BTC $110,707.10 -2.09%
ETH $4,399.92 -4.37%
SOL $211.54 -1.88%
PEPE $0.0000099 -2.55%
SHIB $0.000012 -2.94%
BNB $861.01 -1.97%
DOGE $0.21 -2.85%
XRP $2.89 -4.16%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Ripple Prognose: KI-Modell hält 143%-Rallye für möglich – einige Analysten warnen jedoch vor Altcoin-Crash | XRP News im Live-Ticker

Ripple
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Krypto News XRP

Der XRP Kurs notiert am Freitagvormittag bei 2,87 US-Dollar. Alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden büßte der Ripple Coin 4,1 Prozent an Wert ein – die Sorge vor einem weiteren Rücksetzer wächst. Geht es nach dem neuen Modell von ChatGPT, dann könnte der Turnaround jedoch schon bald einsetzen. Wir haben die KI nach 3 Szenarien für 2025 befragt, in der optimistischen Ripple Prognose sei sogar noch 2025 ein Anstieg auf 7 US-Dollar möglich, was einem relativen Zugewinn von 143 Prozent entspräche. Doch wie realistisch ist das?

Die Grafik zeigt die Performance von XRP. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe XRP Kurs Prognose – doch auch Zweifel

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf den Altcoin XRP und dessen Potenzial. Wir werten die Aussagen zahlreicher Analysten und Marktbeobachter aus, und berichten in regelmäßigen Abständen auch von weiteren Altcoins und allen voran neuen Kryptowährungen die gerade im Trend sind und sich großer Beliebtheit erfreuen. Hierzu zählt etwa der Meme Coin Maxi Doge.

Maxi Doge (MAXI)
  • Dogecoin Meme-Derivat mit Fokus auf 1.000-facher Hebelwirkung
  • Maxi Doge wird Community-Wettbewerbe und Partnerveranstaltungen anbieten, um mit seinem Publikum in Kontakt zu treten
  • Das Projekt bietet seinen früher Supportern hohe Staking-Belohnungen
Launch
Juli 2025
Meta
Meme, Trading
Purchase Methods
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
  • USDC
    USDC
  • BNB
    BNB
  • Bankkarte
    Bankkarte
  • +2 more
Jetzt kaufen

Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,001,774,691,183
-5.98
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
Wall Street Pepe verbrennt 2 Milliarden WEPE auf Ethereum als 5.000 NFT Collection Public Sale eröffnet
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-08-29 11:27:39
Bitcoin News
Vom Kryptobetrüger zum Kronzeugen
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-08-29 10:00:00
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren