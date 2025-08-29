[LIVE] Ripple Prognose: KI-Modell hält 143%-Rallye für möglich – einige Analysten warnen jedoch vor Altcoin-Crash | XRP News im Live-Ticker

Der XRP Kurs notiert am Freitagvormittag bei 2,87 US-Dollar. Alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden büßte der Ripple Coin 4,1 Prozent an Wert ein – die Sorge vor einem weiteren Rücksetzer wächst. Geht es nach dem neuen Modell von ChatGPT, dann könnte der Turnaround jedoch schon bald einsetzen. Wir haben die KI nach 3 Szenarien für 2025 befragt, in der optimistischen Ripple Prognose sei sogar noch 2025 ein Anstieg auf 7 US-Dollar möglich, was einem relativen Zugewinn von 143 Prozent entspräche. Doch wie realistisch ist das?

Die Grafik zeigt die Performance von XRP. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe XRP Kurs Prognose – doch auch Zweifel

