facher Hebelwirkung
  • Maxi Doge wird Community-Wettbewerbe und Partnerveranstaltungen anbieten, um mit seinem Publikum in Kontakt zu treten
  • Das Projekt bietet seinen früher Supportern hohe Staking-Belohnungen
Launch
Juli 2025
Meta
Meme, Trading
Purchase Methods
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
  • USDC
    USDC
  • BNB
    BNB
  • Bankkarte
    Bankkarte
  • +2 more
Jetzt kaufen

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,855,171,942,439
-2.55
Trendige Coins

Weitere Artikel

Blockchain News
Kontrolliert Amazon zahlreiche Kryptowährungen?
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-10-22 14:00:00
News
Haben Sie Dogecoin? Zählen Sie es auf Ihre Hypothek – und warum Bros es in Maxi Doge werfen
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-10-22 13:33:05
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren